Snapdragon 8 Gen 5, 5200mAh ব্যাটারি ; ভারতে লঞ্চ হল Motorola Signature, দাম কত ?
Motorola Signature Specifications : 7 বছর পর্যন্ত OS আপগ্রেড ও সিকিউরিটি প্যাচ পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷
Published : January 23, 2026 at 1:21 PM IST|
Updated : January 23, 2026 at 1:40 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Motorola Signature স্মার্টফোন ৷ 23 জানুয়ারি দুপুর 12টায় ফোনটি লঞ্চ করা হয় ৷ লাস ভেগাসে হওয়া CES 2026 (Consumer Electronics Show)-তে এই ফোনটি প্রথম প্রকাশ্যে আনা হয়েছিল ৷ অনলাইনে ফোনটি বিক্রি শুরু করা হবে বলে মটোরোলার তরফে জানানো হয়েছে ৷ Snapdragon 8 Gen 5 (3nm) চিপসেট, 5200mAh ব্যাটারি, 6.8" Extreme AMOLED স্ক্রিন সহ একাধিক ফিচার দেওয়া হয়েছে এই স্মার্টফোনটিতে ৷
Motorola Signature Specification
Motorola Signature মডেলটির জন্য সাব-ওয়েবসাইট লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যেখানে এই ফোনটির বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন দেওয়া হয়েছে ৷ ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে Snapdragon 8 Gen 5 (3nm) প্রসেসর ৷ থাকছে প্রক্সিমিটি সেন্সর, অ্য়াম্বিয়ান্ট লাইট সেন্সর, সার সেন্সর, সেন্সর হাব, গেইরোস্কোপ, ম্যাগনেটোমিটার ৷ Android 16 দেওয়া হয়েছে মডেলটিতে ৷ 7 বছর পর্যন্ত OS আপগ্রেড ও সিকিউরিটি প্যাচ পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷
Silicon-Carbon 5200mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে এই মডেলটিতে ৷ চার্জিংয়ের জন্য দেওয়া হয়েছে 90W টার্বোপাওয়ার অয়ার্ড চার্জার, 50W টার্বোপাওয়ার ওয়ারলেস চার্জিং সাপোর্ট, এছাড়াও 10W রিভার্স চার্জিং সাপোর্টও থাকছে এই ফোনটিতে ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, সিঙ্গল চার্জে 41 ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ পাওয়া যাবে ৷ এছাড়াও একটানা 28 ঘণ্টা পর্যন্ত ভিডিও প্লেব্যাক সম্ভব, 18 ঘণ্টা পর্যন্ত গেমিং সম্ভব, 6 ঘণ্টা একটানা 4K ভিডিও রেকর্ডিং সম্ভব, 8K ভিডিও রেকর্ড করলে সিঙ্গল চার্জে 5 ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ পাওয়া সম্ভব ৷ এবং মিউজিক স্ট্রিমিংয়ে 57 ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ সম্ভব ৷
Motorola Signature এ দেওয়া হয়েছে 6.8" Extreme AMOLED ডিসপ্লে ৷ যার রেজলিউশন 446ppi, রিফ্রেস রেট 165Hz, 6200 নিটস পিক ব্রাইটনেস ৷ ফোনটির ওজন 186 গ্রাম ৷ IP69/IP68 রেটিং রয়েছে এই মডেলটিতে ৷ মোট দুটি কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি Pantone Martini Olive এবং অন্যটি Pantone Carbon কালারে ৷
ট্রিপল ক্যামেরা রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ রয়েছে এই ফোনটিতে ৷ প্রাইমারি ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেলের ৷ Sony LATIA 828 সেন্সর দেওয়া হয়েছে ৷ অ্য়াপারচার f/1.6 ৷ দেওয়া হয়েছে 50 মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রাওয়াইড ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যার অ্য়াপারচার f/2.0 ৷ এছাড়াও থাকছে 50 মেগাপিক্সেলের একটি পেরিস্কোপ টেলিফটো ক্যামেরা ৷ সেলফির জন্য দেওয়া হয়েছে 50 মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷ যেখানে দেওয়া হয়েছে Sony LATIA 500 সেন্সর ৷ ইনবিল্ড Google Gemini AI চ্যাটবট দেওয়া হয়েছে এই স্মার্টফোনটিতে ৷
12GB + 256 GB মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 54999 টাকা, 16GB + 512 GB -র দাম 59,999 টাকা এবং 64 GB + 1TB র দাম রাখা হয়েছে 64,999 টাকা ৷ 30 জানুয়ারি থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷
|Processor
|Snapdragon 8 Gen 5
|Rear camera
|50MP + 50MP + 50MP
|Front camera
|20MP
|Battery and charging
|5200mAh
|AI features
|Google Gemini
|Network and Connectivity
|5G , 4G, WiFi, Bluetooth 6
|Audio
|Dual stereo speakers
|Operating System
|Android 16
|RAM
|12GB, 16GB
|Storage
|256GB, 512GB, 1TB