দেখতে অবিকল বই-এর মতো, Motorola লঞ্চ করল Moto Razr Fold
মোট দুটি RAM ভ্যারিয়েন্টে এই ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 12GB+256GB এবং অন্যটি 16GB+256GB ৷
Published : May 13, 2026 at 5:31 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Moto Razr Fold ৷ বই-এর মতো আকৃতির এই ফোনটি Mobile World Congress 2026 এ সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল Motorola ৷ এই ডিভাইসের মেইন ও কভার স্ক্রিনে রয়েছে LTPO pOLED ডিসপ্লে, Snapdragon 8 Gen 5 চিপসেট, 16GB পর্যন্ত RAM এবং 512GB স্টোরেজ, একটি 50MP ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা, এবং একটি 6,000mAh ব্যাটারি ৷ যাতে 80W TurboPower ফাস্ট অয়ার্ড চার্জিংয়ের সুবিধা রয়েছে ৷ Android 16 নির্ভর Hello UI তে চলবে এই ফোনটি ৷
Motorola Razr Fold: Price, availability, offers
মোট দুটি RAM ভ্যারিয়েন্টে এই ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 12GB+256GB এবং অন্যটি 16GB+256GB ৷ এই দুটি মডেলের দাম যথাক্রমে 1.50 লাখ টাকা ও 1.60 লাখ টাকা ৷ Pantone Blackened Blue এবং Pantone Lily White কালারে ফোনদুটি পাওয়া যাবে ৷
এর পাশাপাশি FIFA ওয়ার্ডকাপের জন্য একটি স্পেশাল এডিশন লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এই এডিশনের 12GB+256GB এবং 16GB+512GB ভ্যারিয়েন্টের দাম যথাক্রমে 1.70 লাখ ও 1.79 লাখ টাকা ৷ তবে এই এডিশনটির জন্য শুধুমাত্র কালো রঙের মডেলই লঞ্চ করা হয়েছে ৷
The flawless fold is here to change what foldables can do.— Motorola India (@motorolaindia) May 13, 2026
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2026 সালের 20 মে থেকে এই মডেলগুলি কিনতে পারবেন ৷ Motorola-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, Flipkart এবং বিভিন্ন রিটেল স্টোর থেকে কিনতে পারবেন এই মডেলটি ৷ SBI ও ICICI ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড হোল্ডাররা এই ফোনটি কিনলে 10 হাজার টাকা ছাড় পাবেন ৷ পাশাপাশি ICICI ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীরা 18 মাসের নো-কস্ট EMI এর সুবিধা পাবেন ৷
Motorola Razr Fold: Specifications
এই ফোল্ডেবল ফোনটি লম্বায় 144.47mm, চওড়ায় 160.05mm এবং 4.55mm পুরু ৷ অন্যদিকে যদি ফোনটি ফোল্ডেবল অবস্থায় থাকে তাহলে এটি লম্বায় 160.05mm, 73.6mm চওড়া এবং 9.89mm পুরু ৷
ফোনে রয়েছে 8.1-ইঞ্চি 2K (2484 x 2232) LPTO pOLED ইনার ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz এবং 6,200 নিটস ব্রাইটনেস রয়েছে ৷ কভার স্ক্রিনটি 6.56-ইঞ্চির (2520 x 1080) LTPO pOLED ৷ যার রিফ্রেস রেট 165Hz ৷ Dolby Vision সাপোর্টেড, HDR10+, 10-বিট, 100 শতাংশ DCI-P3 কালার গ্যামো রয়েছে ৷
ফোনে রয়েছে 3nm অক্টা কোর Snapdragon 8 Gen 5 প্রসেসর ৷ যার সঙ্গে রয়েছে 16GB LPDDR5X RAM এবং 512GB UFS 4.1 স্টোরেজ ৷
ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ রয়েছে ৷ যার মধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50MP Sony LYTIA 828 ৷ এছাড়াও 50MP আলট্রাওয়াইড ক্যামেরা ও 50MP Sony LYTIA 600 পেরিস্কোপিক টেলিলেন্স দেওয়া হয়েছে ৷ কভারে রয়েছে 20MP ক্যামেরা ৷
|Features
|Details
|Display
|Main (Inner): 120Hz | 8.1-inch 2K LTPO pOLED
|Cover: 165Hz | 6.5-inch LTPO pOLED
|Processor
|Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform
|RAM + storage
|12GB + 256GB
|16GB + 512GB
|Rear camera
|50MP Sony LYTIA 828 (main) + 50MP (ultrawide) + 50MP Sony LYTIA 600 (periscope telephoto)
|Front camera
|Main (Inner): 32MP
|Cover: 20mp
|Battery
|Battery
|Charging capacity
|80W (wired) | 50W (wireless) | 5W (reverse)
|IP rating
|IP46, IP48, and IP49
|Operating System (OS)
|Hello UI based on Android 16