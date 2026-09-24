Mivi One 5G লঞ্চ হল ভারতে, দেশিয় সংস্থার এই ফোনটির দাম কত রয়েছে জানেন ?

Mivi One 5G লঞ্চ হল ভারতে, দেশিয় সংস্থার এই ফোনটির দাম কত রয়েছে জানেন ?
Jio ব্যবহারকারীরা এই স্মার্টফোনটি কিনলে 12 মাসের জন্য Canva Pro-র সাবস্ক্রিপশন পাবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ।
Published : September 24, 2026 at 4:21 PM IST
হায়দরাবাদ : Mivi One 5G লঞ্চ হল ভারতে । এটি সংস্থার প্রথম দেশিয় সংস্থা Mivi-র প্রথম স্মার্টফোন । নতুন এই 5G smartphone-এ দেওয়া হয়েছে Qualcomm এর Snapdragon 4 Gen 2 চিপসেট । সর্বোচ্চ 8GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ রয়েছে । এই মডেলে দেওয়া হয়েছে একটি 6.745-ইঞ্চির ডিসপ্লে । যার রিফ্রেস রেট 90Hz । 50-megapixel-এর রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে । Mivi One 5G মোট পাঁচটি কালারে লঞ্চ করা হয়েছে । অক্টোবর মাস থেকে এই মডেলের বিক্রি শুরু হবে ।
Mivi One 5G Price in India, Availability
Mivi One 5G-র দাম শুরু হচ্ছে 14,999 টাকা থেকে । এই দামের মধ্যে 4GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট দেওয়া হয়েছে । অন্য়দিকে 6GB + 128GB মডেলের দাম রাখা হয়েছে 15,999 টাকা । এবং টপ ভ্যারিয়েন্ট অর্থাৎ 8GB + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 16,999 টাকা । Blue, Burgundy, Pink, Green, এবং Navy Blue কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে । 8 অক্টোবর 2026 থেকে ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম Flipkart-এ এই ফোনটি বিক্রি হবে । এছাড়াও দেশের বিভিন্ন রিটেল স্টোর থেকেও ফোনটি কিনতে পারবেন ।
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে Big Billion Day উপলক্ষ্যে ফোনটির বিক্রিত দামে ছাড় দেওয়া হবে । সেক্ষেত্রে তিনটি ভ্যারিয়েন্টের দাম হবে যথাক্রমে 11,999 টাকা, 12 হাজার 999 টাকা ও 13 হাজার 999 টাকা ।
|Configurations
|Price
|Discounted Price
|Color
|4GB RAM + 128GB
|14,999 টাকা
|11,999 টাকা
|Blue, Burgundy, Pink, Green, এবং Navy Blue
|6GB + 128GB
|15,999 টাকা
|12 হাজার 999 টাকা
|8GB + 128GB
|16,999 টাকা
|13 হাজার 999 টাকা
Jio ব্যবহারকারীরা এই স্মার্টফোনটি কিনলে 12 মাসের জন্য Canva Pro-র সাবস্ক্রিপশন পাবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে । যেখানে নিজেরা বিভিন্ন ছবি বা ভিডিয়ো এডিট করতে পারবেন । এছাড়াও একমাস Hotstar Mobile + Hollywood সাবস্ক্রিপশনও পাবেন । 18-মাস Google Gemini Pro প্ল্যানও দেওয়া হবে । যারমধ্যে রয়েছে 5,000GB Google Cloud স্টোরেজ । এছাড়াও 50GB করে Jio AI Cloud storage-ও বিনামূল্যে পাবেন ।
সংস্থার তরফে এক বছর ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়েছে । গোটা ভারতে প্রায় 500টিরও বেশি সার্ভিস সেন্টার রয়েছে বলে দাবি সংস্থাটির । এছাড়াও 19000 পিনকোডে ফ্রি পিক-আপ ও ড্রপ ফেসিলিটি দেওয়া হয়েছে ।
Mivi One 5G Specifications
Mivi One 5G-এ Android 16 দেওয়া হয়েছে । Android 18 পর্যন্ত আপডেট দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে । ফোনটিতে রয়েছে 6.745-inch HD+ ডিসপ্লে, যার রিফ্রেস রেট 90Hz । 2.5D কভার গ্লাস দেওয়া হয়েছে ।
Mivi One 5G এ দেওয়া হয়েছে 4nm Snapdragon 4 Gen 2 5G চিপসেট । এছাড়াও থাকছে সর্বোচ্চ 8GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ ।
Mivi One 5G-এ 50-megapixel প্রাইমারি রিয়ার ক্যামেরা রয়েছে । সেকেন্ডারি ক্যামেরা সম্পর্কে কোনও তথ্য জানানো হয়নি । ভিডিয়ো কলিং ও সেলফির জন্য 8-megapixel ফ্রন্ট ক্যামেরা রয়েছে ।
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