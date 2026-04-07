শুধু ওয়েব সিরিজ নয়, শিশুদের জন্য গেমিং অ্যাপ লঞ্চ Netflix-এর

শুধু ওয়েব সিরিজ নয়, শিশুদের জন্য গেমিং অ্যাপ লঞ্চ Netflix-এর
Published : April 7, 2026 at 4:05 PM IST
হায়দরাবাদ : অতি জনপ্রিয় OTT প্ল্যাটফর্ম Netflix লঞ্চ করল গেমিং অ্যাপ ৷ মূলত 8 বছর বয়সী এবং তার কম বয়সীদের কথা মাথায় রেখেই এই অ্যাপ লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এটি একটি শিশু-বন্ধু (Kid Friendly) অ্যাপ ৷ এছাড়াও বেশ কিছু অডিও-ভিজ্যুয়াল শো রয়েছে ৷ যেগুলি শিশুরা দেখতে পারবে ৷ এরসঙ্গে এই অ্যাপের মধ্যে কোনও ইন-অ্যাপ পার্চেজ় রাখা হয়নি ৷ বর্তমানে শুধুমাত্র iPhone ও iPad-এ এই অ্যাপটি ব্যবহার করা যাবে ৷ চলতি মাসের শেষের দিকে বিশ্বব্যাপী এই অ্যাপটি রোলআউট করা হবে ৷ নতুন এই অ্যাপের নাম দেওয়া হয়েছে Netflix Playground ৷
নতুন এই অ্যাপটি স্ট্যান্ড-অ্যালোন অ্যাপ হিসেবে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ অর্থাৎ Netflix অ্যাপের সঙ্গে এই অ্যাপটি সংযুক্ত করা হয়নি ৷ যদি কোনও ডিভাইসে Netflix না ইনস্টল করা থাকে তাহলেও এই অ্য়াপটি ব্যবহার করা যাবে ৷ তবে এই অ্যাপটি লগ-ইনের জন্য Netflix-এ ব্যবহৃত আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে ৷
Peppa Pig, Cookie Monster এবং Sesame Street-এর মতো জনপ্রিয় গেম রয়েছে এখানে ৷ এছাড়াও একাধিক বিভিন্ন ধরনের গেম দেওয়া হয়েছে এই অ্যাপে ৷ মূলত, পাজেল, মেমরি চ্যালেঞ্জ,কালারিং, এবং আরও কিছু ক্রিয়েটিভ আইডিয়া গেমও রাখা হয়েছে ৷ Netflix এর তরফে জানানো হয়েছে, অফলাইনেও গেমগুলি খেলতে পারবে ব্যবহারকারীরা ৷ পাশাপাশি সংস্থাটি জানিয়েছে, শিশুদের বিনোদন দেওয়ার পাশাপাশি এমন কিছু বিষয় রাখা হচ্ছে যার মাধ্যমে ক্রিয়েটিভ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ৷
অ্যানিমেশন সিরিজ Kids & Family TV -র ভাইস প্রেসিডেন্ট জন ডেরডেরিন জানিয়েছেন, এই অ্য়াপের মাধ্যমে শিশুরা শুধুই যে কন্টেন্ট গ্রহণ করবে এমনটা নয় ৷ বদলে তার থেকেও বেশি কিছু করতে পারবে ৷ তিনি বলেন, "আমরা এটি এমনভাবে বানিয়েছি যাতে শিশুরা সবসময় কিছু উদ্ভাবন করতে পারে, শিখতে পারে এবং খেলতে পারে ৷"
প্রযুক্তিগত বিষয়ে জানাতে গিয়ে Netflix জানিয়েছে, এই অ্য়াপটি শিশুদের জন্য তৈরি হলেও এর কন্ট্রোল থাকবে অভিভাবকদের হাতে ৷ শিশুদের ভিউ হিস্ট্রি, টাইটেল লেবেল ব্লকিং-এর মতো ফিচার থাকবে এই অ্যাপে ৷ ফলে ওই অ্যাপে শিশুরা কী কী করছে তা দেখতে পারবে তার অভিভাবক ৷