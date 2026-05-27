ETV Bharat / technology

এবার চাঁদে বসতি গড়ার পরিকল্পনা ? 2026-এ নয়া অভিযানে NASA

চাঁদের মাটিতে NASA ল্যান্ডার, রোভার এবং ড্রোন প্রতিস্থাপন করবে ৷ এবং এরজন্য কয়েকশো মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে ৷

NASA Unveils Plans For Permanent Human Base On The Moon
চাঁদে বসতি গড়ার পরিকল্পনা ! (ছবি - NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 27, 2026 at 1:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : চাঁদে এবার স্থায়ী মানব বসতি গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে NASA ৷ আর তারজন্য 2026 সালেই মোট তিনটি মিশনের প্রস্তুতি নিচ্ছে এই মার্কিন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ৷ ইতিমধ্যে তার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷

একটি সাংবাদিক বৈঠকে NASA-র তরফে জানানো হয়েছে, চাঁদের মাটিতে তারা ল্যান্ডার, রোভার এবং ড্রোন প্রতিস্থাপন করবে ৷ এবং এরজন্য কয়েকশো মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে ৷ তবে এই কাজ NASA একা করবে না ৷ চলতি বছরের তিনটি অভিযানে তাদের সহায়তা করবে মোট 4টি সংস্থা ৷

NASA Unveils Plans For Permanent Human Base On The Moon
মোট চারটি সংস্থা সহায়তা করবে এই কাজে (ছবি - NASA/Aubrey Gemignani)

কোন কোন সংস্থা এই অভিযানে সাহায্য করবে ?

অভিযানে ব্যবহার করা লুনার টেরেইন ভেহিক্যাল (LTV) তৈরি করবে Astrolab এবং Lunar Outpost নামে দুটি সংস্থা ৷ এক জোড়া ল্যান্ডার দেবে জেফ বেজসের সংস্থা ব্লু Blue Origin এবং Firefly Aerospace এর তৈরি করা ড্রোন সর্বপ্রথম চাঁদে নামবে ৷ তবে এই তিনটি অভিযানই হবে চাঁদের উত্তর মেরুতে ৷

NASA আরও জানিয়েছে, এটা চিরাচরিত কোনও মিশন নয় ৷ এই মিশনটির মাধ্যমে নভোচারী, কার্গো সিস্টেম, বৈজ্ঞানিক অভিযান এবং আগামী দিনের মঙ্গল অভিযানের সুবিধা হবে ৷

NASA -র অ্যাডমিনিস্ট্রেটার জ্যারেড আইজ্যাকম্যান জানিয়েছেন, এই অভিযানের মাধ্যমেই প্রথম কোনও মহাজাগতিক বস্তুর উপর বসতি তৈরি হবে ৷ তাঁর বক্তব্য, এই মিশনগুলিতে মহাকাশচারী থাকুক বা না থাকুক অনেক কিছু শেখার সুযোগ থাকে ৷ কারণ চাঁদের মাটিতে গিয়ে সেখানে বসতি গড়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে ৷

কোন কোন তিনটি মিশন হবে ?

MissionSpacecraft / PayloadObjective
Moon Base I (Fall 2026)নাসা (NASA)-এর পেলোড নিয়ে যাওয়া ব্লু অরিজিন কোম্পানির 'ব্লু মুন মার্ক 1 এনডিউরেন্স' ল্যান্ডার।শেকলটন কানেক্টিং রিজ-এ পেলোড পৌঁছে দেওয়া এবং স্টেরিও প্লাম ক্যামেরা ও লেজার রেট্রোরেফ্লেক্টরের মতো যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করা, যাতে 2028 সালের আর্টেমিস মানব অভিযানের ঝুঁকি কমানো যায়।
Moon Base II (2026)

অ্যাস্ট্রোবোটিক কোম্পানির 'গ্রিফিন' ল্যান্ডার, যা অ্যাস্ট্রো ল্যাবের 'ফ্লিপ' (FLIP) রোভারসহ 1100 পাউন্ডের বেশি মালপত্র বহন করবে।

চাঁদে চলাচলের উন্নত ব্যবস্থা তৈরি করা এবং ভবিষ্যতে চন্দ্রপৃষ্ঠের যানবাহনের কাজকর্মে সাহায্য করা।
Moon Base III (2026)ইনটুইটিভ মেশিনস কোম্পানির 'নোভা-সি ট্রিনিটি' ল্যান্ডার, যা নাসার 'লুনার ভার্টেক্স' অভিযানকে বহন করবে।ইএসএ (ESA) এবং কোরিয়ার পাঠানো বাড়তি পেলোড দিয়ে চাঁদের ঘূর্ণি বা 'লুনার সোয়ার্লস' নিয়ে গবেষণা করা, যা আন্তর্জাতিক এবং বাণিজ্যিক যৌথ সহযোগিতাকে তুলে ধরে।

MoonFall Drone Mission

NASA এই প্রসঙ্গে আগামী দিনের একটি মিশন সম্পর্কে জানিয়েছে ৷ যার নাম MoonFall ৷ এই মিশনের মাধ্যমে মোট চারটি ড্রোন পাঠানো হবে ৷ এই ড্রোনগুলি চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছবে এবং সেখানকার বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবে ৷

NASA Unveils Plans For Permanent Human Base On The Moon
গ্রাফিক্স ইমেজ (ছবি - NASA/Edmy S. Cruz Reyes)

Lunar Navigation and Communication Systems

অভিযান যেমন চলবে তেমন নাসার পরিকল্পনা রয়েছে আগামী দিনে চাঁদের আশপাশে কমিউনিকেশন সিস্টেম ব্যাপক উন্নত করা ৷ যাতে করে আগামী দিনের অভিযান ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে সহায়ক হয় ৷ এবিষয়ে নাসার তরফে জানানো হয়েছে, চাঁদের একপ্রান্ত থেকে ইতিমধ্যে যোগাযোগ ব্যাবস্থা স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে ৷ কিন্তু এরপর নেভিগেশন, পয়েন্টিং, ক্লোক টাইমিং এবং অবজ়ারভেশন উন্নত করাই লক্ষ্য ৷

Read More - অভিযান সফল, 10 দিন ডিপ-স্পেসে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরলেন Artemis II এর মহাকাশচারীরা

TAGGED:

NASA
NASA MOON BASE MISSIONS
LUNAR DRONES
NASA MOON BASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.