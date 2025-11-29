জনবসতির দিকে এগোচ্ছে সমুদ্র, শেষ হয়ে যেতে পারে একাধিক জনবসতি ! গবেষণা রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য়

জনবসতির দিকে এগোচ্ছে সমুদ্র, শেষ হয়ে যেতে পারে একাধিক জনবসতি ! গবেষণা রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য়
Climate change: নেচার ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ৷ ১৫৫টি দেশের ১,০৭১টি উপকূলীয় অঞ্চলের মানব বসতির জীবনযাত্রা ও অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে ।
Published : November 29, 2025 at 3:11 PM IST
হায়দরাবাদ : বিশ্বজুড়ে উপকূলবর্তী মানব বসতি এখন শুধু সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছে না ৷ বরং এর উল্টোটাই হচ্ছে ৷ অর্থাৎ সমুদ্র এগিয়ে আসছে জনবসতি অঞ্চলের দিকে ৷ যার ফলে সমুদ্র তীবরর্তী অঞ্চলের ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে । ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় সহ একাধিক আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এই বিষয়টি নিয়ে একটি গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, গত তিন দশকে বিশ্বের উপকূলীয় এলাকার অর্ধেকের বেশি বসতি অঞ্চল সমুদ্রতট থেকে ভেতরের দিকে সরে গেছে ৷ এবং এর পিছনে মূল কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন ।
কী বলছে নতুন গবেষণা ?
নেচার ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ৷ যেখানে ১৫৫টি দেশের ১,০৭১টি উপকূলীয় অঞ্চলের মানব বসতির জীবনযাত্রা ও অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে । ১৯৯২ সাল থেকে ২০১৯ সালের স্যাটেলাইট নাইটলাইট ডেটা ও বিশ্বের সামাজিক অর্থনৈতিক তথ্য মিলিয়ে দেখা হয়েছে ৷ সেখানে ৫৬ শতাংশ উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দা নিজেদের বসতি সমুদ্র থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে এবং ১৬ শতাংশ অঞ্চল সমুদ্রের আরও কাছে এগিয়ে গিয়েছে ৷ আর ২৮ শতাংশ বর্তমানে তুলনামূলক ভাবে স্থির রয়েছে।
গবেষণায় উঠে এসেছে আফ্রিকার ৬৭ শতাংশ এবং ওশেনিয়ায় ৫৯ শতাংশ উপকূলীয় অঞ্চল আরও ভিতরের দিকে সরে যাচ্ছে ৷ যদিও এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক রয়েছে ৷ সেখানে বেশ কিছু অঞ্চলে এখনও সমুদ্রের দিকে নতুন বসতি ও শহরাঞ্চল বিস্তার লাভ করছে ।
গবেষণায় আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে ৷ জানানো হয়েছে অতীতের কোনও জলচ্ছ্বাস থেকে এই পরিবর্তন হচ্ছে না ৷ সমুদ্রতটের এই পরিবর্তনের জন্য মূল দায়ী জলবায়ু পরিবর্তন ৷ পাশাপাশি যেহেতু সমুদ্রতট আরও ভিতরের দিকে ঢুকে আসছে সেই কারণে জনবসতির অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে ৷ বাধ্য হচ্ছে অন্যত্র বাসস্থান তৈরি করতে ৷
তবে এই গবেষণায় মূলত কোপেনহেগেনের পরিস্থিতিই তুলে ধরা হয়েছে ৷ গবেষণায় দেখা গিয়েছে কোপেনহেগেনসহ দেশটির একাধিক অঞ্চল সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । গবেষকদের ধারণা, শক্তিশালী পরিকাঠামো ও পরিকল্পনার অভাবের এর জন্য় দায়ী ৷
তাঁরা প্রস্তাব দিয়েছেন, রিঅ্যাক্টিভ রিট্রিট—অর্থাৎ দুর্যোগের পর বাধ্য হয়ে সরে যাওয়ার পরিবর্তে—প্রোঅ্যাকটিভ প্ল্যানিং বা আগাম পরিকল্পনা জরুরি ৷ যাতে ঝুঁকিপূর্ণ নিম্ন আয়ের অঞ্চলগুলোকে যথাসময়ে বিকল্প জমি, কর্মসংস্থান, ও পরিকাঠামো দিয়ে সহায়তা করা যায়।