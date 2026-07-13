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ভারতে বিক্রি শুরু Moto G77 Power-এর, লঞ্চ অফারে হাজার হাজার টাকা ছাড় !

Jio ব্যবহারকারীরা 18 মাসের জন্য 500GB ক্লাউড স্টোরেজ ব্যবহার করতে পারবেন ৷ আর কী কী সুবিধা থাকছে ?

Moto G77 Power With 7000mAh Battery with 50 MP Camera Goes on Sale in India
ভারতে বিক্রি শুরু Moto G77 Power-এর (ছবি - Motorola India)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 13, 2026 at 9:01 PM IST

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হায়দরাবাদ : চলতি বছরের 8 জুলাই ভারতে লঞ্চ হয়েছিল Moto G77 ৷ এটি Motorola-র G সিরিজের একটি মিড রেঞ্জ স্মার্টফোন ৷ আজ অর্থাৎ 13 জুলাই থেকে ফোনটি ভারতে বিক্রি শুরু হল ৷ মোট তিনটি কালার অপশনে ফোনটি বিক্রি করা হচ্ছে ৷ এই মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে octa core MediaTek Dimensity 6000 সিরিজের চিপসেট এবং 7000 mAh ব্যাটারি ৷

Moto G77 Power Price in India, Offers, Availability

Moto G77-র 8GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ মডেলটির দাম রয়েছে 25 হাজার 999 টাকা ৷ তবে বর্তমানে লঞ্চ অফারে 2500 টাকা ছাড় পাবেন ক্রেতারা ৷ সেক্ষেত্রে তাঁদের কাছে IDFC First Bank, Kotak Bank, ICICI Bank অথবা SBI এর ক্রেডিট কার্ড থাকতে হবে ৷

Jio ব্যবহারকারীরা 18 মাসের জন্য 500GB ক্লাউড স্টোরেজ ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এছাড়াও Google Gemini Pro প্ল্যান ব্যবহার করার সুবিধা দেওয়া হবে ৷

Flipkart এবং Motorola-র অনলাইন স্টোর থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হয়েছে ৷ মোট তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্টে বিক্রি করা হচ্ছে ৷ সেগুলি হল, Pantone Fuchsia Red, Pantone Impenetrable, এবং Pantone Nautical Blue ৷

Moto G77 Power Specifications, Features

এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে Android 16-নির্ভর Hello UI ৷ 1 বছরের OS আপগ্রেডের সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং তিন বছর পর্যন্ত সিকিউরিটি আপডেটের সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ 6.72-ইঞ্চি Full-HD+ (1,080 x 2,400 pixels) LCD স্ক্রিন রয়েছে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz, এবং টাচ স্যাম্পেলিং রেট 120Hz ৷ 20.9 অ্যাসপেক্ট রেসিও এবং 1050 নিটস পিক ব্রাইটনেস রয়েছে ৷ IP64 রেটিং দেওয়া হয়েছে এই স্মার্টফোনটিতে ৷

ফটোগ্রাফির জন্য Moto G77 Power-এ রয়েছে 50 মেগাপিক্সেলের Sony LYT-600 প্রাইমারি রিয়ার ক্যামেরা। সেলফি এবং ভিডিয়ো কলের জন্য দেওয়া হয়েছে 32 মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা।

এই স্মার্টফোনের অন্যতম আকর্ষণ এর 7000mAh ব্যাটারি, যা একবার চার্জে দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা যাবে বলে সংস্থার দাবি। এছাড়াও ফোনে 30W TurboPower ফাস্ট চার্জিং-এর সমর্থন রয়েছে।

ডিভাইসটিতে মিলিটারি-গ্রেড ডিউরেবিলিটি সার্টিফিকেশন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে Smart Water Touch প্রযুক্তি, যার ফলে স্ক্রিন বা হাত ভেজা থাকলেও টাচ রেসপন্স বজায় থাকবে। নিরাপত্তার জন্য ফোনে সাইড-মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর এবং ফেস আনলক ফিচার রয়েছে।

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