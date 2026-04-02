এবার কি মঙ্গলাভিযান ! Artemis 2 উৎক্ষেপণ সফল হতেই আশায় বুক বাঁধছে নাসা

এবার কি মঙ্গলাভিযান ! Artemis 2 উৎক্ষেপণ সফল হতেই আশায় বুক বাঁধছে নাসা
আর্টেমিস ক্রু অবশেষে চাঁদের চারপাশে 10 দিনের ঐতিহাসিক অভিযান শুরু করল ৷ এই যাত্রার মাধ্যমে আগের চেয়ে পৃথিবী থেকে আরও দূরে ভ্রমণ করা যাবে ।
Published : April 2, 2026 at 6:57 AM IST
কেপ ক্যানাভেরল, 2 এপ্রিল: প্রতীক্ষার অবসান । সফলভাবে উৎক্ষেপণ হল Artemis II- এর । ভারতীয় সময় 2 এপ্রিল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ভোর 3.54 AM এ ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টারের 39B লঞ্চ প্যাড থেকে উৎক্ষেপণ হয় ৷ স্পেস লঞ্চ সিস্টেম (SLS) রকেটের মাধ্যমে এবং অরিওন স্পেসক্র্যাফ্টে চড়ে চার মহাকাশচারী রওনা দিলেন গভীর মহাকাশের (Deep Space) উদ্দেশে ।
উৎক্ষেপণের মুহূর্তের ভিডিয়ো এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে নাসা লিখেছে, "উৎক্ষেপণ ।আর্টেমিস 2 মিশনটি @NASAKennedyথেকে সন্ধ্যা 6টা 35 মিনিটে (ET) (2235 UTC) উৎক্ষেপিত হয়েছে ৷ যা একযাত্রায় চারজন নভোচারীকে চাঁদের চারপাশে নিয়ে যাবে ।আর্টেমিস 2 ভবিষ্যতের চন্দ্রাভিযানের পথ প্রশস্ত করবে এবং সেই সঙ্গে পরবর্তী বিশাল পদক্ষেপ—মঙ্গল গ্রহে নভোচারী পাঠানোর পথও খুলে দেবে ।"
কে কে গেলেন ডিপ স্পেসে ?
যে চারজন রওনা হয়েছেন তাঁদের মধ্যে চারজন পুরুষ এবং একজন মহিলা । তাঁরা হলেন কমান্ডার রেইড উইশম্যান (Reid Wiseman), পাইলট ভিক্টর গ্লোভার (Victor Glover), মিশন বিশেষজ্ঞ ক্রিশ্চানা কোচ (Christina Koch) এবং কানাডার স্পেস এজেন্সি থেকে জেরেমি হানসেন (Jeremy Hansen) ৷
কী কাজ করবে আর্টেমিস 2 ?
নাসা এই বিষয়টি নিয়ে একটি রিল আপলোড করেছে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রামে । সেখানে একটি গ্রাফিক্স ভিডিয়োর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে পুরো বিষয়টি । সেখানে দেখা গিয়েছে উৎক্ষেপণের পর প্রথমে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরবে অরিওন স্পেসক্রাফ্ট । তারপর সেটি চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে ফের ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবে । ওই রিলের ডেসক্রিপশনে নাসা লিখেছে, "আমাদের আর্টেমিস 2 ক্রু চাঁদের আশপাশে যাচ্ছে…কিন্তু তাঁরা সবসময় ঘরে ফিরে আসার পথ খুঁজবেন ।" এবং এরপর একটি পৃথিবীর ইমোজি ব্যবহার করা হয়েছে ।
নাসা জানিয়েছে, চার জন ক্রু সদস্য 6 লাখ 85 হাজার মাইল ভ্রমণ করবেন । মোট 10 দিন মহাকাশে থাকবেন তাঁরা । এই মহাকাশচারীরা মূলত চাঁদের একটি ভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যাচ্ছেন । এছাড়াও অরিওন স্পেসক্রাফ্টের পরীক্ষা এবং তার বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালন ক্ষমতাও পরীক্ষা করে দেখবেন তাঁরা ।
কী কী খাবেন মহাকাশচারীরা ?
10 দিনের এই সফরে মহাকাশচারীরা কী কী খাবেন তাও জানিয়েছে NASA ৷ তাঁদের সঙ্গে থাকবে, কফি, গ্রিন-টি, ম্যাঙ্গো-পিচ স্মুদি, ভ্যানিলা ব্রেকফাস্ট ড্রিঙ্ক, গমের রুটি, ব্রেকফাস্ট সসেজ, ম্যাঙ্গো স্যালাড, আমন্ড, ফুলকপি, কফি ইত্যাদি ৷
কেন আগের সফর বাতিল হয়েছিল ?
এর আগে একাধিকবার Artemis II মিশন বাতিল হয়ে যায় ৷ মূলত প্রতিকূল আবহাওয়া তারমধ্যে অন্যতম কারণ ছিল ৷ লঞ্চ প্যাডের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি নেমে গিয়েছিল ৷ সেই কারণে বাতিল হয় এই অভিযান ৷ এর সঙ্গে যান্ত্রিক গোলযোগও ছিল ৷ তবে এবার তা সফল ৷