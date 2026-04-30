ETV Bharat / technology

Razr লাইনআপে 3টি নতুন স্মার্টফোন যোগ করল Motorola, কী কী ফিচার্স রয়েছে ?

নতুন ডিভাইসগুলিতে রয়েছে স্মার্ট ডিজাইন, অ্য়াডভান্স পারফরম্যান্স এবং AI ইন্টেলিজেন্স

Motorola added 3 new smartphone in Razr lineup
Razr লাইনআপে 3টি নতুন স্মার্টফোন যোগ করল Motorola (ছবি- Motorola)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 30, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : চলতি বছরের শুরুতেই লঞ্চ হয়েছিল Motorola razr fold লঞ্চ হয়েছিল ৷ এবার Razr পরিবারে যুক্ত হচ্ছে আরও তিনটি মডেল ৷ তারমধ্যে রয়েছে motorola razr ultra, motorola razr+, এবং motorola razr ৷ এই তিনটি ডিভাইসের মাধ্যমে আরও স্মার্ট প্রসেসিং হবে বলে দাবি করা হয়েছে সংস্থার তরফে ৷

নতুন ডিভাইসগুলিতে রয়েছে স্মার্ট ডিজাইন, অ্য়াডভান্স পারফরম্যান্স এবং AI ইন্টেলিজেন্স ৷ দৈনন্দিন ব্যবহারিক মডেল থেকে শুরু করে প্রিমিয়াম এবং ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের প্রযুক্তি দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও বুক-স্টাইল ডিজাইন দেওয়া হয়েছে এই মডেলগুলিতে ৷

এন্ট্রি লেভেল Razr মডেলে দেওয়া হয়েছে MediaTek Dimensity 7450X চিপসেট এবং টেক্সচার প্যানটোন ব্যাকড ডিজাইন ৷ এবং 4800mAh ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে 30W অয়ার্ড চার্জিং ৷

Razr+ মডেলে দেওয়া হয়েছে Qualcomm’s Snapdragon 8s Gen 3 প্রসেসর ৷ যার মধ্যে রয়েছে 12GB RAM এবং 256GB স্টোরেজ ৷ 4 ইঞ্চি আউটার ডিসপ্লে, 4500 mAh ব্যাটারি এবং 45W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার দাবি, অনেক বেশি টাকা খরচ না করেই প্রিমিয়াম ভ্যারিয়েন্টের ফোন এটি ৷

Motorola Razr foldables 2026: Ultra এবং Fold

টপ রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে Razr Ultra ৷ যেখানে Qualcomm’s Snapdragon 8 Elite প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে ৷ দেওয়া হয়েছে 16GB RAM, 512GB পর্যন্ত স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট ৷ 5000mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে এই ফিচারে ৷ 68W TurboPower চার্জিং দেওয়া হয়েছে ৷

Razr Fold মটোরোলার প্রথম ফোল্ডেবল স্মার্টফোন ৷ এই মডেলে দেওয়া হয়েছে 8.1 ইঞ্চির ইনার LTPO pOLED ডিসপ্লে ৷ 6.6 ইঞ্চি কভার স্ক্রিন ও 6000mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ 80W অয়ার্ড এবং 50W অয়ারলেস চার্জিং দেওয়া হয়েছে ৷ Qualcomm’s Snapdragon 8 Gen 5 প্রসেসর দিয়ে প্রিমিয়াম প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে এই ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷

মটোরোলার তরফে এই ফোনটি নিয়ে দাবি করা হয়েছে, যেহেতু ফোনটিতে ব্যাটারি, ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট, হাই এন্ড ক্যামেরা সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে সেই কারণে ফোনটি অন্য ব্র্যান্ডের ফোল্ডেবল ফোনগুলির থেকে অনেকটাই এগিয়ে থাকবে ৷

TAGGED:

MOTOROLA
MOTOROLA NEW SMARTPHONE
MOTOROLA DEVICE
MOTOROLA RAZR SMARTPHONE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.