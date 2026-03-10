Hyundai Verna 2026 ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ, ডিজাইন আর নিরাপত্তায় ব্যাপক পরিবর্তন

Hyundai Verna 2026 ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ, ডিজাইন আর নিরাপত্তায় ব্যাপক পরিবর্তন
Published : March 10, 2026 at 3:48 PM IST
হায়দরাবাদ : লেটেস্ট মডেলের Verna লঞ্চ করল Hyundai ৷ নতুন মডেলটির বেস ভ্যারিয়েন্টের এক্স শো-রুম প্রাইস 10.98 লাখ টাকা ৷ নতুন মোট ছ'টি ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছ ৷ সেগুলি হল - : HX2, HX4, HX6, HX6 Plus, HX8 এবং HX10 ৷ এর পাশাপাশি পুরনো ভ্যারিয়েন্টগুলিও চালিয়ে নিয়ে যাবে Hyundai ৷
2026 সালের Hyundai Verna-র বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টের দাম দেখে নিন একনজরে -
|Engine
|Variant
|Transmission Type
|Price (ex-showroom)
|1.5-litre MPi petrol
|HX2
|Manual (MT)
|Rs 10,98,400
|HX4
|MT
|Rs 12,25,400
|HX6
|MT
|Rs 13,19,400
|HX6 (Dual-Tone)
|MT
|Rs 13,34,400
|HX6+
|MT
|Rs 13,81,400
|HX6+ (Dual-Tome)
|MT
|Rs 13,96,400
|HX6
|Intelligent Variable Transmission (iVT)
|Rs 14,40,400
|HX6 (Dual-Tone)
|iVT
|Rs 14,55,400
|HX8
|MT
|Rs 14,88,400
|HX6+
|iVT
|Rs 15,02,400
|HX8 (Dual-Tone)
|MT
|Rs 15,03,400
|HX8
|iVT
|Rs 16,09,400
|HX8 (Dual-Tone)
|iVT
|Rs 16,24,400
|HX10
|iVT
|Rs 17,15,400
|HX10
|iVT
|Rs 17,30,400
|1.5-litre Turbo GDi petrol
|HX6+ (Dual-Tone)
|iVT
|Rs 15,17,400
|HX8
|MT
|Rs 16,28,400
|HX8 (Dual-Tone)
|MT
|Rs 16,43,400
|HX8
|Dual Clutch Transmission (DCT)
|Rs 17,62,400
|HX8 (Dual-Tone)
|DCT
|Rs 17,77,400
|HX10
|DCT
|Rs 18,25,400
|HX10 (Dual-Tone)
|DCT
|Rs 18,40,400
The 2026 Hyundai Verna-তে নতুন কী কী রয়েছে ?
সাইজের সঙ্গে তুলনা করলে, পুরনো ভার্না মডেলের সঙ্গে নতুন মডেলটি 30mm লম্বা করা হয়েছে ৷ তবে অন্য ডায়মেনশনের মধ্যে কোনও পার্থক্য আনা হয়নি ৷
ডিজাইন -
সামনের দিকের অংশে বেশ কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ হেডল্যাম্প ক্ল্য়াস্টার আরও পরিচ্ছন্ন করে তোলা হয়েছে ৷ অল-ব্ল্যাক গ্রিল ডিজাইনটি এই মডেলেও রয়ে গেছে এবং বাম্পারে সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। গাড়ির সামনের দিকে চওড়া কানেক্টেড LED DRL স্ট্রিপটি রাখা হয়েছে । যা গাড়ির লুকে অন্য মাত্রা যোগ করেছে ৷ এটি ১৬-ইঞ্চি ডুয়াল-টোন অ্যালয় হুইলে বসানো, যার ডিজাইন আগের মতোই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। পিছনের দিকে সবকিছু আগের মতোই রয়েছে—কানেক্টেড LED টেললাইট এবং ‘Verna’ লেটারিংও রাখা হয়েছে ।
কালার -
মোট দুটি নতুন কালারে লঞ্চ করা হয়েছে আপডেটেড মডেলটি ৷ তারমধ্যে একটি ক্লাসি ব্লু এবং অন্যটি ম্যাট ফিনিস টাইটান গ্রে কালারের ৷ এছাড়াও পুরনো কালারগুলি থাকবে ৷ তারমধ্যে রয়েছে স্টেয়ারি নাইট, অ্যাটলাস হোয়াইট এবং অ্যাবাস ব্ল্যাক ৷
পাওয়ারট্রেইন অপশন-
|Engine
|1.5-litre 4-cylinder NA Petrol
|1.5-litre 4-cylinder Turbo Petrol
|Transmission
|6-speed MT, CVT
|6-speed MT, 7-speed DCT
|Power
|115 PS
|160 PS
|Torque
|144 Nm
|253 Nm
ইন্টেরিয়র ও কমফর্ট
নতুন মডেলে দেওয়া হয়েছে নতুন D-কাট স্টিয়ারিং হুইল, বস মোড (ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার সিট), লেদারেট সিট আপহোলস্ট্রি, ড্রাইভার সিট মেমরি ফাংশন, ইলেকট্রিক ওয়াক-ইন ডিভাইস, রিয়ার উইন্ডো সানশেড এবং উন্নত কেবিন ম্যাটেরিয়াল।
সুরক্ষা-
নতুন মডেলে সর্বমোট 7টি এয়ারব্যাগ দেওয়া হয়েছে ৷ আগের মডেলে যা ছিল 6টি ৷ এরসঙ্গে থাকছে 360 ডিগ্রি ক্যামেরা, ব্ল্যাইন্ড স্পট মনিটর এবং ইন-বিল্ড ড্যাশক্যাম ৷