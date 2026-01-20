50 বছর পর ফের ঐতিহাসিক মুহূর্ত ! চাঁদে পৌঁছবেন 4 মহাকাশচারী, কতদিন থাকবেন তাঁরা ?
Published : January 20, 2026 at 7:49 PM IST
হায়দরাবাদ : 50 বছর পর ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে চলেছে বিশ্ববাসী ৷ 1972 সালে Apollo 17 মিশন হয়েছিল ৷ যার মাধ্যমে চাঁদে মানুষ পৌঁছেছিল ৷ এরপর চলতি বছরের অর্থাৎ 2026 সালের 6 ফেব্রুয়ারি ফের চাঁদে পৌঁছবে চার মহাকাশচারী ৷ এই মিশনের নাম দেওয়া হয়েছে Artemis II ৷
NASA ( National Aeronautics and Space Administration )-র এই মিশনে যে চারজন মহাকাশচারী থাকবেন তাঁরা হলেন কমান্ডার রেইড উইশম্যান (Reid Wiseman), পাইলট ভিক্টর গ্লোভার (Victor Glover), মিশন বিশেষজ্ঞ ক্রিশ্চানা কোচি ( Christina Koch) এবং কানাডার স্পেস এজেন্সি থেকে জেরেমি হানসেন (Jeremy Hansen) ৷ ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরল (Cape Canaveral) লঞ্চ প্যাড থেকে চাঁদের উদ্দেশে রওনা দেবে NASA র মেগা রকেট Orion স্পেসক্রাফ্ট ৷ মঙ্গলবার, 20 জানুয়ারি রকেটটিকে লঞ্চ প্যাডে নিয়ে আসা হয়েছে ৷
NASA র তরফে জানানো হয়েছে, রকেটটি আগামী কয়েকদিন ধরে লঞ্চের জন্য উপযুক্ত করা হবে ৷ যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় Wet Dress Rehearsal ৷ সবকিছু সঠিকভাবে কাজ শুরু হলে কাউন্টডাউন প্রক্রিয়া শুরু করা হবে ৷
চাঁদের মাটিতে কি নামবে Artemis II ?
BBC -র একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, চাঁদের মাটিতে নামবে না Artemis II ৷ শুধুমাত্র চাঁদের চারপাশে নির্দিষ্ট অক্ষপথে ঘুরবে সেটি ৷ এবং বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করবে ৷ কী কী তথ্য সংগ্রহ করবে ? এই বিষয়ে NASA জানিয়েছে 2027 সালে Artemis III মিশনের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ যেখানে সরাসরি চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে মহাকাশচারী পাঠানো হবে ৷ এবং তাঁরা চাঁদের মাটিতে নামবেন ৷ ওই মিশনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন ৷ আর সেই প্রস্তুতির কাজ করবে Artemis II ৷
Artemis II এর উৎক্ষেপণের প্রস্তাবিত সময় 2027 সাল ধরা হলেও 2028 সালে এই মিশনটি সম্পন্ন হতে পারে ৷ মোট 10 দিনের এই মিশনে একাধিক মহাকাশচারীকে চাঁদে পাঠানোর সম্ভাবনা রয়েছে ৷
Artemis II মিশনে মহাকাশচারীরা যখন রকেটে করে চাঁদের চারিদিকে ঘুরবেন তখন তাঁরা পুরো বিষয়টি পর্যবেক্ষণের জন্য 3 ঘণ্টা সময় পাবেন ৷ এই সময়ের মধ্যে তাঁরা ছবি তুলতে পারবেন, পড়াশোনা করতে পারবেন এবং আগামী মিশনের ল্যান্ডিংয়ের জন্য পরিকল্পনা করতে পারবেন ৷