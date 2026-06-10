Artemis III-র নভোচারীদের নাম ঘোষণা করল NASA, কে কে থাকছেন এই অভিযানে ?
Artemis III-তে সহায়তা করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করেছে Elon Musk এর SpaceX এবং Jeff Bezos এর Blue Origin ৷
Published : June 10, 2026 at 11:21 AM IST
হায়দরাবাদ : Artemis II অভিযান ইতিমধ্যে সফল হয়েছে NASA-র ৷ এবার তাদের লক্ষ্য Artemis III ৷ পরবর্তী এই অভিযানের জন্য চার নভোচারীর নাম ঘোষণা করল মার্কিন এই মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রটি ৷
মঙ্গলবার রাতে NASA-র তরফে এই নাম ঘোষণা করা হয় ৷ তালিকায় যে চারজনের নাম রয়েছে তাঁরা হলেন ব়্যান্ডি ব্রেসনিক, ফ্রাঙ্ক রুবিও, অ্যান্ড্রো ডগলাস এবং ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সি থেকে লুকা পারমিতানো ৷ Artemis II এর মতোই এই চার মহাকাশচারী চাঁদে নামবেন না ৷ এবং চাঁদের উপরিভাগ দিয়ে তাঁদের মহাকাশযান উড়বেও না ৷ দুটি লুনার ল্যান্ডার সহ অরিওন ক্যাপসুল ডকিং পদ্ধতির পরীক্ষা চালাবে ৷
Artemis III-তে সহায়তা করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করেছে Elon Musk এর SpaceX এবং Jeff Bezos এর Blue Origin ৷ এই দুটি সংস্থাই চাইছে তাদের তৈরি করা লুনার ল্যান্ডার যেন এই অভিযানে ব্যবহার করা হয় ৷ যদিও এই বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি NASA ৷ কিন্তু সম্প্রতি Jeff Bezos এর একটি রকেট ইঞ্জিন ফায়ারিং টেস্টের সময় বিস্ফোরণ হয় ৷ সেই কারণে তারা এই প্রতিযোগিতায় SpaceX এর থেকে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে ৷
2026 সালের এপ্রিল মাসে সম্পন্ন হয়েছে Artemis II অভিযান ৷ প্রায় 10 দিন ডিপস্পেসে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসেন চার মহাকাশচারী ৷ প্রশান্ত মহাসাগরে নামে অরিওন স্পেসক্রাফ্ট ৷ 1 এপ্রিল (ভারতীয় সময়ে 2 এপ্রিল) ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে ডিপ স্পেসের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল স্পেসক্রাফ্ট ওরিঅন ৷ সঙ্গে ছিলেন চার মহাকাশচারী ৷ তাঁরা হলেন, কমান্ডার রেইড উইশম্যান (Reid Wiseman), পাইলট ভিক্টর গ্লোভার (Victor Glover), মিশন বিশেষজ্ঞ ক্রিশ্চানা কোচ (Christina Koch) এবং কানাডার স্পেস এজেন্সি থেকে জেরেমি হানসেন (Jeremy Hansen) ৷ ওই অভিযানে 9 দিন 1 ঘণ্টা 32 মিনিট 15 সেকেন্ড মহাকাশে ছিলেন নভোচারীরা ৷
NASA-র এই চন্দ্রাভিযান সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিল 1972 সালে ৷ সেই সময় দুই মহাকাশচারী চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নেমেছিলেন ৷ এবং তাঁরা একসপ্তাহ সেখানে কাটিয়েছিলেন ৷ কিন্তু পরবর্তীতে চন্দ্রাভিযানের অভিযানগুলিতে মহাকাশচারীরা চাঁদের মাটিতে নামেননি ৷ তাঁরা চাঁদের কক্ষপথে ঘুরে ফের পৃথিবীতে নেমে এসেছেন ৷ Artemis III-র ক্ষেত্রেও একই ভাবে মহাকাশে গিয়ে সেখান থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন মহাকাশচারীরা ৷
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