হঠাৎ কী এমন হল ? আরও দাম বাড়তে পারে স্মার্টফোনের !
এবার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে ৷ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম Bloomberg একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷ কী রয়েছে সেখানে ?
Published : July 27, 2026 at 7:39 PM IST
হায়দরাবাদ : RAM ও স্টোরেজ চিপের দাম বৃদ্ধি হওয়ার প্রায় প্রতিটি কনজিউমার বৈদ্যুতিন ডিভাইসের দাম বৃদ্ধি হয়েছে ৷ আগামীদিনে পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে তা এখনও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় ৷ এরই মাঝে আরও এক খারাপ খবর ৷ সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে এবার চিপেরও দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
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ডাটা সেন্টার তৈরির জন্য প্রতিটি টেক জায়ান্ট বিপুল পরিমাণ RAM ও মেমোরি চিপ সংগ্রহ করছে ৷ যার ফলে বিশ্বব্যাপী চিপের সংকট তৈরি হয়েছে ৷ এবং মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে অতিরিক্ত দাম দিয়ে মেমোরি চিপ কিনতে হচ্ছে ৷ সেই কারণে প্রতিটি স্মার্টফোনের বিক্রয়মূল্য লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ৷
এবার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে ৷ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম Bloomberg একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷ ওই প্রতিবেদনে Qualcomm কে উদ্ধৃত করা হয়েছে ৷ বলা হয়েছে, প্রতিটি প্রসেসর অর্থাৎ চিপসেটে দুই সংখ্যার দাম বৃদ্ধি হবে ৷ চলতি বছরের 1 সেপ্টেম্বর থেকে নতুন দাম কার্যকর করা হবে ৷ এর ফলে প্রায় প্রতিটি স্মার্টফোনের দাম আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
প্রসেসর বা SoC-র দাম বৃদ্ধির কারণ কী ?
প্রসেসর বা SoC-র দাম বৃদ্ধির কারণও একই ৷ অর্থাৎ ডাটা সেন্টারে বিপুল পরিমাণে প্রসেসর ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ যার ফলে স্মার্টফোনের প্রসেসর তৈরির উপাদানে ঘাটতি পড়ছে ৷ ফলস্বরূপ চড়া দামে প্রসেসর কিনতে হচ্ছে স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে ৷ আর সেই কারণে স্মার্টফোনের বিক্রি দামেও প্রভাব পড়ছে ৷
কবে থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে ?
স্মার্টফোনের দাম কবে থেকে স্বাভাবিক হবে সেই বিষয়ে নিশ্চিত করে কোনও তথ্য নেই ৷ তবে মার্কেট অ্যানালিস্টরা জানিয়েছেন, আগামী 12 মাস এই পরিস্থিতি চলবে ৷ অর্থাৎ আগামী এক বছর যাঁরা স্মার্টফোন ও কনজিউমার ইলেকট্রনিক প্রডাক্ট কিনবেন তাঁদের এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে ৷
অন্যদিকে আগামী বছরের শুরু থেকে দুটি চিনা সংস্থা মেমোরি চিপ বাজারে ছাড়বে ৷ ফলে মনে করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে স্মার্টফোনের দাম তুলনামূলক কিছুটা কমতে পারে ৷ তবে যেহেতু প্রসেসরের দামও বৃদ্ধি পাবে সেই কারণে দাম হ্রাসের পরিমাণ কতটা হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায় ৷