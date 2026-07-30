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250 কোটির বিনিয়োগ: 50 হাজারে ইলেকট্রিক স্কুটার লঞ্চ, কলকাতায় তৈরি হচ্ছে প্রথম প্ল্যান্ট

গাড়িগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে সাধারণ মহিলা চালক ও আরোহী দুজনেরই সুবিধা হবে ৷

Ev bike launch in presence of finance and transport minister
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী (ছবি - Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 30, 2026 at 5:59 PM IST

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কলকাতা : ভারতের ই-মোবিলিটি বা ইলেকট্রনিক পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করতে এবং পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারতীয় সংস্থা 'মার্কস্টোন ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড' এবং থাইল্যান্ডের 'আসারা ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড' যৌথভাবে ভারতে 250 কোটি টাকার বিনিয়োগের ঘোষণা করল ৷ এরমধ্যে প্রথম কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হবে কলকাতায় ৷

নতুন এই বিনিয়োগের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় যৌথভাবে একটি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করেছিল সংস্থাদুটি ৷ ওই অনুষ্ঠানে সংস্থার ফ্ল্যাগশিপ বৈদ্যুতিক স্কুটার উদ্বোধন করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ও শ্রম ও পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে আসারা ইলেকট্রিক কোম্পানি কাঁচামাল সরবরাহ করবে এবং মার্কস্টোন মার্কেটিং ও সেলসের দায়িত্ব নেবে ৷

গাড়িগুলির ফিচার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন মার্কিনস্টোন ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবদত্ত মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, তাদের ও আসার ইলেকট্রিক্যালের উদ্যোগে যে গাড়ি লঞ্চ করা হবে তার প্রযুক্তি দেশের মধ্যে প্রথম ৷ এই ধরনের স্কুটি বা বাইক অন্য কোনও সংস্থা ভারতে লঞ্চ করেনি ৷ তাঁর দাবি, গাড়িগুলি কেনার সময় কোনো টাকাই দিতে হবে না। একেবারে zero down payment-এ এই বাইকগুলো কেনা যাবে। দাম পড়বে 50 থেকে 60 হাজার টাকার মধ্যে ৷

দেবদত্ত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, গাড়িগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে সাধারণ মহিলা চালক ও আরোহী দুজনেরই সুবিধা হবে ৷ তিন থেকে চার ঘণ্টা চার্জে 90 কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারবে ৷ দু-চাকার গাড়ির ফিডব্যাক দেখে চার চাকার গাড়ি নামানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷

দেশে একাধিক সংস্থা ইতিমধ্যে বিভিন্ন ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল লঞ্চ করেছে ৷ এছাড়াও বিভিন্ন চার চাকা প্রস্তুতকারী সংস্থাও তৈরি করেছে তাদের ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল ৷ বাদ নেই প্রিমিয়াম লাক্সারি গাড়ি সংস্থাগুলি ৷ সেই তালিকায় যোগ হতে চলেছে আরও এক নতুন সংস্থা ৷

গাড়িগুলি কবে থেকে বিক্রি শুরু হবে তার নির্দিষ্ট করে দিন জানানো হয়নি ৷ অন্যদিকে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হয়েছেন অনেকেই ৷ রাজ্যের মন্ত্রীরা জানিয়েছেন, আগামী দিনে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়বে ৷ পাশাপাশি কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাবে ৷

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