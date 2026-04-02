এবার কি মঙ্গলাভিযান ! Artemis 2 উৎক্ষেপণ সফল হতেই আশায় বুক বাঁধছে নাসা

আর্টেমিস ক্রু অবশেষে চাঁদের চারপাশে 10 দিনের ঐতিহাসিক অভিযান শুরু করল ৷ এই যাত্রার মাধ্যমে আগের চেয়ে পৃথিবী থেকে আরও দূরে ভ্রমণ করা যাবে ।

NASA Artemis II Launch
Artemis II উৎক্ষেপণের মুহূর্ত (AP)
Published : April 2, 2026 at 6:57 AM IST

কেপ ক্যানাভেরল, 2 এপ্রিল: প্রতীক্ষার অবসান । সফলভাবে উৎক্ষেপণ হল Artemis II- এর । ভারতীয় সময় 2 এপ্রিল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ভোর 3.54 AM এ ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টারের 39B লঞ্চ প্যাড থেকে উৎক্ষেপণ হয় ৷ স্পেস লঞ্চ সিস্টেম (SLS) রকেটের মাধ্যমে এবং অরিওন স্পেসক্র্যাফ্টে চড়ে চার মহাকাশচারী রওনা দিলেন গভীর মহাকাশের (Deep Space) উদ্দেশে ।

উৎক্ষেপণের মুহূর্তের ভিডিয়ো এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে নাসা লিখেছে, "উৎক্ষেপণ ।আর্টেমিস 2 মিশনটি @NASAKennedyথেকে সন্ধ্যা 6টা 35 মিনিটে (ET) (2235 UTC) উৎক্ষেপিত হয়েছে ৷ যা একযাত্রায় চারজন নভোচারীকে চাঁদের চারপাশে নিয়ে যাবে ।আর্টেমিস 2 ভবিষ্যতের চন্দ্রাভিযানের পথ প্রশস্ত করবে এবং সেই সঙ্গে পরবর্তী বিশাল পদক্ষেপ—মঙ্গল গ্রহে নভোচারী পাঠানোর পথও খুলে দেবে ।"

NASA Artemis II Launch
Artemis II উৎক্ষেপণের মুহূর্ত ((NASA এক্স হ্যান্ডেল))

কে কে গেলেন ডিপ স্পেসে ?

যে চারজন রওনা হয়েছেন তাঁদের মধ্যে চারজন পুরুষ এবং একজন মহিলা । তাঁরা হলেন কমান্ডার রেইড উইশম্যান (Reid Wiseman), পাইলট ভিক্টর গ্লোভার (Victor Glover), মিশন বিশেষজ্ঞ ক্রিশ্চানা কোচ (Christina Koch) এবং কানাডার স্পেস এজেন্সি থেকে জেরেমি হানসেন (Jeremy Hansen) ৷

Artemis II Launch
Artemis II উৎক্ষেপণের মুহূর্ত (NASA এক্স হ্যান্ডেল)

কী কাজ করবে আর্টেমিস 2 ?

নাসা এই বিষয়টি নিয়ে একটি রিল আপলোড করেছে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রামে । সেখানে একটি গ্রাফিক্স ভিডিয়োর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে পুরো বিষয়টি । সেখানে দেখা গিয়েছে উৎক্ষেপণের পর প্রথমে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরবে অরিওন স্পেসক্রাফ্ট । তারপর সেটি চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে ফের ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবে । ওই রিলের ডেসক্রিপশনে নাসা লিখেছে, "আমাদের আর্টেমিস 2 ক্রু চাঁদের আশপাশে যাচ্ছে…কিন্তু তাঁরা সবসময় ঘরে ফিরে আসার পথ খুঁজবেন ।" এবং এরপর একটি পৃথিবীর ইমোজি ব্যবহার করা হয়েছে ।

Artemis II
আর্টেমিস 2 গভীর মহাকাশ অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তৃত সক্ষমতা প্রদর্শন করবে এবং চাঁদে অবতরণের ভিত্তি স্থাপন করবে (NASA)

নাসা জানিয়েছে, চার জন ক্রু সদস্য 6 লাখ 85 হাজার মাইল ভ্রমণ করবেন । মোট 10 দিন মহাকাশে থাকবেন তাঁরা । এই মহাকাশচারীরা মূলত চাঁদের একটি ভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যাচ্ছেন । এছাড়াও অরিওন স্পেসক্রাফ্টের পরীক্ষা এবং তার বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালন ক্ষমতাও পরীক্ষা করে দেখবেন তাঁরা ।

Artemis II
আর্টেমিস 2 অভিযানটি নভোচারীদেরকে তাদের দূরতম বিন্দুতে পৃথিবী থেকে 2,30,000 মাইলেরও বেশি দূরত্বে নিয়ে যাবে এবং একটি অবাধ প্রত্যাবর্তন পথ অনুসরণ করে পৃথিবীতে ফিরে আসবে (NASA)

কী কী খাবেন মহাকাশচারীরা ?

10 দিনের এই সফরে মহাকাশচারীরা কী কী খাবেন তাও জানিয়েছে NASA ৷ তাঁদের সঙ্গে থাকবে, কফি, গ্রিন-টি, ম্যাঙ্গো-পিচ স্মুদি, ভ্যানিলা ব্রেকফাস্ট ড্রিঙ্ক, গমের রুটি, ব্রেকফাস্ট সসেজ, ম্যাঙ্গো স্যালাড, আমন্ড, ফুলকপি, কফি ইত্যাদি ৷

কেন আগের সফর বাতিল হয়েছিল ?

এর আগে একাধিকবার Artemis II মিশন বাতিল হয়ে যায় ৷ মূলত প্রতিকূল আবহাওয়া তারমধ্যে অন্যতম কারণ ছিল ৷ লঞ্চ প্যাডের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি নেমে গিয়েছিল ৷ সেই কারণে বাতিল হয় এই অভিযান ৷ এর সঙ্গে যান্ত্রিক গোলযোগও ছিল ৷ তবে এবার তা সফল ৷

