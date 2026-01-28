বিশ্বের সবথেকে ক্ষমতাশালী সুপারকম্পিউটার ইনস্টল করল NASA, কী কী কাজ করা সম্ভব হবে ?
NASA Supercomputer : NASA-র বাকি যে কম্পিউটার রয়েছে সেগুলির তুলনায় এই সুপারকম্পিউটার আরও ভালো ফল দেবে ৷
Published : January 28, 2026 at 11:23 AM IST
হায়দরাবাদ : নতুন একটি সুপার কম্পিউটারের ঘোষণা করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা NASA ৷ ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালিতে সংস্থার যে রিসার্চ সেন্টার রয়েছে সেখানেই এই সুপারকম্পিউটার ইনস্টল করা হয়েছে ৷ মহাকাশ গবেষণায় জটিল সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করবে এই সুপারকম্পিউটার ৷ নাম দেওয়া হয়েছে Athena ৷
জানা গিয়েছে, NASA-র বাকি যে কম্পিউটার রয়েছে সেগুলির তুলনায় এই সুপারকম্পিউটার আরও ভালো ফল দেবে ৷ দীর্ঘ বিটা টেস্টিং-এর পর এই সুপারকম্পিউটারটি বিজ্ঞানীদের ব্যবহারের জন্য চালু করা হয়েছে ৷ এটি 20 পেটাফ্লপ অফ পিক পারফরম্যান্স দিতে সমর্থ ৷ অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে এই পরিমাণ ডেটা ক্যালকুলেশন করতে পারবে Athena ৷
এবিষয়ে NASA -র সায়েন্স ডেটা প্রধান কেভিন মুরফি জানিয়েছেন, "নাসা এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাদের অনুসন্ধান করার ক্ষমতা চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছেছে ৷ নতুন এই সুপারকম্পিউটারের ব্যবহারের ফলে নাসার বিভিন্ন মিশনে যাবতীয় চাহিদা মিটবে ৷"
Athena-র প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে NASA -র তরফে জানানো হয়েছে, পুরো এজেন্সিতে মহাকাশ সংক্রান্ত যে গবেষণার কাজ হয় তার সিংহভাগই এই সুপারকম্পিউটারের মধ্যে করা সম্ভব হবে ৷ এর মাধ্যমে রকেট লঞ্চের বেশ কিছু কাজ যেমন করা সম্ভব তেমনই পরবর্তী প্রজন্মের এয়ারক্রাফ্ট তৈরি এবং লার্জ স্কেল আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স মডেল তৈরিতে সহায়তা করবে ৷ এছাড়াও NASA র বৃহৎ ডেটাবেস অ্য়ানালিসিস করে বিজ্ঞানভিত্তিক ইনসাইট দিতে সহায়তা করবে ৷ NASA র রিচার্স সেন্টারে এই সুপার কম্পিউটারটি ইনস্টল করা হয়েছে ৷ এটা যেমন NASA র বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করতে পারবেন তেমন যারা সরাসরি NASA র সঙ্গে যুক্ত নন কিন্তু কোনও ভাবে NASA র কাজে সহায়তা করছেন তাঁরাও এই সুপারকম্পিউটার ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন ৷
2025 সালের মার্চ মাসে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল ৷ মূলত হাই-এন্ড কম্পিউটিং ক্ষমতার বিশ্লেষণ করতেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেখানেই গ্রীকদের জ্ঞান এবং যুদ্ধের দেবতা নাম অনুযায়ী এই সুপারকম্পিউটারের নাম দেওয়া হয় ৷
জানা গিয়েছে এই সুপারকম্পিউটারের দায়িত্বে থাকবেন, NASA-র ডেটা সায়েন্স অফিসার ৷ এর সিস্টেমের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ক্লাউড প্ল্যাটফর্মের অ্য়াকসেস পাওয়া সম্ভব ৷