এক অধ্যায়ের সমাপ্তি, 27 বছরের কর্মজীবন কাটিয়ে অবসর মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়মসের

এক অধ্যায়ের সমাপ্তি, 27 বছরের কর্মজীবন কাটিয়ে অবসর মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়মসের
NASA Astronaut Sunita Williams : 60 বছর বয়সী এই মহাকাশচারী তাঁর সমগ্র কর্মজীবনে তিনবার আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে গিয়েছিলেন ৷
Published : January 21, 2026 at 10:00 AM IST
হায়দরাবাদ : এক অধ্যায়ের অবসান বলা যেতে পারে ৷ 27 বছরের কর্মজীবন কাটিয়ে অবসর গ্রহণ করলেন মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়মস ৷ আমেরিকান স্পেস এজেন্সি থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন গত বছরের অর্থাৎ 2025 সালের ডিসেম্বর মাসে ৷ বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে NASA ( National Aeronautics and Space Administration )৷
60 বছর বয়সী এই মহাকাশচারী তাঁর সমগ্র কর্মজীবনে তিনবার আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে গিয়েছিলেন ৷ এছাড়াও একাধিক হিউম্যান স্পেস ফ্লাইটে সওয়ার হয়েছিলেন ৷ অবসরের বিষয়ে বলতে গিয়েছে NASA-র অ্য়াডমিনিস্ট্রেটর Jared Isaacman জানিয়েছেন, সুনীতা ছিলেন মানব মহাকাশযাত্রার এক পথপ্রদর্শক (a trailblazer in human spaceflight)৷ তিনি বলেন, "তাঁর নেতৃত্বে একাধিক মহাকাশ গবেষণা হয়েছে ৷ আগামীদিনে কোনও উদ্ভাবন ও বাণিজ্যিক মিশনে যা ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে ৷ "
সুনীতা উইলিয়মকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে তিনি বলেন, " যেভাবে সুনীতা অবসর নিয়েছেন তিনি তার যোগ্য ৷ এর জন্য অনেক শুভেচ্ছা এবং NASA কে তিনি সেভাবে সহায়তা করেছেন তার জন্য অনেক ধন্যবাদ ৷"
সর্বমোট 608 দিন মহাকাশে কাটিয়েছেন সুনীতা উইলিয়ম ৷ যা NASA র ইতিহাসে দ্বিতীয় বৃহত্তম সময়সীমা ৷ এবং একা স্পেসফ্লাইটে 268 দিন কাটিয়েছেন ৷ যার ফলে আমেরিকান মহাকাশচারীদের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন তিনি ৷ মোট 9টি স্পেসওয়াকেরও অধিকারী সুনীতা ৷ যার জন্য মোট সময় লেগেছে 62 ঘণ্টা 6 মিনিট ৷ এই দীর্ঘ সময় ধরে স্পেসওয়াক করেননি NASA -র অন্য কোনও মহাকাশচারী ৷
স্পেস সাটল মিশন থেকে স্টারলাইনার টেস্ট ফ্লাইট পর্যন্ত সুনীতার যাত্রা
- 2006 সালে স্পেস সাটল ডিসকভারিতে মহাকাশে পৌঁছেছিলেন ৷ এবং Atlantis এ করে ফিরে এসেছিলেন ৷
- এক্সপেডিশন 14 এবং 15 তে ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়র হিসেবে কাজ করেছেন ৷ সেই সময় চার বার স্পেসওয়াক করেছিলেন তিনি ৷
- 2012 সালে এক্সপেডিশন 32 এবং 33 এর অংশীদারি হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে গিয়েছিলেন ৷ সেইসময় স্পেস স্টেশন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন ৷