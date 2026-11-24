Motorola Edge 60 Neo লঞ্চ হল ভারতে, বাজেট রেঞ্জের এই ফোনটি চার্জ হবে চোখের পলকে
মাত্র একটি কনফিগারেশনেই ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে । তবে চারটি কালার ভ্যারিয়েন্ট পাবেন ক্রেতারা ।
Published : November 24, 2026 at 2:03 PM IST
হায়দরাবাদ : বেশ কয়েকটি টিজার ও লিক প্রকাশ্যে এসেছিল আগেই । তখন থেকেই স্মার্টফোন প্রেমীদের মধ্যে উন্মাদনা শুরু হয় । এবার সেই জল্পনার অবসান । ভারতে লঞ্চ হল Motorola Edge 70 Neo স্মার্টফোন । এই ফোনটি Motorola Edge 60 Neo -র উত্তরাধিকার হলেও ওই ফোনটি ভারতে লঞ্চ করা হয়নি । 2024 সালে লঞ্চ হয়েছিল 50 Neo । যার দাম ছিল 23,999 টাকা । তারপর মঙ্গলবার অর্থাৎ 24 নভেম্বর লঞ্চ হল Motorola Edge 70 Neo ।
Motorola Edge 70 Neo Price in India, Availability
Motorola Edge 70 Neo-র ভারতে দাম রাখা হয়েছে 40 হাজার 999 টাকা । এই দামের মধ্যে 8GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি পাওয়া যাবে । মোট চারটি কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে । সেগুলি হল Pantone Gray Lilac (Light Pink), Pantone Milky Blue (Light Blue), Pantone Mountain View (Deep Green) এবং Pantone Sage (Light Green) । এই চারটি কালারের মধ্যে দুটি কালারের মডেলের পিছনে টেক্সচার রিয়ার প্যানেল দেওয়া হয়েছে এবং বাকি দুটি মডেলের ক্ষেত্রে নর্মাল ফিনিস দেওয়া হয়েছে ।
লঞ্চ অফারে 3 হাজার টাকা ছাড় দেওয়া হবে । তবে এই অফার ফোনটি বিক্রি হওয়ার শুরুর দিন থেকে শুরু হয়ে 10 দিন পর্যন্ত বৈধ থাকবে । ফলে এই সময়ের মধ্যে কেউ ওই স্মার্টফোনটি কিনলে তাঁকে 37 হাজার 999 টাকা পেমেন্ট করতে হবে । এছাড়াও নির্বাচিত ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ডের উপর অতিরিক্ত 3 হাজার টাকা ক্যাশব্যাক পাওয়া যাবে । এছাড়াও 9 মাসের নো-কস্ট EMI এর সুবিধাও রয়েছে । 1 ডিসেম্বর থেকে ফ্লিপকার্ট, মটোরোলার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন রিটেল স্টোর থেকে কিনতে পারবেন ।
Always one post away from the spotlight. ⚡🤳 Stay ready. Stay social. Stay unstoppable. Motorola Edge 70 Neo starting at just Rs. 34,999*. Sale starts 1st December on Flipkart, https://t.co/zM0CKpcJ5U and leading retail stores. https://t.co/pBD9xpqDCm— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2026
Motorola Edge 70 Neo Specifications
Motorola Edge 70 Neo IP64-রেটিং দেওয়া হয়েছে । তারসঙ্গে MIL-STD-810H ক্ষমতা সম্পন্ন । ফলে ফোনটি জল ও ধুলো প্রতিরোধী । এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে Gorilla Glass 7i। মডেলটি আয়তনে 162.7 X 75.7 x 8.49mm এবং এর ওজন 204g । ফোনটিতে রয়েছে 6.8-inch AMOLED ডিসপ্লে, 94.60 স্ক্রিন টু বডি রেশিও এবং 1,271 x 2,772 pixels (450 PPI) রেজলিউশন । 5,200 নিটস, 144Hz রিফ্রেস রেট এবং 1500 Hz টাচ স্যাম্পেলিং রেট এবং ওয়াটার টাচ ক্যাপাবেলিটি দেওয়া হয়েছে ।
এই ফোনটিতে রয়েছে Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 চিপসেট, 4nm ফেব্রিকেশন প্রসেস । সর্বাধিক ক্লক স্পিড 2.5GHz । এই মডেলে রয়েছে 8GB LPDDR5X RAM এবং 128GB UFS 3.1 স্টোরেজ । যা মাইক্রো SD কার্ড ব্যবহার করে 1TB পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব । Motorola-র এই মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে Hello UI, যা Android 16 এর উপর পরিচালিত হয় । সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে ফোনটিতে 3 বছরের OS আপডেট এবং 5 বছরের সিকিউরিটি আপডেট দেওয়া হবে ।
ডিসপ্লের মধ্যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও 2D ফেস আনলক ফিচার দেওয়া হয়েছে । Proximity, ambient light, accelerometer, gyroscope সেন্সর দেওয়া হয়েছে । এই ফোনে দেওয়া হয়েছে ডুয়েল স্টিরিও ফিচার যা ডলবি অ্যাটমস (Dolby Atmos) সাপোর্ট করবে । 3.5mm হেডফোন জ্যাক দেওয়া হয়েছে । 4G, 3G এবং 2G সাপোর্ট করবে এই ফোনটি । এছাড়াও Bluetooth 6.0 এবং NFC দেওয়া হয়েছে । 2 টি Nano Sim Card সাপোর্ট করবে এই ফোনটি ।
50-megapixel-এর একটি প্রাইমারি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে । যার অ্যাপার্চার f/1.8 এবং OIS । সেকেন্ড ক্যামেরাটি 2 মেগাপিক্সেলের । যার অ্যাপার্চার f/2.4 । এছাড়াও একটি থার্ড সেন্সর দেওয়া হয়েছে । সেলফি ও ভিডিয়ো কলের জন্য রয়েছে 32 মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা ।
Motorola Edge 70 Neo-তে দেওয়া হয়েছে 7,000mAh ব্যাটারি, 45W অয়ার্ড চার্জিং সাপোর্ট এবং 7.5W রিভার্স চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে । সংস্থার দাবি মাত্র 27 মিনিটে 50 শতাংশ চার্জ করা সম্ভব এই ফোনটিতে ।
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