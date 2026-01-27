হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ থেকে চাবির খোঁজ মিলবে সহজেই, 2nd জেনারেশন Airtag লঞ্চ করল Apple

হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ থেকে চাবির খোঁজ মিলবে সহজেই, 2nd জেনারেশন Airtag লঞ্চ করল Apple
New airtag launched : Apple এর এই ডিভাইসটি গ্লোবাল লঞ্চ করা হয়েছে ৷ ভারতে সিঙ্গল ইউনিটের দাম রাখা হয়েছে3790 টাকা ৷
Published : January 27, 2026 at 11:15 AM IST
হায়দরাবাদ : সেকেন্ড জেনারেশন এয়ারট্যাগ লঞ্চ করল Apple ৷ প্রথম মডেলটি লঞ্চ হওয়ার পাঁচ বছর পর নতুন এই মডেল লঞ্চ করা হল ৷ এর মধ্যে স্পিকার আউটপুট আরও উন্নততর করা হয়েছে ৷ এছাড়াও ব্লুটুথের ক্ষমতা বৃদ্ধি হার্ডওয়ারের আপগ্রেডেশন করা হয়েছে ৷ যে ব্লুটুথ ট্র্যাকার দেওয়া হয়েছে সেটিতে রয়েছে Wideband Chip ৷ যার ফলে ফাইন্ডিং রেঞ্জ আরও বৃদ্ধি পাবে ৷
Apple Second-Generation AirTag Price in India, Availability
Apple এর এই ডিভাইসটি গ্লোবাল লঞ্চ করা হয়েছে ৷ ভারতে সিঙ্গল ইউনিটের দাম রাখা হয়েছে3790 টাকা ৷ এছাড়াও চারটি ইউনিটের একটি প্যাকও লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার দাম রাখা হয়েছে 12 হাজার 900 টাকা ৷ এর সঙ্গে বিনামূল্যে এনগ্রাভিংয়েরও সুবিধা দেওয়া হবে ৷ তবে সেক্ষেত্রে Apple online Store বা ফিজিক্যাল টাচপয়েন্ট থেকে কিনতে হবে ৷
Apple Second-Generation AirTag Features, Specifications
নতুন এই সেকেন্ড জেনারেশন ডিভাইসটিতে ব্লুটুথের রেঞ্জ আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ একটি ওয়াইডব্যান্ড চিপ ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে কোনও হারিয়ে যাওয়া সামগ্রী খুঁজতে আরও সুবিধা হবে ব্যবহারকারীদের ৷ সংস্থার দাবি, সেকেন্ড জেনারেশন এয়ারট্যাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার ফলে সুনির্দিষ্ট লোকেশন খুঁজতে আরও সুবিধা হবে ৷
ব্লুটুথ চিপ ব্যবহারের ফল কানেক্টিভিটি রেঞ্জ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে ৷ বর্তমানে Apple Watch Series 9 এবং Apple Watch Ultra 2 এবং পরবর্তী মডেলগুলিও এরসঙ্গে কানেক্ট করা সম্ভব হবে ৷
এরপাশাপাশি iOS 26.3 বিটা ভার্সন রোলআউট করা শুরু করল Apple ৷ এই আপডেটটি মূলত Apple এর সঙ্গে Android এর কানেক্ট করতে কাজে আসবে ৷ দুটি ভিন্ন প্রকৃতির OS এর মধ্যে ডেটা ট্রান্সফার আরও সহজ হবে বলে দাবি করা হয়েছে ৷ আগে Android এবং iOS এর মধ্যে কানেক্ট করা সম্ভব হতো না ৷ আগেই জানানো হয়েছিল এবার দুটি OS এর মধ্যে কানেক্ট করা সম্ভব হবে ৷ এবার নতুন বিটা iOS লঞ্চ করে সেই ফিচার বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে আরও একধাপ এগিয়ে গেল Apple ৷
তবে সব অ্য়ান্ডরয়েডের সঙ্গে অ্য়াপল ডিভাইসের কানেক্ট সম্ভব হবে না ৷ সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র Google Pixel 10 সিরিজের মডেলগুলিই iPhone এর সঙ্গে কানেক্ট করা সম্ভব হবে ৷