হিমাঙ্কের কাছাকাছি ঠান্ডা, পিছিয়ে গেল Artemis II মিশন

হিমাঙ্কের কাছাকাছি ঠান্ডা, পিছিয়ে গেল Artemis II মিশন
NASA Artemis II Mission : NASA-র তরফে জানানো হয়েছে, Artemis II মিশনের জন্য যে লঞ্চ প্যাডটি নির্ধারণ করা হয়েছিল সেখানে তাপমাত্রা প্রায় হিমাঙ্কের কাছাকাছি ৷
Published : January 31, 2026 at 1:01 PM IST
কেপ কার্নিভ্যাল : প্রবল ঠান্ডার জন্য পিছিয়ে গেল Artemis II মিশন ৷ অতি গুরুত্বপূর্ণ এই মিশনটি 6 ফেব্রুয়ারি হওয়ার কথা থাকলেও তা 2 দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ আপাতত 8 ফেব্রুয়ারি এই মিশনের দিন নির্ধারিত হলেও আবহাওয়ার পরিস্থিতি বিচার করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷
NASA-র তরফে জানানো হয়েছে, Artemis II মিশনের জন্য যে লঞ্চ প্যাডটি নির্ধারণ করা হয়েছিল সেখানে তাপমাত্রা প্রায় হিমাঙ্কের কাছাকাছি ৷ সেই কারণে উৎক্ষেপণ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ NASA র তরফে জানানো হয়েছে, ওখানকার পরিস্থিতি এমন যে 8 ফেব্রুয়ারির আগে কোনওভাবেই উৎক্ষেপণ সম্ভব নয় ৷
জানানো হয়েছে, যে পরিমাণ ঠান্ডা রয়েছে উৎক্ষেপণ স্থলে সেখানে মহাকাশকারীদের আলাদাভাবে ড্রেস রিহার্সাল দিতে হবে ৷ যা সোমবার অর্থাৎ 2 তারিখ হওয়ার কথা রয়েছে ৷ তারপরই উৎক্ষেপণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷
লঞ্চপ্যাডে ইতিমধ্যে একটি হিটার রাখা হয়েছে ৷ যা ওরিয়ন রকেটটিকে সঠিক তাপমাত্রা সরবরাহ করতে সাহায্য করছে ৷ কারণ ওই এলাকায় যে পরিমাণ ঠান্ডা রয়েছে তাতে রকেটটির মধ্যে যে সিস্টেম রয়েছে তা সঠিকভাবে কাজ না-ও করতে পারে ৷ সেই কারণে আপাতত 2 দিন উৎক্ষেপণ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷
Artemis II মিশনটি নাসার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎক্ষেপণ হতে চলেছে ৷ কারণ 50 বছর পর ফের চাঁদে মানুষ পাঠাচ্ছে National Aeronautics and space Administration ৷ মোট চার জন মহাকাশচারী এই মিশনে অংশগ্রহণ করবেন ৷ জানা গিয়েছে, তাঁরা কেউই চাঁদের মাটিতে নামবেন না ৷ বরং চাঁদের আশপাশে ঘুরবেন এবং সেখান থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করবেন ৷
এই মিশনে যে চারজন মহাকাশচারী রয়েছেন তাঁরা হলেন কমান্ডার রেইড উইশম্যান (Reid Wiseman), পাইলট ভিক্টর গ্লোভার (Victor Glover), কানাডার স্পেস এজেন্সি থেকে জেরেমি হানসেন (Jeremy Hansen) এবং মিশন বিশেষজ্ঞ ক্রিশ্চানা কোচি ( Christina Koch) ৷
2027 সাল বা তার কিছুটা পরবর্তী সময়ে চাঁদের মাটিতে মানুষ পাঠাবে NASA ৷ তার প্রস্তুতির জন্য একাধিক তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন ৷ সেই কারণেই Artemis II মিশনের আয়োজন করা হয়েছে ৷