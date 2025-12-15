30 হাজার টাকাতে ভরপুর ফিচার্স, ভারতে লঞ্চ হল Motorola Edge 70
Motorola Edge 70 Specification : Flipkart এবং মটোরোলার অনলাইন স্টোরে ফোনটি পাওয়া যাবে Pantone Bronze Green, Pantone Gadget Grey এবং Pantone Lily Pad ভ্যারিয়েন্টে ৷
Published : December 15, 2025 at 1:27 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ করল Motorola Edge 70 ৷ কোম্পানির Edge লাইনআপে এই মডেলটিই লেটেস্ট ৷ সোমবার অর্থাৎ 15 ডিসেম্বর থেকেই ফোনটি অনলাইন ও অফলাইন মোডে কিনতে পারবেন ইচ্ছুকরা ৷ ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে, Qualcomm's Snapdragon 7 Gen 4 চিপসেট ৷ এছাড়াও থাকছে 5000 mAh Silicon Carbon battery ৷ 68W অয়ার্ড এবং 15W অয়ারলেস ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ 50MP -র রিয়ার ট্রিপল ক্য়ামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে ৷
Motorola Edge 70 Price in India, Availability
Motorola Edge 70 মডেলটি একটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেটি হল 8GB RAM + 256GB স্টোরেজ ৷ এই মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 29,999 টাকা ৷ তবে লঞ্চ অফারে 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়েছে সংস্থাটি ৷
ভারতে ইকমার্স প্ল্য়াটফর্ম Flipkart এবং মটোরোলার অনলাইন স্টোরে ফোনটি পাওয়া যাবে ৷ Pantone Bronze Green, Pantone Gadget Grey এবং Pantone Lily Pad কালার ভ্যারিয়েন্টে ফোনটি কিনতে পারবেন ইচ্ছুকরা ৷
Motorola Edge 70 Specifications, Features
Motorola Edge 70 মডেলটি Android বেসড Hello UI এর উপর রান করবে ৷ মটোরোলার তরফে জানানো হয়েছে, চারবছর সিকিউরিটি আপডেট এবং তিনটি মেজর Android আপডেট করার সুযোগ পাবেন ক্রেতারা ৷ মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে 6.7 ইঞ্চির 1.5K AMOLED ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120 Hz ৷ 4500 নিটস অফ পিক ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে, টাচ স্য়াম্পেলিং রেট 3000Hz ৷ কর্নিং গরিলা গ্লাস 7i প্রটেকশন দেওয়া হয়েছে ৷ IP68 এবং IP69 রেটিং রয়েছে ৷ যার ফলে জল এবং ধুলো প্রতিরোধী ৷
Motorola Edge 70 ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে Qualcomm's Snapdragon 7 Gen 4 চিপসেট ৷ থাকছে 8GB of LPDDR5x RAM এবং 256GB of UFS 3.1 অনবোর্ড স্টোরেজ ৷ ভার্চুয়াল ব়্য়াম এক্সটেনশনের সুবিধাও রয়েছে এই মডেলটিতে ৷ 24GB পর্যন্ত এক্সটেনশন করা সম্ভব ৷ Moto AI tools, Catch Me Up 2.0, Pay Attention 2.0, Remember This + Recall, এবং Co-pilot এর সুবিধা রয়েছে এই মডেলটিতে ৷
Motorola Edge 70 হ্য়ান্ডসেটটি ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেলের যেখানে থাকছে অপটিক্যাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন ফিচার ৷ এছাড়াও থাকছে 50 মেগাপিক্সেলের আলট্রাওয়াইড ক্যামেরা ৷ এরসঙ্গে 50 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরাও দেওয়া হয়েছে ৷ 60 fps এ 4K রেজলিউশনের ভিডিয়ো রেকর্ডিং করা সম্ভব এই মডেলটিতে ৷
5,000mAh সিলিকন কার্বোন ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার দাবি একটানা 31 ঘণ্টা প্লেব্যাকের সুবিধা থাকছে ৷ এরসঙ্গে 68W অয়ার্ড এবং 15W অয়ারলেস ফাস্ট চার্জিং ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ ফোনটির ওজন 159 গ্রাম ৷
|Specifications
|Display
|P-OLED, 1B colors, 120Hz, PWM, HDR10+, 4500 nits (peak)
|Resolution
|1220 x 2712 pixels
|Chipset
|Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
|Main Camera
|50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF
|Selfie camera
|50 MP, f/2.0, 21mm (wide)
|Sensors
|Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity
|Colors
|Pantone: Gadget Gray, Lily Pad, Bronze Green
|USB
|USB Type-C 2.0, OTG
|Video
|4K@30fps, 1080p@30/120fps