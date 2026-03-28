চন্দ্র অভিযান একপ্রকার নিশ্চিত, Artemis II এর উৎক্ষেপণ কবে ?
50 বছর পর চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছবেন মহাকাশচারীরা৷ ভূপৃষ্ঠ থেকে চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছনো এবং সেখান থেকে ফিরে আসা নিয়ে মোট 10 দিনের মিশন Artemis 2 ৷
Published : March 28, 2026 at 10:55 AM IST
হায়দরাবাদ : সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে 1 এপ্রিলই চাঁদের উদ্দেশে রওনা দেবে আর্টিমিস 2 (Artemis II) ৷ বেশ কয়েকবার বিভিন্ন কারণে উৎক্ষেপণ বাতিল করেছিল NASA ৷ তবে এবার পরিস্থিতি অনুকূল রয়েছে বলেই জানা গিয়েছে ৷ ফলে 1 এপ্রিলই নির্দিষ্ট সময়ে ভূপৃষ্ঠ ছাড়বে অরিওন স্পেসক্রাফ্ট ৷
50 বছর পর চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছতেই এই উৎক্ষেপণ করা হচ্ছে ৷ ভূপৃষ্ঠ থেকে চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছনো এবং সেখান থেকে ফিরে আসা নিয়ে মোট 10 দিনের মিশন Artemis 2 ৷ মোট চারজন মহাকাশচারী থাকবেন এই অভিযানে ৷ তাঁরা হলেন, কমান্ডার রেইড উইশম্যান (Reid Wiseman), পাইলট ভিক্টর গ্লোভার (Victor Glover), মিশন বিশেষজ্ঞ ক্রিশ্চানা কোচি ( Christina Koch) এবং কানাডার স্পেস এজেন্সি থেকে জেরেমি হানসেন (Jeremy Hansen) ৷
জানা গিয়েছে শুক্রবার অর্থাৎ 27 মার্চ ওই চার মহাকাশচারী পৌঁছে গিয়েছেন ফ্লোরিডাতে ৷ এবং তাঁরা চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতিতে নিচ্ছেন ৷ এই বিষয়ে মিশন কমান্ডার উইশম্যান জানিয়েছেন, "গোটা জাতি ও গোটা বিশ্ব দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছেন এই মিশনের জন্য ৷ " তিনি আরও বলেন, "অনেক কাজ করার আছে ৷ এটা একটা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হতে চলেছে ৷"
এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে 1 এপ্রিল সন্ধে ইস্টার্ন টাইম অনুযায়ী সন্ধে 6টা 24 মিনিটে (ভারতীয় সময় ভোর 4টে 54 মিনিটে) ভূপৃষ্ঠ ত্যাগ করবে অরিওন ৷ যদিও পরবর্তীতে এই সময়ের পরিবর্তন হতে পারে ৷ বর্তমানে রকেটটির শেষ মুহূর্তের পর্যবেক্ষণ চলছে ৷ এছাড়াও লঞ্চ প্যাডেও যাবতীয় কাজকর্ম চলছে ৷
মহাকাশচারীদের মধ্যে কানাডার স্পেস এজেন্সি থেকে জেরেমি হানসেন ছাড়া বাকি প্রত্যেকের অতীতে মহাকাশে যাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে ৷ এবিষয়ে উইশম্যান জানিয়েছেন, হানসেন নতুন হলেও তিনি সবরকমভাবে নিজেকে এই অভিযানের জন্য প্রস্তুত করেছেন ৷
এই 10 দিনের অভিযান সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন, "ভূপৃষ্ঠ ছাড়ার তিন থেকে চারদিন পর্যন্ত পৃথিবীর চারিদিকে থাকব ৷ এবং তারপর চাঁদের কাছে পৌঁছব ৷" যদিও এই অভিযানে চাঁদে নামার কোনও পরিকল্পনা নেই মহাকাশচারীদের ৷
জানা গিয়েছে চাঁদের মাটিতে নামবে না Artemis II ৷ শুধুমাত্র চাঁদের চারপাশে নির্দিষ্ট অক্ষপথে ঘুরবে সেটি ৷ এবং বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করবে ৷ কী কী তথ্য সংগ্রহ করবে ? এই বিষয়ে NASA জানিয়েছে 2027 সালে Artemis III মিশনের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ যেখানে সরাসরি চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে মহাকাশচারী পাঠানো হবে ৷ এবং তাঁরা চাঁদের মাটিতে নামবেন ৷ ওই মিশনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন ৷ আর সেই প্রস্তুতির কাজ করবে Artemis II ৷
এর আগে একাধিকবার Artemis II মিশন বাতিল হয়ে যায় ৷ মূলত প্রতিকূল আবহাওয়া তারমধ্যে অন্যতম কারণ ছিল ৷ লঞ্চ প্যাডের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি নেমে গিয়েছিল ৷ সেই কারণে বাতিল হয় এই অভিযান ৷