Moto G Max লঞ্চ হল ভারতে; 120Hz ডিসপ্লে, 7000mAh ব্যাটারি সহ আর কী কী রয়েছে ?

Moto G Max লঞ্চ হল ভারতে; 120Hz ডিসপ্লে, 7000mAh ব্যাটারি সহ আর কী কী রয়েছে ?
Moto G Max-এ দেওয়া হয়েছে 6.72-ইঞ্চি FHD+ ডিসপ্লে ৷ তারসঙ্গে একটি LCD প্যানেল রয়েছে ৷
Published : August 14, 2026 at 5:04 PM IST
হায়দরাবাদ : Motorola তাদের আরও একটি Moto G ডিভাইস লঞ্চ করল ভারতে ৷ নতুন এই মডেলটির নাম Moto G Max ৷ ফলে যাঁরা মটোরোলা ফোন কিনছে বা ব্যবহার করতে বেশি পছন্দ করেন তাঁদের জন্য আরও সুযোগগ বাড়ল ৷ নতুন এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে Snapdragon chipset, তুলনামূলক বেশি ক্ষমতাশালী ব্যাটারি এবং Android 16 ৷
Moto G Max price in India and variants
Moto G Max এর ভারতে দাম রাখা হয়েছে 27,999 টাকা ৷ এই দামে 6GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি পাবেন ক্রেতারা ৷ 20 অগাস্ট থেকেই ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷
|Model
|Original Price
|Discounted Price
|6GB + 128GB
|Rs 27,999
|Rs 26,999
Moto G Max specifications
Moto G Max-এ দেওয়া হয়েছে 6.72-ইঞ্চি FHD+ ডিসপ্লে ৷ তারসঙ্গে একটি LCD প্যানেল রয়েছে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ Corning Gorilla Glass 7i দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে স্ক্রিনে কোনও স্ক্রাচ পড়ার সম্ভাবনা নেই ৷ Snapdragon 6s Gen 4 চিপসেট এবং 6GB RAM ও 128GB স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷ এই মডেলটি সিঙ্গল কনফিগারেশনেই লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Android 16-নির্ভর Hello UI দেওয়া হয়েছে ৷ আগামী 2টি অ্যান্ডরয়েড আপডেট ও 3 বছর পর্যন্ত সিকিওরিটি আপডেটের সুযোগ দেওয়া হবে ৷
Bring the power. Flaunt the style. Go MAX.— Motorola India (@motorolaindia) August 14, 2026
moto g max starting at Rs. 26,999*. Sale starts 20th August. Rush to your nearest reliance digital stores. pic.twitter.com/tLP8R4a4Rs
Moto G Max-এ দেওয়া হয়েছে ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ ৷ যার মধ্যে একটি 50MP-এর মেইন সেন্সর এবং অন্যটি 8MP-এর আলট্রাওয়াইড লেন্স দেওয়া হয়েছে ৷ ফ্রন্ট ক্যামেরাটি 32 মেগাপিক্সেলের ৷ সেলফি ও ভিডিয়ো কলিংয়ে যথেষ্ঠ উজ্জ্বল ছবি আসবে বলে দাবি সংস্থার ৷
কানেক্টিভিটির জন্য এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 4G/5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 এবং0 USB C পোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ ফোনটি IP64 রেটিং-এর ৷ ফলে এটি ধুলো ও জল প্রতিরোধী ৷ 7000mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ এরসঙ্গে 30W অয়ার্ড চার্জিং স্পিড রয়েছে ৷ 8.60mm পুরু এবং 213 গ্রাম ওজন এই ফোনটির ৷
বিভিন্ন ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, Motorola-র নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম ও অফলাইন রিটেল স্টোরে এই ফোনটি হবে ৷ যাঁরা মিডরেঞ্জ ফোন খোঁজ করছেন তাঁদের জন্য এই ফোনটি বেস্ট অপশন হতে পারে ৷
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.72-inch FHD+ LCD
|Processor
|Snapdragon 6s Gen 4
|RAM + storage
|6GB + 128GB
|Rear camera
|50MP (main) + 8MP (ultra-wide)
|Front camera
|32MP
|Battery
|7,000mAh
|Charing capacity
|30W (wired)
|IP rating
|IP64
|Operating system (OS)
|Hello UI based on Android 16