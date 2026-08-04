কমবে দুর্ঘটনার সংখ্যা, ভারতে চালু হতে চলেছে Vehicle To Vehicle Communication সিস্টেম
Vehicle-to-Vehicle কমিউনিকেশন চালু হলে গাড়ি দুর্ঘটনার সংখ্যা কমানো সম্ভব ৷ কীভাবে কাজ করবে এই প্রযুক্তি ? জানুন...
Published : August 4, 2026 at 9:00 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে সড়ক নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করতে বড় উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক (MoRTH)। সম্প্রতি সেন্ট্রাল মোটর ভেহিকল রুলস, 1989-এ সংশোধনের প্রস্তাব দিয়ে একটি খসড়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মন্ত্রক। সেখানে ধাপে ধাপে Vehicle-to-Vehicle (V2V) Communication System চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সরকারের মতে, এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।
কী এই V2V প্রযুক্তি?
Vehicle-to-Vehicle বা V2V হল এমন একটি ক্র্যাশ-এভয়ডেন্স প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে আশপাশে থাকা গাড়িগুলি একে অপরের সঙ্গে রিয়েল-টাইমে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। এই তথ্যের মধ্যে থাকে গাড়ির গতি, অবস্থান, চলার দিক এবং ত্বরণ সংক্রান্ত তথ্য। এর ফলে চালক এমন বিপদের আগাম সতর্কবার্তা পেতে পারেন, যা অনেক সময় খালি চোখে দেখা সম্ভব হয় না।
উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সামনের গাড়ি যদি হঠাৎ ব্রেক কষে বা কোনও টার্নিং পয়েন্টে এমন একটি গাড়ি এসে পড়ে যা চালকের চোখে দেখা যাচ্ছে না, তাহলে V2V প্রযুক্তি আগেই সতর্কবার্তা পাঠিয়ে দিতে পারে।
কীভাবে কাজ করে এই ব্যবস্থা?
বর্তমানের অনেক নিরাপত্তা প্রযুক্তি গাড়ির নিজস্ব সেন্সর এবং চালকের প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। কিন্তু V2V তার থেকেও এক ধাপ এগিয়ে। এতে V2V-সক্ষম গাড়িগুলি Dedicated Short-Range Communication প্রযুক্তির মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য বিনিময় করে।
এই তথ্য বিশ্লেষণ করে সিস্টেম বুঝতে পারে সংঘর্ষের সম্ভাবনা রয়েছে কি না। প্রয়োজন হলে চালককে সঙ্গে সঙ্গে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়।
এই প্রযুক্তির বার্তা প্রায় 300 মিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, যা আল্ট্রাসোনিক সেন্সর, ক্যামেরা বা রাডারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।
এছাড়া চলতি বছরের শুরুতে টেলিকম বিভাগ (DoT) V2V এবং অন্যান্য Intelligent Transportation System-এর জন্য 5.875 GHz থেকে 5.925 GHz ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে।
কবে থেকে চালু হতে পারে?
খসড়া অনুযায়ী, L (দুই ও তিন চাকার যান), M (যাত্রীবাহী গাড়ি) এবং N (পণ্যবাহী গাড়ি) বিভাগে 2027 সালের 1 অক্টোবর বা তার পরে তৈরি হওয়া গাড়িতে যদি V2V সিস্টেম থাকে তাহলে তা AIS-230 মানদণ্ড মেনে তৈরি করতে হবে।
এরপর 1 অক্টোবর 2028 থেকে এই বিভাগগুলির গাড়িতে AIS-230 মান অনুযায়ী V2V Communication System বাধ্যতামূলকভাবে বসাতে হবে। মন্ত্রকের মতে, ধাপে ধাপে এই ব্যবস্থা চালু করলে গাড়ি নির্মাতারা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় পাবেন।
কী কী নিরাপত্তা সুবিধা মিলবে?
AIS-230 মানদণ্ডে V2V প্রযুক্তির জন্য ন্যূনতম প্রযুক্তিগত, কার্যকরী, কর্মক্ষমতা, পরিবেশগত এবং সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত শর্ত জানানো হয়েছে।
এই প্রযুক্তির মাধ্যমে Emergency Brake Alert, Forward Collision Warning, Wrong-way Driving Alert এবং Emergency Vehicle Alert-এর মতো নিরাপত্তা ফিচার চালু করা যাবে।
এছাড়া Intersection Movement Assist (IMA) ফিচারের মাধ্যমে কোনও টার্নিং পয়েন্টে বিপজ্জনকভাবে প্রবেশের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করা হবে। আবার Left Turn Assist (LTA) চালককে বাঁদিকে মোড় নেওয়ার সময় সামনে থেকে আসা গাড়ির বিষয়ে সতর্ক করবে, বিশেষ করে যখন কোনও গাড়ি ব্লাইন্ড স্পটে থাকে ৷
কেন গুরুত্বপূর্ণ এই প্রযুক্তি?
Broadband India Forum (BIF)-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, শুধুমাত্র IMA এবং LTA-র মতো দুটি ফিচারই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, আহতের সংখ্যা এবং মৃত্যুর হার গড়ে 50 শতাংশ পর্যন্ত কমাতে সক্ষম।
দেশজুড়ে এই প্রযুক্তি কার্যকর হলে বছরে 4 লাখ থেকে 6 লাখ দুর্ঘটনা, 1.9 লাখ থেকে 2.7 লাখ আহতের ঘটনা কমানো সম্ভব হতে পারে। পাশাপাশি বছরে 780 থেকে 1080 জনের প্রাণ বাঁচানো যেতে পারে। ভবিষ্যতে আরও নিরাপত্তা ফিচার যুক্ত হলে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
এই প্রস্তাবটি Intelligent Transportation Systems-সংক্রান্ত মন্ত্রকের গঠিত টাস্ক ফোর্সের সুপারিশের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। খসড়া নিয়ম নিয়ে আগামী 30 দিন জনমত নেওয়া হবে। এরপর প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে কেন্দ্র।