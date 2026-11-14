চাঁদে যাওয়ার ইচ্ছে ? এই শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে NASA-য় আবেদন করুন আজই

চাঁদে যাওয়ার ইচ্ছে ? এই শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে NASA-য় আবেদন করুন আজই
বিজ্ঞান শাখায় এই বিষয়গুলি থাকলে আপনিও আবেদন করতে পারেন ৷ এই প্রতিবেদনে জানুন বিস্তারিত ৷
Published : November 14, 2026 at 6:10 PM IST
হায়দরাবাদ : চাঁদে যাওয়ার স্বপ্ন ? তাহলে আপনাকেই খুঁজছে NASA ৷ কারণ, চাঁদে ফের মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাদের ৷ আগামী প্রজন্মের মহাকাশচারীদের নিজেদের Astronaut Corps-এ যুক্ত করতে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার কথা জানিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। 2026 সালের 7 নভেম্বর প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে NASA জানিয়েছে, এই নিয়োগের মাধ্যমে এমন প্রার্থীদের বেছে নেওয়া হবে, যাঁরা ভবিষ্যতের চন্দ্রাভিযান এবং মঙ্গল অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবেন।
আবেদনকারীদের বিজ্ঞান, চিকিৎসা অথবা বিমান চালনার ক্ষেত্রে দক্ষ হতে হবে ৷ শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা নয়, থাকতে হবে পেশাগত অভিজ্ঞতাও । পাশাপাশি আবেদনকারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা, দলগতভাবে কাজ করার দক্ষতা এবং ভালো যোগাযোগের ক্ষমতাও প্রমাণ করতে হবে।
কারা আবেদন করতে পারবেন?
NASA-র মহাকাশচারী হওয়ার জন্য একাধিক শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে । চিকিৎসা ক্ষেত্রে উচ্চতর ডিগ্রি থাকলে আবেদন করা যাবে। সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী, Doctor of Medicine (MD), Doctor of Osteopathic Medicine (DO), Physician Assistant Degree, Doctor of Nursing Practice (DNP), Family Nurse Practitioner Degree অথবা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা সংক্রান্ত যোগ্যতা থাকতে হবে।
পাশাপাশি Test Pilot Training থাকলেও আবেদন করতে পারেন । আবেদনকারীকে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত কোনও Test Pilot School Programme সম্পন্ন করতে হবে অথবা সেই কোর্সে পড়াশোনা করতে হবে। তবে 2027 সালের জুলাইয়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ শেষ করা বাধ্যতামূলক।
কোনও প্রার্থীর যদি এটিই একমাত্র উচ্চতর প্রযুক্তিগত যোগ্যতা হয়, সেক্ষেত্রে তাঁকে Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) বিষয়ের কোনও একটিতে স্নাতক ডিগ্রিও থাকতে হবে। এর মধ্যে Engineering, Biological Science, Physical Science এবং Computer Science অন্তর্ভুক্ত।
কত বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন?
শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেই হবে না। NASA-র নিয়ম অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় ডিগ্রি সম্পন্ন করার পর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্তত তিন বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ।
পাইলটদের ক্ষেত্রে উড়ানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই যোগ্যতা নির্ধারণ করা হবে। বিমান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ফ্লাইট টাইম ও ভিন্ন হতে পারে।
- High-performance Jet: Pilot in Command হিসেবে অন্তত 750 ঘণ্টা উড়ানের অভিজ্ঞতা।
- অন্যান্য Fixed-wing Aircraft: মোট 1,500 ঘণ্টা উড়ানের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর মধ্যে অন্তত 750 ঘণ্টা Pilot in Command হিসেবে থাকতে হবে।
- Helicopter ও অন্যান্য Rotary-wing Aircraft: মোট 1,000 ঘণ্টা উড়ানের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। এর মধ্যে অন্তত 300 ঘণ্টা Pilot in Command হিসেবে থাকতে হবে।
চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে Residency Training-এর সময়ও পেশাগত অভিজ্ঞতা হিসেবে গণ্য হতে পারে। তবে 2027 সালের জুলাইয়ের মধ্যে সেই প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করতে হবে।
স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও দক্ষতা
মহাকাশচারী হওয়ার জন্য প্রত্যেক প্রার্থীকে NASA-র Long-duration Astronaut Flight Physical পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। দীর্ঘ সময় মহাকাশে থাকার মতো শারীরিক সক্ষমতা রয়েছে কি না, তা যাচাই করাই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য।
শারীরিক সক্ষমতার পাশাপাশি নেতৃত্ব, দলগত কাজ এবং যোগাযোগের দক্ষতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মহাকাশচারীদের দীর্ঘ সময় ধরে সীমিত জায়গায় একসঙ্গে থাকতে ও কাজ করতে হয়। পৃথিবী থেকে অনেক দূরে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাঁদের পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখতে হয়।
কীভাবে আবেদন করবেন?
যাঁরা NASA-র মহাকাশচারী হওয়ার জন্য আবেদন করতে আগ্রহী, তাঁরা নিয়োগের যোগ্যতা, আবেদন প্রক্রিয়া এবং মহাকাশচারীদের জীবনযাপন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন সংস্থার নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে।
আবেদনের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে: https://go.nasa.gov/astro2026
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