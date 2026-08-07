সফলভাবে সম্পন্ন হল ভারতীয় বংশদ্ভুত নভোচারীর স্পেসওয়াক, কী কী কাজ করলেন অনিল মেনন?

সফলভাবে সম্পন্ন হল ভারতীয় বংশদ্ভুত নভোচারীর স্পেসওয়াক, কী কী কাজ করলেন অনিল মেনন?
স্পেসওয়াকের প্রধান লক্ষ্য ছিল স্টেশনের 3B পাওয়ার চ্যানেলে একটি হার্ডওয়ার প্রতিস্থাপন করা ৷ যেটা 6 ট্রাস সেগমেন্টে অবস্থিত ৷
Published : August 7, 2026 at 1:43 PM IST
হায়দরাবাদ : NASA নভোচারী অনিল মেনন ও জেসিকা মেয়ার বৃহস্পতিবার ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের বাইরে স্পেসওয়াক সম্পন্ন করলেন ৷ মূলত পাওয়ার চ্যানেল মডিফিকেশনের জন্য তাঁরা এই স্পেসওয়াক করেছেন ৷ এর মাধ্যমে সোলার অ্যারে সংযুক্ত করা সম্ভব হবে ৷
ইন্টারন্যাশনাল স্পেস ওয়াকের বাইরে 281 টি স্টেপ তাঁরা সম্পন্ন করেন ৷ এটি ছিল অনিল মেননের প্রথম ও জেসিকা মেয়ারের ষষ্ঠ স্পেসওয়াক ৷ যা ওইদিন ETD অনুযায়ী সকাল 8টা 33 মিনিটে (IST 6.03PM) শুরু করেছিলেন ৷ এবং শেষ করেন ETD অনুযায়ী বিকেল 3টের সময় ৷ IST অনুযায়ী 12.30AM ৷ মোট 6 ঘণ্টা 27 মিনিটের ওই স্পেসওয়াকে তাঁরা দুজন মিলে অর্বিটের বাইরের গঠনের বেশ কিছু আপগ্রেড করেন ৷
জানা গিয়েছে, স্পেসওয়াকের প্রধান লক্ষ্য ছিল স্টেশনের 3B পাওয়ার চ্যানেলে একটি হার্ডওয়ার প্রতিস্থাপন করা ৷ যেটা 6 ট্রাস সেগমেন্টে অবস্থিত ৷
এই বিষয়ে নাসার তরফে জানানো হয়েছে, "এই কাজের ফলে আগামী দিনের সোলার অ্যারে ইনস্টল করা হবে ৷ যাকে বলা হয় IROSA ৷ এটি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের অরবিটিং ল্যাবরেটরিতে অতিরিক্ত পাওয়ার দিয়ে সহায়তা করবে ৷ ফলে জটিল সিস্টেমগুলিকে আরও সহায়তা ও সুরক্ষিত রাখতে সুবিধা হবে ৷"
এই কাজ শেষ করে ওই দুই নভোচারী কেবেলিং-এর কাজও সম্পন্ন করেন ৷ যা ভবিষ্যতে International Space Station Roll-Out Solar Array থেকে 3B চ্যানেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে ৷
চলতি বছরের 15 জুলাই সফলভাবে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে পৌঁছন ভারতীয় বংশদ্ভুত NASA-র মহাকাশচারী অনিল মেনন ৷ রাশিয়ার তৈরি সইজু MS 29 (Soyuz MS 29)-স্পেসক্রাফ্টে চড়ে মহাকাশে পৌঁছন তিনি ৷ এটাই তাঁর প্রথম মহাকাশ অভিযান ৷ এবং ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে আট মাস থাকবেন তিনি ৷ বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা ও প্রযুক্তিগত একাধিক তথ্য বিশ্লেষণ করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷
অনিল মূলত একজন ইমার্জেন্সি মেডিসিন ফিজিসিয়ান ৷ ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে অবস্থানরত বাকি মহাকাশচারীদের শারীরিক পরীক্ষা এবং তার বাইরেও বিভিন্ন গবেষণার জন্য ISS-এ গেছেন তিনি ৷ 2021 সালে তাঁকে মহাকাশে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল NASA ৷ তারপর দু-বছর ধরে বিভিন্ন ট্রেনিং দেওয়া হয় তাঁকে ৷