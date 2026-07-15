Motorola Edge 70 Max লঞ্চ হল ভারতে, দাম কি নাগালের মধ্যেই ?
Motorola Edge 70 Max-এ রয়েছে Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 প্রসেসর। এই চিপসেট গেমিং, মাল্টিটাস্কিং এবং AI-নির্ভর কাজের ক্ষেত্রে দ্রুত ও উন্নত পারফরম্যান্স দেবে।
Published : July 15, 2026 at 5:27 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের বাজারে নতুন ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন Motorola Edge 70 Max লঞ্চ করল Motorola। ক্ষমতাশালী হার্ডওয়্যার, বড় ব্যাটারি এবং AI-ভিত্তিক একাধিক ফিচার নিয়ে আসা এই স্মার্টফোনটি প্রিমিয়াম ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করেই বাজারে আনা হয়েছে।
Motorola Edge 70 Max-এ রয়েছে Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 প্রসেসর। সংস্থার দাবি, এই চিপসেট গেমিং, মাল্টিটাস্কিং এবং AI-নির্ভর কাজের ক্ষেত্রে দ্রুত ও উন্নত পারফরম্যান্স দেবে। ফোনটিতে 12GB RAM-ও দেওয়া হয়েছে।
|Model
|Price
|Availability and First Sale Date
|8GB + 256GB
|Rs 54,999
|First Sale starts on: July 20, 2026
|12GB + 256GB
|Rs 59,999
|Available on: Motorola's official website | Flipkart
ডিসপ্লের দিক থেকেও ফোনটি নজর কাড়তে পারে। এতে রয়েছে Quad HD+ LTPO ডিসপ্লে, যা উন্নত ভিডিও দেখার অভিজ্ঞতা দেওয়ার পাশাপাশি হাই রিফ্রেশ রেট সাপোর্ট করে।
ফোনটির অন্যতম বড় আকর্ষণ 7,100mAh ব্যাটারি। এর সঙ্গে রয়েছে ম্যাগনেটিক ওয়্যারলেস চার্জিং সাপোর্ট, যা Motorola-র Edge সিরিজে নতুন সংযোজন। লং টাইম ব্যাটারি ব্যাকআপ এবং ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ।
When everything goes max, so do you.— Motorola India (@motorolaindia) July 15, 2026
motorola edge 70 max starting at ₹49,999*.
Sale starts 20th July on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores
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Motorola Edge 70 Max-এ নতুন Motorola Qira AI প্ল্যাটফর্মও যুক্ত করা হয়েছে। এই AI সিস্টেম Motorola স্মার্টফোন, Lenovo PC এবং ট্যাবলেটের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করতে পারে। এর মাধ্যমে Chat Mode, Next Move, Creator Zone, Pay Attention এবং Catch Me Up-এর মতো AI ফিচার ব্যবহার করা যাবে। এই ফিচারগুলি কনটেন্ট তৈরি, মিটিংয়ের সারাংশ তৈরি, কাজের পরামর্শ এবং একাধিক ডিভাইসের মধ্যে সহজে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুবিধা দেবে।
ডিজাইনের ক্ষেত্রেও প্রিমিয়াম ফিনিশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফোনটিতে অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম এবং গ্লাস ফিনিশ ব্যবহার করা হয়েছে, যা ডিভাইসটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।
লঞ্চ উপলক্ষে Motorola 5,000 টাকা পর্যন্ত ছাড়ের অফার ঘোষণা করেছে। তবে ফোনটির বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টের সম্পূর্ণ মূল্য এবং বিক্রির বিস্তারিত তথ্য সংস্থা ধাপে ধাপে প্রকাশ করবে।
|Features
|Details
|Display
|144Hz | 6.8-inch Extreme AMOLED
|Processor
|Snapdragon 8 Gen 5
|RAM + storage
|8GB + 256GB
|12GB + 256GB
|Rear camera
|50MP (main) + 8MP (ultra-wide)
|Front camera
|32MP
|Battery
|7,100mAh
|Charing capacity
|90W (wired) | 25W (wireless) | 5W (wired reverse)
|Operating system (OS)
|Hello UI based on Android 16