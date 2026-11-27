53.90 লাখ টাকায় ভারতে লঞ্চ নতুন Mini Cooper SE, সঙ্গে বিশেষ Paul Smith Edition
চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 95 kW DC ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট রয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যাটারি 10 থেকে 80 শতাংশ চার্জ করতে মাত্র 30 মিনিট সময় লাগবে।
Published : November 27, 2026 at 4:51 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে নিউ জেনারেশন অল-ইলেকট্রিক Mini Cooper SE হ্যাচব্যাক লঞ্চ করল Mini Cooper। গাড়িটির এক্স-শোরুম দাম শুরু হচ্ছে 53.90 লক্ষ টাকা থেকে। নতুন Cooper SE-তে থাকছে Front-Wheel Drive (FWD) পাওয়ারট্রেন। একই সঙ্গে সংস্থাটি বাজারে এনেছে বিশেষ Paul Smith Edition, যা Cooper S, Cooper Convertible এবং Cooper SE—এই তিনটি মডেলে পাওয়া যাবে।
ব্যাটারি, রেঞ্জ ও পারফরম্যান্স
নতুন Mini Cooper SE-তে রয়েছে 54.2 kWh ব্যাটারি প্যাক। সংস্থার দাবি, একবার সম্পূর্ণ চার্জে গাড়িটি 402 কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে পারবে। এর ইলেকট্রিক মোটর থেকে সর্বোচ্চ 215 bhp শক্তি এবং 330 Nm টর্ক পাওয়া যায়। FWD সেটআপের এই গাড়ি মাত্র 6.2 সেকেন্ডে 0 থেকে 100 কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে পৌঁছতে পারে।
চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 95 kW DC ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট রয়েছে। সংস্থার দাবি, এর মাধ্যমে ব্যাটারি 10 থেকে 80 শতাংশ চার্জ করতে মাত্র 30 মিনিট সময় লাগবে।
ডিজাইন ও ইন্টিরিয়র
ডিজাইনের দিক থেকে নতুন Cooper SE-তে Mini Cooper-এর পরিচিত স্টাইল বজায় রাখা হয়েছে। তবে ইলেকট্রিক মডেল হিসেবে এতে রয়েছে বন্ধ গ্রিল এবং গাড়ির সামনের অংশ ও টেলগেটে হলুদ রঙের ‘S’ ব্যাজিং। কেবিনের নকশাতেও বড় কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। ডিজিটাল ইন্টারফেসে ইভি-নির্দিষ্ট গ্রাফিক্স যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
গাড়ির ভিতরে রয়েছে Mini-র পরিচিত গোলাকার 9.4 ইঞ্চির OLED টাচস্ক্রিন। এই ডিসপ্লে ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেমের পাশাপাশি ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার হিসেবেও কাজ করে। এছাড়া রয়েছে নিটেড-টপ ড্যাশবোর্ড এবং দরজার প্যানেল।
ফিচারের তালিকায় রয়েছে প্যানোরামিক গ্লাস রুফ, হিটেড Sport Vescin স্টিয়ারিং হুইল এবং ইলেকট্রিক্যালি অ্যাডজাস্টেবল সামনের আসন। চালকের আসনে মেমরি ফাংশনের পাশাপাশি Active Seat ফিচারও রয়েছে।
Mini Interaction Unit-এর অংশ হিসেবে 9.4 ইঞ্চির OLED ডিসপ্লেতে Apple CarPlay, Android Auto, MINI Navigation, Intelligent Personal Assistant, Remote Services এবং Digital Key Plus-এর মতো সুবিধা মিলবে। এছাড়া রয়েছে Harman Kardon সারাউন্ড সাউন্ড সিস্টেম, হেড-আপ ডিসপ্লে, ওয়্যারলেস চার্জিং, অটোমেটিক ক্লাইমেট কন্ট্রোল এবং রিয়ার-ভিউ ক্যামেরা।
সুরক্ষা ও ADAS ফিচার
নিরাপত্তার জন্য নতুন Cooper SE-তে Level 2 ADAS প্রযুক্তি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে Front Collision Warning, Lane Departure Warning, Lane Change Warning, Speed Warning এবং Attentiveness Assistance। পাশাপাশি Rear Crossing Traffic Warning with Brake Intervention, Exit Warning, Rear Collision Prevention এবং Reversing Assistance-ও রয়েছে।
অন্যান্য সুরক্ষা সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে চালক ও যাত্রীর জন্য এয়ারব্যাগ, ABS, Dynamic Stability Control, Brake Assist, Cornering Brake Control এবং Tyre Pressure Monitoring System।
গাড়িটি British Racing Green, Chilli Red এবং Ocean Wave Green—এই তিনটি রঙের বিকল্পে পাওয়া যাবে।
Mini Cooper Paul Smith Edition: দাম ও বিশেষত্ব
নতুন Cooper SE-র পাশাপাশি Mini বাজারে এনেছে Paul Smith Edition। বিখ্যাত ব্রিটিশ ফ্যাশন ডিজাইনার Paul Smith-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই বিশেষ সংস্করণ Cooper S, Cooper Convertible এবং Cooper SE—তিনটি মডেলেই পাওয়া যাবে।
এই সংস্করণগুলির এক্স-শোরুম দাম যথাক্রমে 55.75 লক্ষ টাকা, 61.50 লক্ষ টাকা এবং 56.40 লক্ষ টাকা। অর্থাৎ Cooper S Paul Smith Edition-এর দাম 55.75 লক্ষ টাকা, Cooper Convertible-এর 61.50 লক্ষ টাকা এবং Cooper SE-এর 56.40 লক্ষ টাকা।
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