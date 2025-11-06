একবার চার্জেই চলবে সারাদিন! Vlog-এর জন্য বেস্ট অপশন হতে পারে Moto G67 Power 5G
Moto G67 Power 5G: বাজেটের মধ্যে Vlog বানানোর জন্য ফোন খুঁজছেন ? mOTO-র এই ফোনটি ব্য়বহার করুন ৷
Published : November 6, 2025 at 9:57 AM IST
হায়দরাবাদ: ভারতের বাজারে Motorola লঞ্চ করল Moto G67 Power 5G৷ ফোনটিতে রয়েছে 120Hz FHD + LCD ডিসপ্লে, Snapdragon 7s Gen 2 চিপসেট, 8GB RAM, 128GB স্টোরেজ এবং 50MP ট্রিপল রিয়ার ক্য়ামেরা সেটআপ ৷
Moto G67 Power 5G: Price, Availability, Offers
Moto G67 Power 5G ফোনে দেওয়া হয়েছে সিঙ্গেল 8GB RAM + 128GB স্টোরেজ ৷ যার দাম রাখা হয়েছে 15,999 টাকা ৷ মোট তিনটি কালার ভ্য়ারিয়েন্টে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তার মধ্য়ে একটি ফ্য়ান্টম প্য়ারাসুড পার্পল, ফ্য়ান্টম ব্লু এবং ফ্যান্টম ক্লিয়েন্ট্রো কালারের অপশন রয়েছে ৷
ফোনটি ভারতের বাজারে লঞ্চ হলেও 12 নভেম্বর থেকে বিক্রি শুরু হবে সংস্থার অনলাইন স্টোর এবং ইকমার্স প্ল্য়াটফর্ম ফ্লিপকার্টে ৷ Axis এবং SBI Cards এর ব্যবহারকারীরা লঞ্চ অফার হিসেবে 1000 টাকা ছাড় পাবেন ৷ অর্থাৎ তাঁরা ফোনটি কিনতে পারবেন 14,999 টাকায় ৷
Moto G67 Power 5G: Specifications
Moto G67 Power 5G তে রয়েছে 6.5 inch FHD+LCD প্যানেল ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ এছাড়াও থাকছে HDR 10+ সাপোর্ট, 391ppi ডেন্সিটি এবং গরিলা গ্লাস 7i প্রটেকশন ৷ ধুলো এবং জল প্রতিরোধী IP64 রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ প্লাস্টিক ফ্রেম এবং লেদার বডি দেওয়া হয়েছে ফোনটিতে ৷
ফোনটিতে রয়েছে অক্টাকোর octa-core 4nm Snapdragon 7s Gen 2 প্রসেসর ৷ 8GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ কনফিগারেশনে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 24GB পর্যন্ত RAM এক্সপ্যান্ড করা সম্ভব ৷ স্টিরিয়ো স্পিকার সেট-আপ দেওয়া হয়েছে ফোনটিতে ৷
|Variant
|Original Price
|Discounted Price
|Colour Options
|Availability
|8GB RAM + 128GB storage
|Rs 15,999
|Rs 14,999
|Pantone Parachute Purple
|Motorola's official website
|Pantone Blue Curacao
|Flipkart
|Pantone Cilantro
দাম কম হলেও ক্য়ামেরার ক্ষেত্রে কোনও খামতি রাখা হয়নি ৷ এই ফোনটিতে রয়েছে AI ফোটো এনহ্যান্সমেন্ট ইঞ্জিন ৷ ট্রিপল রিয়ার ক্য়ামেরা সেটআপ রয়েছে ৷ তার মধ্যে মেইন সেন্সরটি রয়েছে 50MP-র, অ্য়াপারচার f/1.8, একটি 8MP-র আলট্রাওয়াইড ক্যামেরা রয়েছে যার অ্য়াপারচার f/2.2 এবং একটি টু ইন ওয়ান ফ্লিকার ক্যামেরাও রয়েছে ৷ সেলফির জন্য় ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে একটি 32MP-র ফ্রন্ট ক্য়ামেরা ৷
7000mAh ব্য়াটারি রয়েছে ফোনটিতে৷ এবং ফোনটির সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে 30W ফাস্ট চার্জিং অ্য়াডপ্টার ও কেবেল থাকছে ফোনটির বক্সে ৷ Android 15 দেওয়া হয়েছে তবে Android 16 পর্যন্ত আপগ্রেড করতে পারবেন ব্য়বহারকারীরা ৷
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.7-inch FHD+ LCD
|Processor
|Snapdragon 7s Gen 2
|Rear camera
|50MP + 8MP + 2-in-1 Flicker
|Front camera
|32MP
|Battery
|7,000mAh
|Charging capacity
|30W wired
|Operating system (OS)
|HelloUI based on Android 15
|IP rating
|IP64