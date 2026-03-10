Hyundai Verna 2026 ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ, ডিজাইন আর নিরাপত্তায় ব্যাপক পরিবর্তন

ETV Bharat / technology

Hyundai Verna 2026 ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ, ডিজাইন আর নিরাপত্তায় ব্যাপক পরিবর্তন

New Verna 2026 launched in India
Hyundai Verna 2026 ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ (ছবি - Hyundai)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 10, 2026 at 3:48 PM IST

হায়দরাবাদ : লেটেস্ট মডেলের Verna লঞ্চ করল Hyundai ৷ নতুন মডেলটির বেস ভ্যারিয়েন্টের এক্স শো-রুম প্রাইস 10.98 লাখ টাকা ৷ নতুন মোট ছ'টি ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছ ৷ সেগুলি হল - : HX2, HX4, HX6, HX6 Plus, HX8 এবং HX10 ৷ এর পাশাপাশি পুরনো ভ্যারিয়েন্টগুলিও চালিয়ে নিয়ে যাবে Hyundai ৷

2026 সালের Hyundai Verna-র বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টের দাম দেখে নিন একনজরে -

EngineVariantTransmission TypePrice (ex-showroom)
1.5-litre MPi petrolHX2Manual (MT)Rs 10,98,400
HX4MTRs 12,25,400
HX6MTRs 13,19,400
HX6 (Dual-Tone)MTRs 13,34,400
HX6+MTRs 13,81,400
HX6+ (Dual-Tome)MTRs 13,96,400
HX6Intelligent Variable Transmission (iVT)Rs 14,40,400
HX6 (Dual-Tone)iVTRs 14,55,400
HX8MTRs 14,88,400
HX6+iVTRs 15,02,400
HX8 (Dual-Tone)MTRs 15,03,400
HX8iVTRs 16,09,400
HX8 (Dual-Tone)iVTRs 16,24,400
HX10iVTRs 17,15,400
HX10iVTRs 17,30,400
1.5-litre Turbo GDi petrolHX6+ (Dual-Tone)iVTRs 15,17,400
HX8MTRs 16,28,400
HX8 (Dual-Tone)MTRs 16,43,400
HX8Dual Clutch Transmission (DCT)Rs 17,62,400
HX8 (Dual-Tone)DCTRs 17,77,400
HX10DCTRs 18,25,400
HX10 (Dual-Tone)DCTRs 18,40,400

The 2026 Hyundai Verna-তে নতুন কী কী রয়েছে ?

সাইজের সঙ্গে তুলনা করলে, পুরনো ভার্না মডেলের সঙ্গে নতুন মডেলটি 30mm লম্বা করা হয়েছে ৷ তবে অন্য ডায়মেনশনের মধ্যে কোনও পার্থক্য আনা হয়নি ৷

ডিজাইন -

সামনের দিকের অংশে বেশ কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ হেডল্যাম্প ক্ল্য়াস্টার আরও পরিচ্ছন্ন করে তোলা হয়েছে ৷ অল-ব্ল্যাক গ্রিল ডিজাইনটি এই মডেলেও রয়ে গেছে এবং বাম্পারে সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। গাড়ির সামনের দিকে চওড়া কানেক্টেড LED DRL স্ট্রিপটি রাখা হয়েছে । যা গাড়ির লুকে অন্য মাত্রা যোগ করেছে ৷ এটি ১৬-ইঞ্চি ডুয়াল-টোন অ্যালয় হুইলে বসানো, যার ডিজাইন আগের মতোই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। পিছনের দিকে সবকিছু আগের মতোই রয়েছে—কানেক্টেড LED টেললাইট এবং ‘Verna’ লেটারিংও রাখা হয়েছে ।

কালার -

মোট দুটি নতুন কালারে লঞ্চ করা হয়েছে আপডেটেড মডেলটি ৷ তারমধ্যে একটি ক্লাসি ব্লু এবং অন্যটি ম্যাট ফিনিস টাইটান গ্রে কালারের ৷ এছাড়াও পুরনো কালারগুলি থাকবে ৷ তারমধ্যে রয়েছে স্টেয়ারি নাইট, অ্যাটলাস হোয়াইট এবং অ্যাবাস ব্ল্যাক ৷

পাওয়ারট্রেইন অপশন-

Engine1.5-litre 4-cylinder NA Petrol1.5-litre 4-cylinder Turbo Petrol
Transmission6-speed MT, CVT6-speed MT, 7-speed DCT
Power115 PS160 PS
Torque144 Nm253 Nm

ইন্টেরিয়র ও কমফর্ট

নতুন মডেলে দেওয়া হয়েছে নতুন D-কাট স্টিয়ারিং হুইল, বস মোড (ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার সিট), লেদারেট সিট আপহোলস্ট্রি, ড্রাইভার সিট মেমরি ফাংশন, ইলেকট্রিক ওয়াক-ইন ডিভাইস, রিয়ার উইন্ডো সানশেড এবং উন্নত কেবিন ম্যাটেরিয়াল।

সুরক্ষা-

নতুন মডেলে সর্বমোট 7টি এয়ারব্যাগ দেওয়া হয়েছে ৷ আগের মডেলে যা ছিল 6টি ৷ এরসঙ্গে থাকছে 360 ডিগ্রি ক্যামেরা, ব্ল্যাইন্ড স্পট মনিটর এবং ইন-বিল্ড ড্যাশক্যাম ৷

