AI ফিচারে ঠাসা, দাম মাত্র 13 হাজার ! ভারতে লঞ্চ হল Moto G57 Power
Moto G57 Power : 13 হাজারের ফোনে ঠাসা AI ফিচার ৷
Published : November 24, 2025 at 4:21 PM IST
হায়দরাবাদ: Moto G57 Power লঞ্চ হল ভারতে ৷ যাঁরা মূলত বাজেটের মধ্যে স্মার্টফোন কিনতে চান তাঁদের জন্য এই ফোনটি হতে পারে পারফেক্ট চয়েস ৷ 7000 mAh ব্যাটারি, 33W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট সহ নতুন এই মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 চিপসেটে, 8GB RAM, 128 GB স্টোরেজ ৷ 6.72 ইঞ্চির LCD প্যানেল দেওয়া হয়েছে এবং 391 ppi পিক্সেল ডেনসিটি রয়েছে ফোনটিতে ৷
Moto G57 Power 5G Power Price in India, Availability
Moto G57 ফোনটির দাম রাখা হয়েছে 14, 999 টাকা ৷ এই দামে 8GB + 128GB ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি পাওয়া যাবে ৷ হবে লঞ্চ অফার হিসেবে 12, 999 টাকায় ফোনটি কিনতে পারবেন ইচ্ছুকরা ৷ 3 ডিসেম্বর থেকে ফোনটির বিক্রি শুরু হবে ৷ ইকমার্স প্ল্য়াটফর্ম Flipkart-এ ফোনটি প্রথম বিক্রি শুরু হবে ৷
Moto G57 Power Specifications, Features
Moto G57 Power ডুয়েল সিম ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে Android 16 ৷ এই মডেলটিতে সাপোর্ট করে 6.72 ইঞ্চি ফুল HD+ ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেশ রেট 120 Hz, এবং টাচ স্যাম্পেলিং রেট 120 Hz ৷
Moto G57 Power ডুয়েল SIM হ্যান্ডসেটে দেওয়া হয়েছে Android 16 ৷ 6.72 ইঞ্চির ফুল HD+ স্ক্রিন দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে গেমিং থেকে ভিডিয়ো স্ট্রিমিং- সবকিছুরই অভিজ্ঞতা বেশ ভালোই হবে ৷ 1,050 নিটস অফ পিক ডিসপ্লে ব্রাইটনেস, 20:9 অ্য়াসপেক্ট রেশিও, গরিলা গ্লাস 7i প্রটেকশন দেওয়া হয়েছে এই ফোনটিতে ৷ স্মার্ট ওয়াটার টাচ 2.0-র সুবিধা রয়েছে ৷
Qualcomm's octa core 4nm Snapdragon 6s Gen 4 চিপসেট দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও 8GB LPDDR4x RAM এবং 128 GB ইন্টারন্যাল স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ফোন ল্যাগিংয়ের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা কম ৷
ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেট আপ রয়েছে ফোনটিতে ৷ যারমধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50 মেগা পিক্সেলের ৷ যেখানে Sony LYT 600 প্রাইমারি শুটার ব্য়বহার করা হয় ৷ এছাড়াও 8 মেগাপিক্সেলের আলট্রাওয়াইড একটি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ একটি ফ্রন্ট ক্যামেরা রয়েছে যেটি 8 মেগা পিক্সেলের ৷ 2K রেজলিউশনের ভিডিয়ো শ্য়ুট করতে পারবে এই ফোনটি ৷
AI পাওয়ার্ড ক্যামেরা ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে অটো স্মাইল ক্যাপচার, শট অপটিমাইজেশন, ম্যাজিক ইরেজার, ফটো আনব্লার, পোর্টেট ব্লার পোর্টেট লাইট কন্ট্রোলের মতো ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷