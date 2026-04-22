Motorola লঞ্চ করল Edge 70 Pro, অর্ডার করলেই 2000 টাকার ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট
29 এপ্রিল থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷ এক্সচেঞ্জ বোনাস হিসেবেও 2000 টাকা পাবেন ক্রেতারা ৷
Published : April 22, 2026 at 4:45 PM IST
হায়দরাবাদ : Motorola ভারতে লঞ্চ করল Edge 70 Pro ৷ Edge সিরিজের এটাই লেটেস্ট মডেল ৷ এই মডেলে দেওয়া হয়েছে অক্টাকোর MediaTek Dimensity 8000 সিরিজের চিপসেট, 6500mAh ব্যাটারি, ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেট-আপ, ভেপার কুলিং সিস্টেম ৷
Motorola Edge 70 Pro Price in India, Availability
এই মডেলটির দাম শুরু হচ্ছে 38999 টাকা থেকে ৷ এই দামে পাওয়া যাবে 8GB RAM এবং 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট ৷ এছাড়াও 12GB + 256GB ভ্যারিয়েন্টের মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 41,999 টাকা ৷ এরসঙ্গে 2000 টাকার ইনস্ট্যান্ট ব্যাঙ্ক ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে ৷ তবে যাঁদের শুধুমাত্র Axis Bank এবং HDFC ব্যাঙ্কের কার্ড রয়েছে তাঁরাই এই সুবিধা পাবেন ৷ 29 এপ্রিল থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷ এক্সচেঞ্জ বোনাস হিসেবেও 2000 টাকা পাবেন ক্রেতারা ৷
মোট তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্টে ফোনটি বিক্রি হবে ৷ তারমধ্যে রয়েছে Pantone Lilly White, Pantone Tea, এবং Pantone Titan ৷
Motorola Edge 70 Pro Specifications, Features
Motorola Edge 70 Pro-তে ডুয়েল সিম সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ Android 16 এর উপর Hello UI স্কিনের মাধ্যমে ফোনটি রান করবে ৷ তিন বছরের OS আপগ্রেড করার সুবিধা রয়েছে ৷ 6.8-inch Super HD (1,272x2,772 pixels) Extreme AMOLED 10-bit display, 144Hz রিফ্রেস রেট, 5,200 nits peak পর্যন্ত ব্রাইটনেস, 360Hz টাচ স্যাম্পেলিং রেট, 96.8 স্ক্রিন বডি রেশিও 450ppi পিক্সেল ডেন্সিটি, 100 শতাংশ DCI-P3 কালার গ্যামো এবং HDR 10+ সাপোর্ট রয়েছে ৷
ফোনটি IP68+IP69 রেটিং-এর ৷ ফলে জল ও ধুলো প্রতিরোধী ৷ MIL-STD 810H দৃঢ়তা দেওয়া হয়েছে ৷ octa core MediaTek Dimensity 8500 Extreme চিপসেট, LPDDR5x-এর 12GB RAM এবং 256GB UFS 4.1 স্টোরেজ পর্যন্ত রয়েছে ৷ ফিঙ্গারপ্রিন্স সেন্সর রয়েছে এই মডেলটিতে ৷
ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট রয়েছে এই মডেলটিতে ৷ তারমধ্যে 50 মেগাপিক্সেলের মেন ক্যামেরা ইউনিট রয়েছে ৷ এছাড়াও একটি 50MP-র আলট্রাওয়াইড ক্যামেরা এবং একটি থার্ড সেন্সর দেওয়া হয়েছে ৷ ভিডিও কলিং ও সেলফির জন্য রয়েছে একটি একটি 50 মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট সেন্সর ৷
6,500mAh-এর ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ যা 90W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে এবং এবং 5W রিভার্স চার্জিংয়ের সুবিধাও রয়েছে ৷ কানেক্টিভিটির জন্য রয়েছে 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, a USB Type-C port, GPS, GLONASS ৷