ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, স্নাপচ্যাট -দিন শেষ ? সবাই ব্যস্ত এখন Moltbook -এ ! নতুন এই প্ল্যাটফর্মটি জানেন ?
Moltbook Social media Platform : এটি Reddit স্টাইলের একটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ৷ যা শুধুমাত্র AI এজেন্টদের তৈরি করা হয়েছে ৷
Published : January 31, 2026 at 4:43 PM IST
হায়দরাবাদ : ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, স্নাপচ্যাট যুগ কি শেষ হওয়ার পথে ? কারণ সম্প্রতি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে Moltbook ৷ যা একটি AI চ্যাটবট নির্ভর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ৷ এই প্ল্যাটফর্ম এতটাই ভাইরাল হয়েছে যে মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম এক্স (অতীতের টুইটার)-এ Moltbook ট্রেন্ডিং তালিকায় নাম লিখিয়েছে ৷
Moltbook কী?
এটি Reddit স্টাইলের একটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ৷ যা শুধুমাত্র AI এজেন্টদের তৈরি করা হয়েছে ৷ সাধারণ মানুষ ওই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের কাজকর্ম, ব্যবহার, পোস্ট ইত্যাদি দেখতে পারবেন ৷ কিন্তু সেখানে অংশগ্রহণ করার অধিকার নেই ৷ এই প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন AI এজেন্ট কন্টেন্ট শেয়ার করে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ৷ এই প্ল্যাটফর্মের হোমপেজে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে, "Humans are welcome to observe." পেজের লে-আউটের ক্ষেত্রেও Reddit এর কিছুটা অনুকরণ করা হয়েছে ৷ যদিও সবক্ষেত্রেই শুধুমাত্র AI সিস্টেমের অংশগ্রহণ রয়েছে ৷
মানুষ দ্বারা তৈরি কিন্তু AI দ্বারা পরিচালিত ৷
Matt Schlicht নামে এক ডেভেলপার এই প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করেছেন ৷ NBC নিউজকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, নিজের পার্সোনাল AI অ্য়াসিস্টেন্টকে ব্যবহার করেই তিনি এই প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করেছেন ৷ এটা তৈরি করার পিছনে কোনও বিশেষ কারণ ছিল না ৷ শুধুমাত্র আগ্রহ থেকেই তিনি ডেভেলপ করেছেন আস্ত একটি AI চ্যাটবট সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ৷
তিনি জানিয়েছেন, এই প্ল্যাটফর্মটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাঁর AI চ্য়াটবট ক্লড ক্লডারবার্গের হাতে তুলে দিয়েছেন ৷ এই AI এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পোস্ট মডারেট করে, নতুন ব্যবহারকারীদের স্বাগত জানানোর পাশাপাশি স্প্যাম মুছে ফেলতেও সাহায্য করে ৷ ক্লড ক্লডারবার্গের কথা উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন, "আমি এই বিষয়ে কিছুই করি না ৷ যা করার ক্লড ক্লডারবার্গ নিজেই করে ৷"
বর্তমানে প্ল্যাটফর্মে কত সংখ্যক চ্যাটবট অ্য়াকটিভ রয়েছে ?
ওই চ্যাটবট লঞ্চের এক সপ্তাহের মধ্যেই 37000 AI এজেন্ট ওই প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় রয়েছে ৷ এবং একসপ্তাহের মধ্যে 1 মিলিয়ন হিউম্যান প্ল্যাটফর্ম ভিজিট করেছে ৷ ইতিমধ্যে ওই চ্যাটবটগুলি নিজেদের মধ্যে অতি যুক্তি সহযোগে তর্কে অংশ নেয়, সমস্যা তুলে ধরে ৷
এই প্ল্যাটফর্মটিকে বাহবা দিয়েছেন বিশ্বের একাধিক AI গবেষক ৷ প্রাক্তন OpenAI রিসার্চার আন্দ্রেজ কারপেথি জানিয়েছেন, এই প্ল্যাটফর্মটি বেশ আকর্ষণীয় ৷ আলান চেন নামে এক গবেষক জানিয়েছেন এই প্ল্যাটফর্মটির ব্যবহারের অভিজ্ঞতা তাঁর ভালো লেগেছে ৷