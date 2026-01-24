সিঙ্গল চার্জে 13 দিন, অ্য়াডভান্সড স্লিপ ট্র্যাকিং, ব্ল্যাড অক্সিজেন মনিটারিং ; লঞ্চ হল Moto Watch

সিঙ্গল চার্জে 13 দিন, অ্য়াডভান্সড স্লিপ ট্র্যাকিং, ব্ল্যাড অক্সিজেন মনিটারিং ; লঞ্চ হল Moto Watch
Moto Watch : অ্য়াডভান্সড স্লিপ ট্র্যাকিং, ব্ল্যাড অক্সিজেন মনিটারিং, একাধিক ফিটনেস ট্র্যাকিং ফিচার দেওয়া হয়েছে এই ডিভাইসে ৷
Published : January 24, 2026 at 10:48 AM IST
হায়দরাবাদ : শুক্রবারই মেগা ইভেন্টে লঞ্চ হয়েছে মোটোরোলা সিগনেচার (Motorola Signature) ৷ এরসঙ্গে টেক ফার্মের তরফে লঞ্চ করা হয়েছে Moto Watch ৷ অনলাইন চ্যানেলে এই প্রডাক্টটি কিনতে পারবেন ইচ্ছুক ক্রেতরা ৷ অ্য়াডভান্সড স্লিপ ট্র্যাকিং, ব্ল্যাড অক্সিজেন মনিটারিং, একাধিক ফিটনেস ট্র্যাকিং ফিচার দেওয়া হয়েছে এই ডিভাইসে ৷ 1.4 ইঞ্চি OLED ডিসপ্লে রয়েছে ৷ হেল্থ ট্র্যাকিং ওয়ারেবল মেকার পোলারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই ওয়াচ লঞ্চ করেছে মটোরোলা ৷
Moto Watch Price in India, Availability
ভারতে Moto Watch এর দাম রাখা হয়েছে 5999 টাকা ৷ এই দামে সিলিকন স্ট্র্য়াপ ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাবে ৷ এবং মেটাল স্ট্র্য়াপ ও লেদার স্ট্র্য়াপ ভ্যারিয়েন্টের জন্য খরচ করতে হবে 6999 টাকা ৷ 30 জানুয়ারি থেকে মটোরোলা ওয়েবসাইটে এই ডিভাইসটি কিনতে পারবেন ৷
সিলিকন স্ট্যাপের ভ্যারিয়েন্টটি মোট তিনটি কালারে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল Pantone Herbal Garden, Pantone Volcanic Ash, এবং Pantone Parachute Purple ৷ লেদার স্ট্র্যাপ Pantone Mocha Mousse শেড-এ লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এবং মেটাল স্ট্র্য়াপটি Matte Black ও Matte Silver কালারে লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Moto Watch Specifications, Features
Moto Watch এ রাউন্ড ডায়াল দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে 1.4 ইঞ্চি OLED ডিসপ্লে থাকবে ৷ কর্নিং গরিলা গ্লাস 3-এর সুরক্ষা থাকছে Moto Watch এ ৷ 4GB eMMC ইনবিল্ড স্টোরেজ দেওয়া গয়েছে ৷ ডুয়েল ফ্রিকোয়েন্সি GPS এবং ব্লুটুথ 5.3 কানেক্টিভিটি রয়েছে ৷
হেল্থ ট্র্যাকিং ফিচারগুলির মধ্যে রয়েছে, হার্ট রেট মনিটারিং, রিকভারি মনিটারিং, হাইড্রেশন রিমাইন্ডার, ব্ল্যাড অক্সিজেন লেভেল মনিটারিং, স্টেপ কাউন্টার ৷ স্লিপ স্কোর রেটিংও দিতে সমর্থ এই ডিভাইসটি ৷
Android 12 এবং তার আপডেটেড OS ভার্সনগুলিতে Moto Watch রান করতে পারবে ৷ PPG সেন্সর,অ্যাসসেলেরোমিটার, গাইরোস্কোপ, SpO2 সেন্সর, অ্য়াম্বিয়ান্ট লাইট সেন্সর, ইকম্পাস রয়েছে ৷ সিঙ্গল চার্জে 13 দিন পর্যন্ত একটানা চলবে এই ডিভাইসটি ৷ এমনই দাবি মটোরোলার ৷ এর ওজন 35 গ্রাম ৷ এই প্রডাক্টটির জন্য ডেডিকেটেড সাব-ওয়েবসাইট লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেখানে এই প্রডাক্টের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন দেওয়া রয়েছে ৷