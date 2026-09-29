Boeing Starliner ফেরাতে NASA-র বাড়তি 359 মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ, নভোচারী উড়বেন 2028-এ

Boeing Starliner ফেরাতে NASA-র বাড়তি 359 মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ, নভোচারী উড়বেন 2028-এ
NASA-র ম্যানেজার Dana Weigel জানিয়েছেন, Starliner-এর সব সমস্যার সমাধান হয়েছে—এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত নভোচারীদের ফের মহাকাশযানটিতে তোলা হবে না।
Published : September 29, 2026 at 9:03 PM IST
কেপ ক্যানাভেরাল: একাধিক সমস্যায় জর্জরিত Boeing-এর Starliner মহাকাশযানকে ফের উড়ানের উপযোগী করে তুলতে বাড়তি অর্থ ও সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে NASA। সংস্থার লক্ষ্য, নতুন করে উন্নত করা Starliner-কে চলতি বছরের ডিসেম্বরেই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন বা ISS-এ পাঠানো। তবে সেই অভিযানে কোনও নভোচারী থাকবেন না।
NASA-র প্রশাসনিক কর্তা Jared Isaacman জানিয়েছেন, ডিসেম্বরের মিশনে Starliner-এ cargo পাঠানো হবে। নতুন করে নভোচারী নিয়ে এই মহাকাশযানের উড়ান শুরু হতে পারে 2028 সালে। নভোচারীদের ফের Starliner-এ পাঠানোর আগে নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক redesign-এর প্রয়োজন রয়েছে, যার জন্য আরও কয়েক মাস বা তারও বেশি সময় লাগতে পারে।
2024 সালে Starliner-এর টেস্ট ফ্লাইট-এ একাধিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এর জেরে মহাকাশযানটির দুই টেস্ট পাইলট Butch Wilmore এবং Suni Williams প্রায় এক বছর ISS-এ আটকে ছিলেন। পরে NASA ওই ব্যর্থ মিশনকে crew safety-র জন্য গুরুতর “Type A mishap” হিসেবে পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করে।
NASA-র ম্যানেজার Dana Weigel জানিয়েছেন, Starliner-এর সব সমস্যার সমাধান হয়েছে—এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত নভোচারীদের ফের মহাকাশযানটিতে তোলা হবে না।
পরবর্তী Starliner flight-এর কমান্ডার NASA র নভোচারী Woody Hoburg। তিনি বলেন, “আমরা সঠিক পথেই এগোচ্ছি।” পাশাপাশি আগের দুই টেস্ট পাইলট Wilmore এবং Williams-কে “American heroes” হিসেবে উল্লেখ করে তাঁদের উত্তরসূরি হিসেবে কাজ করতে পারা নিয়ে নিজের সম্মানের কথাও জানান তিনি।
বাড়তি খরচ 359 মিলিয়ন ডলার
NASA জানিয়েছে, Starliner-এর প্রয়োজনীয় আপগ্রেড এবং নতুন rocket certification-এর জন্য সংস্থার আরও প্রায় 359 মিলিয়ন ডলার খরচ হবে। নতুন ভাল্ভ এবং সিল যুক্ত করা-সহ একাধিক পরিবর্তন করা হবে মহাকাশযানটিতে।
NASA-র কাছে Starliner গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার অন্যতম কারণ হল, মার্কিন নভোচারীদের কক্ষপথে যাতায়াতের জন্য দুটি পৃথক ব্যবস্থা রাখা। স্পেস শাটেল অবসর নেওয়ার পর NASA Boeing এবং SpaceX—দুই সংস্থাকেই এ জন্য বিপুল অর্থ দিয়েছিল।
SpaceX 2020 সালে প্রথম বেসরকারি সংস্থা হিসেবে NASA-র নভোচারীদের কক্ষপথে পাঠায়। সংস্থাটি চলতি সপ্তাহেই NASA-র জন্য 14তম crew mission launch করতে চলেছে। অন্যদিকে Starliner-এর পরীক্ষামূলক উড়ানে একাধিক সমস্যার পর Wilmore ও Williams-কে শেষ পর্যন্ত SpaceX-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল।