ভারতে বিক্রি শুরু Moto G77 Power-এর, লঞ্চ অফারে হাজার হাজার টাকা ছাড় !
Jio ব্যবহারকারীরা 18 মাসের জন্য 500GB ক্লাউড স্টোরেজ ব্যবহার করতে পারবেন ৷ আর কী কী সুবিধা থাকছে ?
Published : July 13, 2026 at 9:01 PM IST
হায়দরাবাদ : চলতি বছরের 8 জুলাই ভারতে লঞ্চ হয়েছিল Moto G77 ৷ এটি Motorola-র G সিরিজের একটি মিড রেঞ্জ স্মার্টফোন ৷ আজ অর্থাৎ 13 জুলাই থেকে ফোনটি ভারতে বিক্রি শুরু হল ৷ মোট তিনটি কালার অপশনে ফোনটি বিক্রি করা হচ্ছে ৷ এই মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে octa core MediaTek Dimensity 6000 সিরিজের চিপসেট এবং 7000 mAh ব্যাটারি ৷
Capture more. Stream longer. Multitask smarter.— Motorola India (@motorolaindia) July 8, 2026
moto g77 POWER starting at 23,999*.
Sale starts 13th July on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores.#motorolaindia #motog77power #wowalltheway pic.twitter.com/2q5kyPHT7o
Moto G77 Power Price in India, Offers, Availability
Moto G77-র 8GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ মডেলটির দাম রয়েছে 25 হাজার 999 টাকা ৷ তবে বর্তমানে লঞ্চ অফারে 2500 টাকা ছাড় পাবেন ক্রেতারা ৷ সেক্ষেত্রে তাঁদের কাছে IDFC First Bank, Kotak Bank, ICICI Bank অথবা SBI এর ক্রেডিট কার্ড থাকতে হবে ৷
Jio ব্যবহারকারীরা 18 মাসের জন্য 500GB ক্লাউড স্টোরেজ ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এছাড়াও Google Gemini Pro প্ল্যান ব্যবহার করার সুবিধা দেওয়া হবে ৷
Flipkart এবং Motorola-র অনলাইন স্টোর থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হয়েছে ৷ মোট তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্টে বিক্রি করা হচ্ছে ৷ সেগুলি হল, Pantone Fuchsia Red, Pantone Impenetrable, এবং Pantone Nautical Blue ৷
Moto G77 Power Specifications, Features
এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে Android 16-নির্ভর Hello UI ৷ 1 বছরের OS আপগ্রেডের সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং তিন বছর পর্যন্ত সিকিউরিটি আপডেটের সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ 6.72-ইঞ্চি Full-HD+ (1,080 x 2,400 pixels) LCD স্ক্রিন রয়েছে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz, এবং টাচ স্যাম্পেলিং রেট 120Hz ৷ 20.9 অ্যাসপেক্ট রেসিও এবং 1050 নিটস পিক ব্রাইটনেস রয়েছে ৷ IP64 রেটিং দেওয়া হয়েছে এই স্মার্টফোনটিতে ৷
ফটোগ্রাফির জন্য Moto G77 Power-এ রয়েছে 50 মেগাপিক্সেলের Sony LYT-600 প্রাইমারি রিয়ার ক্যামেরা। সেলফি এবং ভিডিয়ো কলের জন্য দেওয়া হয়েছে 32 মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা।
Why settle for ordinary when you can wow all the way?— Motorola India (@motorolaindia) July 8, 2026
moto g77 POWER starting at 23,999*.
Sale starts 13th July on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores.#motorolaindia #motog77power #wowalltheway pic.twitter.com/0YRLjiBpIt
এই স্মার্টফোনের অন্যতম আকর্ষণ এর 7000mAh ব্যাটারি, যা একবার চার্জে দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা যাবে বলে সংস্থার দাবি। এছাড়াও ফোনে 30W TurboPower ফাস্ট চার্জিং-এর সমর্থন রয়েছে।
ডিভাইসটিতে মিলিটারি-গ্রেড ডিউরেবিলিটি সার্টিফিকেশন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে Smart Water Touch প্রযুক্তি, যার ফলে স্ক্রিন বা হাত ভেজা থাকলেও টাচ রেসপন্স বজায় থাকবে। নিরাপত্তার জন্য ফোনে সাইড-মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর এবং ফেস আনলক ফিচার রয়েছে।