Nepal Flash Floods : নেপালের হড়পা বানের জন্য দায়ী গ্রিন-হাউস গ্যাস ? Explainer

Nepal Flash Floods : নেপালের হড়পা বানের জন্য দায়ী গ্রিন-হাউস গ্যাস ? Explainer
Thulagi, Lower Barun, Lumding Tsho এবং Hongu 2—এই চারটি high-risk হ্রদকে বিশেষভাবে উদ্বেগের জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
Published : September 6, 2026 at 5:41 PM IST
হায়দরাবাদ : 26 অগস্ট হড়পা বানে নেপালের একাংশ প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ৷ সেই ঘটনার পর 10 দিন কেটে গেলেও তার ভয়াবহ স্মৃতি এখনও টাটকা ৷ ভোটেকেশী এবং ত্রিশুলী নদীতে হঠাৎ করে পলি মিশ্রিত জল বেড়ে যায় ৷ আর তার জেরেই বিপত্তি ৷ ইতিমধ্যে মৃতের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়েছে ৷ সরকারি হিসেব হিসেব অনুযায়ী প্রায় চার হাজার মানুষ নিখোঁজ ৷ তাঁদের মধ্য়ে স্থানীয় বাসিন্দারা যেমন রয়েছেন তেমন বিদেশি অনেক পর্যটকও আছেন ৷
হড়পা বানের জেরে নদীতে তলিয়ে গিয়েছে প্রচুর বাড়ি, হোটেল, রিসর্ট ৷ বাদ যায়নি একাধিক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রও ৷ আনুমানিক প্রায় 2.6 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে নেপাল ৷ এই তথ্য জানিয়েছে ন্য়াশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্য়ান্ড ম্য়ানেজমেন্ট অথরিটি (NDRRMA) ৷
কিন্তু এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি কেন হল ?
10 দিন কেটে গেলেও নেপালকে কেন এই ভয়াবহ ধ্বংসলীলার মুখোমুখি হতে হল তার কারণ নিশ্চিত করে জানা যায়নি ৷ তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ু পরিবর্তন এর একটি বড় কারণ হতে পারে ৷
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ?
মূলত গ্রামাঞ্চল দ্বারা বেষ্ঠিত নেপালে রয়েছেন প্রায় 30 মিলিয়ন মানুষ ৷ যাঁদের মাধ্যমে খুবই কম পরিমাণে গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপন্ন হয় ৷ ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এ নেপালের খুব একটা বড় ভূমিকা না থাকাই স্বাভাবিক ৷ গোটা বিশ্বে যে পরিমাণ গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপন্ন হয় তার মাত্র 0.1 শতাংশ উৎপন্ন হয় নেপালে ৷ যা প্রায় নামমাত্র বলেই গণ্য করা যেতে পারে ৷ ওয়ার্ল্ডব্যাঙ্কের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নেপাল প্রতিবছর মাত্র 0.5 টন কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে ৷ সেই কারণে নেপালকে negligible contributor to climate change-হিসেবেই গণ্য করা হয় ৷
কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশে নেপাল অবস্থিত ৷ ফলে জয়বায়ু পরিবর্তনের সবথেকে বড় প্রভাব পড়ে নেপালের উপরই ৷ কারণ, সাধারণ হড়পা বান বা হিমাবাহ দ্বারা সৃষ্ট কোনও বিপর্যয় হলে তার মুখোমুখি হতে হয় নেপালকেই ৷
তাহলে কি নেপালের বিপর্যয়ে গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাব রয়েছে ?
সেই বিষয়ে নিশ্চিত করে এখনও কোনও তথ্য উঠে আসেনি ৷ তবে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির প্রভাব এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়াও যাচ্ছে না ৷ তার পিছনে অবশ্যই বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে ৷ তবে প্রথমেই জেনে নেওয়া দরকার কোন কোন গ্যাসগুলি গ্রিনহাউস গ্যাসের মধ্যে পড়ে ? প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে, কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO2), ওজোন, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFC) এবং মিথেন (CH4) ৷ এছাড়াও নাইট্রাস অক্সাইড সহ আরও কয়েকটি গ্যাস জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করে ৷
কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মিথেনের বড় ভূমিকা
মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো এবং শিল্পক্ষেত্র থেকেও বিপুল পরিমাণ CO2 নির্গত হয়। কার্বন ডাই অক্সাইডের বিপুল উপস্থিতি এবং মানুষের কর্মকাণ্ড থেকে উচ্চ নির্গমনের কারণে এই গ্যাস global warming-এর অন্যতম প্রধান কারণ ।
অন্যদিকে, মিথেন (CH4)-ও একটি গ্রিনহাউস গ্যাস । NASA-র তরফে এই বিষয়ে একটি তথ্য দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় মিথেনের উষ্ণায়ন ক্ষমতা প্রায় 34 গুণ বেশি ৷
CFC ও HFC নিয়েও উদ্বেগ
অন্যদিকে একসময় যন্ত্রাংশ শীতল রাখার ক্ষেত্রে এবং aerosol propellant হিসেবে CFC ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত । কিন্তু এগুলি ozone স্তরকে ব্যাপক ক্ষতি করার পাশাপাশি greenhouse warming-এও ভূমিকা রাখে।
হিমবাহ গলনে গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাব-
জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ি গ্রিন হাউস গ্যাস ৷ এবং এর অন্যতম বড় প্রভাব পড়ছে হিমবাহের উপর। হিমবাহের দ্রুত গলনে Glacial Lake Outburst Flood বা GLOF তৈরি হতে পারে । যা থেকেই হড়পা বান তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
হিমবাহের সামনে থাকা moraine dam ভেঙে গেলে glacial lake-এর বিপুল পরিমাণ জল হঠাৎ নিচের দিকে নেমে আসে। বেশিরভাগ সময়ই এর কোনও পূর্ব সতর্কতা পাওয়া যায় না ৷ এবং সেক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ পলি মিশ্রিত জল নদী দিয়ে বইতে থাকে ৷ কিন্তু কোনও কারণে নদীর জল ধারণ ক্ষমতা কমে গেলে, আশপাশের এলাকায় জল উঠে পড়ে ৷ অন্যদিকে যেহেতু এক লহমায় বিপুল জল পরিবাহিত হয় সেই কারণে রাস্তা, সেতু, বাড়িঘর, কৃষিজমি এবং অন্যান্য পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ।
নেপালের দ্রুত উষ্ণ হয়ে ওঠা Himalayan region-এ GLOF-এর ঝুঁকি ক্রমশ বাড়ছে। দ্রুত glacier melt, প্রবল বৃষ্টিপাত এবং অস্থিতিশীল glacial lake এই ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।
নেপালের চার হিমবাহ হ্রদে বিশেষ ঝুঁকি
Thulagi, Lower Barun, Lumding Tsho এবং Hongu 2—এই চারটি high-risk হ্রদকে বিশেষভাবে উদ্বেগের জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেগুলি থেকে ভয়াবহ বন্যা, landslide এবং বড় ধরনের অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে।
তাহলে কি গ্রিন হাউস গ্যাসই নেপাল বিপর্যয়ের জন্য দায়ি ?
এই বিষয়ে নিশ্চিত করে এখনই কোনও উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় ৷ তবে কয়েকটি যুক্তি সামনে আসছে ৷ তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, 2023 সালের United Nations-এর প্রকাশিত একটি report অনুযায়ী, গত 30 বছরে নেপাল তার মোট ice volume-এর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হারিয়েছে। একই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, গত দশকে নেপালের হিমবাহ গলার গতি তার আগের দশকের তুলনায় 65 শতাংশ বেশি ছিল।
দ্রুত গলছে হিমবাহের বরফ
World Glacier Monitoring Service (WGMS)-এই সংক্রান্ত একটি তথ্য প্রকাশ করেছে ৷ সেই তথ্য অনুযায়ী, 2010-2019 পর্যন্ত যে পরিমাণ হিমাবাহের গলন ছিল, 2020 থেকে 2023 পর্যন্ত অর্থাৎ তিন বছরেই তার থেকে বেশি হয়েছে ৷
ওই তথ্য অনুযায়ী, 2021/22 সালে reference glaciers-এ বরফ গলনের পরিমাণ ছিল প্রায় 1.1 মিটার জলস্তরের সমান। 2022/23 এবং 2023/24—দুই বছরেই তা বেড়ে প্রায় 1.3 মিটার জলস্তরের সমান হয়েছে।
অর্থাৎ নেপালের বিপর্যয়ের জন্য সরাসরি গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাব না থাকলেও তার পরোক্ষ প্রভাব থাকতে পারে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷