অভিযান সফল, 10 দিন ডিপ-স্পেসে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরলেন Artemis 2 এর মহাকাশচারীরা

অভিযান সফল, 10 দিন ডিপ-স্পেসে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরলেন Artemis 2 এর মহাকাশচারীরা
Published : April 11, 2026 at 7:01 AM IST
ফ্লোরিডা : প্রায় 10 দিনের সফর শেষ করে ফের পৃথিবীতে ফিরে এল Artemis II এর স্পেসক্রাফ্ট Orion ৷ এর পাশাপাশি মহাকাশযানে থাকা চার মহাকাশচারীও সফল ভাবে ফিরে এসেছেন ৷ তাঁরা প্রত্যেকেই সুরক্ষিত রয়েছেন বলে NASA-র তরফে জানানো হয়েছে ৷ তবে প্রত্যেকের মেডিক্যাল চেক-আপের পরেই শারীরিক পরিস্থিতি বিস্তারিত জানা যাবে ৷
ফ্লোরিডার স্থানীয় সময় রাত 8 টা 07 মিনিটে (8.07PM) এ প্রশান্ত মহাসাগরের ফ্লোরিডার কাছের একটি অংশে সফল ভাবে নেমে আসে ওরিঅন স্পেসক্রাফ্ট ৷
Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶— NASA (@NASA) April 11, 2026
The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl
NASA তাদের ব্লগে জানিয়েছে, 8.07 এ ওরিয়ন স্পেসক্রাফ্ট পৃথিবীতে ফিরে এল ৷ মহাকাশযানটি সফলভাবে স্যান দিয়েগোর একটি এলাকায় প্যারাসুটে নির্ভর করে স্প্ল্যাসডাউন করেছে ৷ তারপর ইঞ্জিনিয়ররা একাধিক পরীক্ষা করেন এবং সম্পূর্ণভাবে মহাকাশযানটির পাওয়ার-ডাউন করা হয় ৷
নাসার রিকভারি ডায়েক্টরের নির্দেশে মার্কিন সেনাবাহিনীর ছোটো নৌকা স্পেসক্রাফ্টের কাছে পৌঁছয় ৷ সঙ্গে ছিলেন ইঞ্জিনিয়রদের একটি দল ৷ তাঁরা স্পেসক্রাফ্টটি পরীক্ষা করার পর সম্পূর্ণভাবে পাওয়ার ডাউন করেন ৷ প্রায় এক ঘণ্টা পর চার মহাকাশচারীকে ওরিঅন থেকে বের করা হয় ৷ তারপর বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে করে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের জন্য রাখা নির্দিষ্ট জাহাজে ৷ এবং সেই জাহাজে করে তাঁরা ফিরে আসেন ৷
সর্বপ্রথম চার মহাকাশচারীকে নিয়ে যাওয়া হয় নির্দিষ্ট হাসপাতালে ৷ সেখানে তাঁদের শারীরিক বিষয় পরীক্ষা করা হয় ৷ এবং সেখান থেকে NASA-র হউসটন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
Orion's main parachute has deployed. The spacecraft has a system of 11 chutes that will slow it down from around 300 mph to 20 mph for splashdown.— NASA (@NASA) April 11, 2026
1 এপ্রিল (ভারতীয় সময়ে 2 এপ্রিল) ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে ডিপ স্পেসের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল স্পেসক্রাফ্ট ওরিঅন ৷ সঙ্গে ছিলেন চার মহাকাশচারী ৷ তাঁরা হলেন, কমান্ডার রেইড উইশম্যান (Reid Wiseman), পাইলট ভিক্টর গ্লোভার (Victor Glover), মিশন বিশেষজ্ঞ ক্রিশ্চানা কোচ (Christina Koch) এবং কানাডার স্পেস এজেন্সি থেকে জেরেমি হানসেন (Jeremy Hansen) ৷
After a journey of more than 690,000 miles, the crew is nearly home.— NASA (@NASA) April 10, 2026
The Artemis II crew will splash down off the coast of San Diego later today and, though it won’t be visible from land, you can still wave in their general direction to welcome them back to Earth! 👋 pic.twitter.com/ZZX23QCTpb
প্রথমে পৃথিবীর চারপাশে প্রদক্ষিণ করে চাঁদের কাছে পৌঁছয় ওরিঅন ৷ সেখানে চাঁদের চারপাশে ঘুরে ফের পৃথিবীতে ফিরে এল ৷ নাসা আগেই জানিয়েছিল, Artemis II এর মহাকাশচারীরা চাঁদে নামবেন না ৷ তাঁরা চাঁদের কাছাকাছি গিয়ে ফের ফিরে আসবেন ৷ সেইমতো 9 দিন 1 ঘণ্টা 32 মিনিট 15 সেকেন্ড কাটিয়ে সফলভাবে ফিরলেন চার মহাকাশচারী ৷