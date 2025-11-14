উৎক্ষেপণ সফল বেজোসের ব্লু অরিজিনের, মঙ্গলের উপর চালাবে গবেষণা
Published : November 14, 2025 at 4:05 PM IST
NASA-র দুটি মহাকাশযান সফলভাবে উৎক্ষেপণ করল নিউ গ্লেন রকেট ৷ অ্য়ামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের মালিকানাধীন সংস্থা ব্লু অরিজিন ওই রকেট তৈরি করেছে ৷ উৎক্ষেপণের পর রকেটের বুস্টারটি সঠিক স্থানে অবতরণ করেছে ৷
আগে বেশ কয়েকবার ওই উৎক্ষেপণটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছিল ৷ কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে উৎক্ষেপণ হয়নি ৷ অবশেষে বৃহস্পতিবার ক্যাপ কেনাভেরল (Cape Canaveral Space Force Station) স্পেস ফোর্স স্টেশন থেকে মহাকাশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে ওই রকেট ৷
প্রথম কবে উৎক্ষেপণ করা হয়?
এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে রকেটটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল ৷ তবে এটির বুস্টার পৃথিবীর সঠিক জায়গায় ফিরে আসতে ব্যর্থ হয় ৷ তবে বর্তমানে নিউ গ্লেন রকেটটি পুনর্ব্য়বহারের জন্য সফলভাবে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে ব্লু অরিজিন ৷
বুস্টারটি নির্দিষ্ট প্ল্য়াটফর্মে অবতরণের পর ক্য়াপ কেনাভেরলের সব বিজ্ঞানীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন ৷ কারণ এর আগে শুধুমাত্র এলন মাস্কের স্পেসএক্স-ই এই ধরনের সফল উৎক্ষেপন করতে সমর্থ হয়েছিল ৷
এলন মাস্কের সংস্থা স্পেসএক্স এবং জেফ বেজোসের সংস্থা ব্লু অরিজিনের প্রতিযোগিতা বরাবরের ৷ এর পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা NASA সম্প্রতি তাদের পরিকল্পিত চন্দ্র অভিযানের জন্য দরপত্রও আহ্বাণ করেছে ৷ আর কয়েকবছরের মধ্যে এই দুটি সংস্থার মধ্যে একটি সংস্থা চাঁদে পাড়ি দেবে ৷
সংবাদসংস্থা AP-র একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুটি মহাকাশযানই পৃথিবী থেকে প্রায় 10 লাখ মাইল দূরে অবস্থান করবে ৷ এবং আগামী বছর পৃথিবী ও মঙ্গল একই সরলরেখায় অবস্থান করলে ওই দুটি মহাকাশযান 2027 সালে মঙ্গলে পৌঁছবে ৷ মূলত এই মিশনটি NASA-র জন্য যমজ ESCAPADE মহাকাশযান এবং Viasat এর জন্য একটি প্রদর্শনী পেলোড বহন করেছে।
সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, এই রকেটটি প্রায় ৩২২ ফুট লম্বা ৷ যা প্রায় 32 তলা বিল্ডিংয়ের সমান উঁচু ৷
কী কাজ করবে এই মহাকাশযান?
এই মহাকাশযানের মূল কাজ হবে মঙ্গলের আবহাওয়া নিয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং সেই তথ্য বিশ্লেষণ করা ৷ মঙ্গল গ্রহের অতীতের উষ্ণ আর্দ্র অবস্থা থেকে কীভাবে শুষ্ক আবহাওয়ায় পৌঁছল তা বিশ্লেষণ করবে ওই মহাকাশযান ৷ বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, যে তথ্য এই দুটি মহাকাশযান পাঠাবে তাতে মঙ্গল গবেষণায় অনেকটাই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে ৷