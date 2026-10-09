AI ফিচারে ঠাসা, রয়েছে 200MP ক্যামেরা ; ভারতে লঞ্চ হবে Motorola Signature 27

AI ফিচারে ঠাসা, রয়েছে 200MP ক্যামেরা ; ভারতে লঞ্চ হবে Motorola Signature 27
দীর্ঘক্ষণ গেম খেলা, ভিডিয়ো রেকর্ডিং কিংবা ভারী কাজের সময় ফোনের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই ফোনে রয়েছে ArcticMesh cooling system।
Published : October 9, 2026 at 8:43 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের বাজারে শীঘ্রই লঞ্চ হতে চলেছে Motorola Signature 27 । India Mobile Congress (IMC) 2026-এ এই ঘোষণা করেছেন Motorola-র মার্কেটিং হেড শিবম রাজেন । বিশ্ববাজারে লঞ্চের সময়ই ভারতে আসবে সংস্থার এই নতুন ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন। তবে ফোনটির নির্দিষ্ট লঞ্চের তারিখ ও দাম এখনও প্রকাশ করেনি সংস্থাটি ।
Motorola Signature 27-এ রয়েছে Qualcomm-এর নতুন ফ্ল্যাগশিপ চিপসেট Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6। এটি TSMC-র উন্নত 2nm প্রক্রিয়ায় তৈরি এবং এর সর্বোচ্চ clock speed 5GHz পর্যন্ত রাখা হবে । সংস্থার লক্ষ্য, এই চিপসেটের মাধ্যমে ভারী অ্যাপ চালানো, গেমিং এবং AI-নির্ভরশীল কাজের ক্ষেত্রে আরও দ্রুত পারফরম্যান্স পাবেন ব্য়বহারকারীরা । পাশাপাশি ক্যামেরার প্রসেসিং ক্ষমতাও বৃদ্ধি করা হয়েছে ।
এর ফলে দীর্ঘক্ষণ গেম খেলা, ভিডিয়ো রেকর্ডিং কিংবা ভারী কাজের সময় ফোনের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে রয়েছে ArcticMesh cooling system। এতে diamond-infused thermal gel, liquid metal, copper mesh এবং নতুনভাবে তৈরি 3D vapour chamber ব্যবহার করা হয়েছে। Motorola-র দাবি, এই vapour chamber আগের প্রজন্মের তুলনায় 40 শতাংশ বড়।
ফটোগ্রাফির জন্য Motorola Signature 27-এ থাকছে 50MP Sony LYTIA 910 main camera এবং 200MP periscope telephoto camera। মূল ক্যামেরাটি দৈনন্দিন ছবি তোলার জন্য তৈরি। অন্যদিকে, উচ্চ রেজোলিউশনের পেরিস্কোপ ক্যামেরার সাহায্যে দূরের বিষয়বস্তুর আরও বিস্তারিত ছবি তোলা সম্ভব হবে।
সফটওয়্যারের ক্ষেত্রেও দীর্ঘমেয়াদি সাপোর্টের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে Motorola। আগের Signature মডেলের মতো এই ফোনেও সাত বছর OS upgrade দেওয়ার কথা জানিয়েছে সংস্থা। ফোনটি Android 17-সহ বাজারে আসতে পারে। তবে সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি।
Motorola Signature 27 হল সংস্থার প্রথম স্মার্টফোন, যাতে Audio by Bang & Olufsen (B&O) থাকছে। এই সহযোগিতার ফলে Motorola-র প্রিমিয়াম ফোনে B&O-র sound tuning প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।
AI ফিচারের ক্ষেত্রেও Google Gemini-র সঙ্গে আরও উন্নত integration রয়েছে। Gemini Omni ব্যবহার করে text prompt, ছবি এবং আগে থেকে থাকা ফুটেজের সাহায্যে ভিডিও তৈরি করা যাবে। পাশাপাশি Google-এর Lyria tool দিয়ে গান ও soundtrack তৈরির সুবিধাও থাকছে। ফলে ফোন থেকেই কনটেন্ট তৈরি করতে আগ্রহী ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন বিকল্প খুলবে।
Motorola Signature 27-এ রয়েছে curved edge-সহ aluminium frame এবং slim design। ফোনের camera module-এ ceramic ও brushed aluminium ব্যবহার করা হয়েছে, যা ডিভাইসটিকে আলাদা চেহারা দেবে।
দু’টি রঙে ফোনটি বাজারে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। Pantone Coal Smoke সংস্করণে থাকবে woven finish, যা ফোন ধরার সময় ভালো গ্রিপ দিতে সাহায্য করবে।
যাঁরা উন্নত ক্যামেরা, AI ফিচার এবং দীর্ঘমেয়াদি সফটওয়্যার আপডেট-সহ একটি প্রিমিয়াম স্মার্টফোন খুঁজছেন, তাঁদের কাছে Motorola Signature 27 আকর্ষণীয় বিকল্প হতে পারে।