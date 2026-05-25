ভারতে কবে লঞ্চ হবে Motorola Edge 70 Pro+ ? প্রকাশ্যে এল অফিসিয়াল রিলিজ ডেট

ভারতে কবে লঞ্চ হবে Motorola Edge 70 Pro+ ? প্রকাশ্যে এল অফিসিয়াল রিলিজ ডেট
Motorola Edge 70 Pro+ ফোনটি লঞ্চের বিষয়ে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে Motorola ৷ জুন মাসের 4 তারিখ এই ফোনটি লঞ্চ করা হবে৷
Published : May 25, 2026 at 11:29 AM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হতে চলেছে Motorola Edge 70 Pro+ ৷ আগামী মাসে অর্থাৎ জুনের প্রথম সপ্তাহেই এই ফোনটি লঞ্চ হবে ৷ এই ফোনটি লঞ্চ হলে ভারতে Motorola 70 সিরিজের চতুর্থ হ্যান্ডসেট হিসেব পরিচিতি হবে এই মডেলটির ৷ ভারত Pantone Curated কালার ভ্যারিয়েন্টেও লঞ্চ করা হবে এই ফোনটি ৷ থাকবে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সিস্টেম, যেখানে Sony-র সেন্সর ব্যবহার করা হবে ৷
Motorola Edge 70 Pro+ Set to Launch in India on June 4
Motorola Edge 70 Pro+ ফোনটি লঞ্চের বিষয়ে এক্স হ্যান্ডেলে (অতীতের টুইটার) একটি পোস্ট করে Motorola ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, জুন মাসের 4 তারিখ এই ফোনটি লঞ্চ করা হবে ৷ এর পাশাপাশি ওই পোস্টে লেখা হয়েছে Motorola Edge 70 Pro+ স্মার্টফোনে দেওয়া হবে একটি 50 মেগাপিক্সেল পেরিস্কোপিক টেলিফটো রিয়ার ক্যামেরা ৷ যার মধ্যে থাকবে 50X ডিজিট্যাল জুম ক্যাপাসিটি ৷ এছাড়াও সংস্থার নিজস্ব AI Super Zoom Pro ফিচারও দেওয়া হবে ৷
আগেই জানা গিয়েছে এই ফোনটিতে একটি ট্রিপল রিয়াল ক্যামেরা দেওয়া হবে ৷ যার মধ্যে50 মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি শ্য়ুটার থাকবে ৷ এই ক্যামেরাটিতে দেওয়া হবে Sony LYT 710 সেন্সর এবং 3.5 ডিগ্রি অপটিক্যাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে এই মডেলটি ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম Flipkart, Motorola India-র অফিসিয়াল স্টোর এবং অফলাইন রিটেল স্টোর থেকে কিনতে পারবেন ইচ্ছুকরা ৷
এই মডেলের তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্টে এই ফোনটি লঞ্চ করা হবে ৷ সেগুলি হল Chicory Coffee, Pantone Stormy Sea, এবং Pantone Zinfandel ৷ এছাড়াও Pantone Curated মডেলেও ফোনটি লঞ্চ করা হবে ৷ একাধিক রিপোর্টে প্রকাশ এই ফোনটি ওয়ারলেস চার্জিং এবং 16GB RAM কনফিগারেশনে ফোনটি লঞ্চ করা হবে ৷
ডিজাইনের বিষয়েও বেশ কিছু তথ্য সামনে এসেছে ৷ স্কয়্যার শেপ ক্যামেরা মডিউল থাকতে পারে রিয়ার প্যানেলে ৷ যা ফোনের বাঁদিকের কর্নারে থাকতে পারে ৷ এবং রিয়ার প্যানেলের একদম মাঝে থাকতে পারে মটোরোলার ব্র্যান্ডিং ৷ কার্ভড স্ক্রিন টেকনোলজি ব্যবহার করা হতে পারে ৷ ফোনের ডানদিকের প্যানেলে পাওয়ার কী ও ভলিউম কন্ট্রোল বাটন থাকতে পারে ৷ এবং বাঁদিকেন প্যানেলেও একটি বাটন থাকতে পারে ৷ যা মূলত কী কারণে ব্যবহার করা হবে সেই বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷