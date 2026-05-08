একদম বইয়ের মতোই দেখতে, ভারতে কবে লঞ্চ হবে Motorola Razr Fold ? দিনক্ষণ প্রকাশ্যে

একদম বইয়ের মতোই দেখতে, ভারতে কবে লঞ্চ হবে Motorola Razr Fold ? দিনক্ষণ প্রকাশ্যে
Published : May 8, 2026 at 4:06 PM IST
হায়দরাবাদ : দীর্ঘ জল্পনার অবসান ৷ চলতি মাসেই ভারতে লঞ্চ হতে চলেছে মটোরোলার বইয়ের আকৃতির (Book Style) ফোল্ডেবল স্মার্টফোন ৷ সংস্থার তরফে এই বিষয়ে নিশ্চিত করে জানানো হয়েছে ৷ এই মডেলটির নাম দেওয়া হয়েছে Motorola Razr Fold ৷
CES 2026 (Consumer Electronics Show) এ সর্বপ্রথম এই স্মার্টফোনটি প্রকাশ করা হয়েছিল ৷ সেই সময় বিশ্বের একাধিক দেশের জন্য ফোনটি লঞ্চ করা হলেও ভারতে লঞ্চ নিয়ে কোনও কিছু জানানো হয়নি ৷ অবশেষে 8 মে মটোরোলা জানাল চলতি মাসেই তারা ভারতে Motorola Razr Fold লঞ্চ করবে ৷
এই মডেলে দেওয়া হয়েছে LTPO OLED ডিসপ্লে, Snapdragon চিপসেট, তিনটি 50 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা, সিলিকন কার্বন ব্যাটারি এবং অয়ার্ড ও অয়ারলেস চার্জিং সাপোর্ট ৷
কবে লঞ্চ হবে ভারতে ?
2026 সালের 13 মে এই ফোনটি ভারতে লঞ্চ হবে ৷ ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম Flipkart এবং মটোরোলা ওয়েবসাইটে এই মডেলটি বিক্রি শুরু হবে ৷ ভারতে মডেলটির কত দাম হবে সেই বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি এখনও ৷ তবে মনে করা হচ্ছে বেশ দামি হতে চলেছে এই ফোনটি ৷ বিশেষজ্ঞদের ধারণা ভারতে এই ফোনটি 1 লাখ 40 হাজার টাকা থেকে 1 লাখ 60 হাজার টাকার মধ্যে হতে পারে ৷ জার্মানিতে 1999 ইউরো রাখা হয়েছে ফোনটির দাম ৷ যা ভারতীয় অঙ্কে প্রায় 2 লাখ 21 হাজার 50 টাকার আশপাশে ৷
Motorola Razr Fold স্পেসিফিকেশন
আপকামিং এই মডেলটিতে রয়েছে Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 চিপসেট এবং 6,000mAh ব্যাটারি, 80W অয়ার্ড এবং 50W অয়ারলেস চার্জিং সাপোর্ট ৷ IP48 এবং IP49 রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ফোনটি জল ও ধুলো প্রতিরোধী ৷ 8.1-ইঞ্চি মেইন ডিসপ্লে রয়েছে ৷ যার মধ্যে থাকছে 120Hz LTPO প্যানেল ৷ ফলে ডলবি ভিসন ও HRD 10+ সাপোর্ট করবে এই ফোনটিতে ৷
বাইরে রয়েছে 6.6 ইঞ্চির কভার স্ক্রিন ৷ যার রিফ্রেস রেট 165Hz ৷ এর মধ্যে Dolby Vision এবং HDR10+ সার্টিফিকেশনও দেওয়া হয়েছে ৷
রিয়ার ক্যামেরায় রয়েছে 50MP প্রাইমারি সেন্সর, 50MP-র পেরিস্কোপিক সেন্সর এবং 50MP -র আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা ৷ ভারতে 12GB + 256GB এবং 16GB + 512GB ভ্যারিয়েন্টে বিক্রি করা হবে ৷ Pantone Blackened Blue, Pantone Lily White এবং FIFA World Cup 2026 এডিশনে ফোনটি কিনতে পারবেন ৷