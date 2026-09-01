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এই লিঙ্কে ক্লিক করলেই বিপদ! ‘TerminalFix’ সাইবার হামলা নিয়ে Microsoft-এর সতর্কবার্তা

এই সাইবার হামলার শুরু হয় এমন কোনও ওয়েবসাইট থেকে, যেটি আগে থেকেই হ্যাকারদের দখলে চলে গিয়েছে।

Microsoft Warns Of New TerminalFix Attack Using Fake CAPTCHAs To Hack Windows Systems
Microsoft-এর সতর্কবার্তা (ছবি - Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2026 at 9:04 PM IST

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হায়দরাবাদ : Windows কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন সাইবার হামলার কৌশল নিয়ে সতর্ক করল Microsoft। সংস্থার সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট Microsoft Threat Intelligence এই নতুন পদ্ধতির নাম দিয়েছে ‘TerminalFix’। এই কৌশলে ব্যবহারকারীদের এমনভাবে ফাঁদে ফেলা হয়, যাতে তাঁরা নিজের অজান্তেই Windows Terminal বা PowerShell-এ ক্ষতিকর কমান্ড চালিয়ে ফেলেন।

Microsoft-এর সাইবারসিকিউরিটি গবেষক Sagar Patil, Suriyaraj Natarajan এবং Parasharan Raghavan জানিয়েছেন, TerminalFix আসলে পুরনো একটি সাইবার হামলার কৌশল ClickFix-এর নতুন সংস্করণ। ClickFix হামলায় সাধারণত Windows-এর Run dialogue box ব্যবহার করে ক্ষতিকর কমান্ড চালানোর জন্য ব্যবহারকারীকে প্রলুব্ধ করা হত। কিন্তু TerminalFix-এ আক্রমণকারীরা সরাসরি Windows Terminal বা PowerShell ব্যবহার করাতে চাইছে।

এর ফলে হ্যাকাররা আগের তুলনায় আরও জটিল এবং একাধিক ধাপে সম্পন্ন হওয়া কমান্ড চালাতে পারে।

কীভাবে হয় TerminalFix হামলা?

এই সাইবার হামলার শুরু হয় এমন কোনও ওয়েবসাইট থেকে, যেটি আগে থেকেই হ্যাকারদের দখলে চলে গিয়েছে। ওই ওয়েবসাইটে ব্যবহারকারীদের সামনে একটি ভুয়ো Cloudflare CAPTCHA verification page দেখানো হয়।

সাধারণত ব্যবহারকারীকে বোঝানো হয় যে, তাঁকে CAPTCHA যাচাই সম্পূর্ণ করতে হবে। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে একটি নির্দিষ্ট কমান্ড কপি করে Windows Terminal বা PowerShell-এ পেস্ট করে চালাতে বলা হয়।

ব্যবহারকারী বুঝতে পারেন না যে, ওই কমান্ডের মধ্যেই ক্ষতিকর নির্দেশ লুকিয়ে রয়েছে। ফলে নিজের হাতেই কম্পিউটারে ম্যালওয়্যার চালানোর সুযোগ করে দেন তিনি।

কম্পিউটারে ঢোকার পর কী করতে পারে হ্যাকার?

Microsoft-এর মতে, এই ধরনের হামলা বিশেষভাবে বিপজ্জনক। কারণ একবার আক্রমণকারী কোনও সংস্থার কম্পিউটার বা নেটওয়ার্কে ঢোকার সুযোগ পেয়ে গেলে সেখান থেকে আরও বেশি ক্ষমতা বা access নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

এরপর তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা বন্ধ করে দিতে পারে, গুরুত্বপূর্ণ বা সংবেদনশীল তথ্য চুরি করতে পারে এবং প্রয়োজনে ransomware ইনস্টল করতে পারে।

শুধু তাই নয়, TerminalFix-এর সঙ্গে থাকা ম্যালওয়্যারে একটি monitoring system-ও রয়েছে। এটি নিয়মিত আক্রমণকারীর কাছ থেকে নতুন নির্দেশ আসছে কি না, তা পরীক্ষা করতে পারে। নতুন নির্দেশ পেলেই সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর করার চেষ্টা করে। ফলে আক্রান্ত কম্পিউটার থেকে ম্যালওয়্যার সরানো আরও কঠিন হয়ে যেতে পারে।

TerminalFix থেকে কীভাবে সুরক্ষিত থাকবে সংস্থা?

এই ধরনের হামলা থেকে সুরক্ষিত থাকতে Microsoft বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছে। সংস্থাগুলিকে PowerShell এবং Windows-এর Run dialogue box ব্যবহারের অনুমতি কারা পাবেন, তা সীমিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রয়োজনে AppLocker বা Group Policy-এর মতো টুল ব্যবহার করে এই অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। কোনও সংস্থায় Run dialogue box-এর প্রয়োজন না থাকলে সেটি পুরোপুরি ব্লক করার বিষয়টিও বিবেচনা করতে বলেছে Microsoft।

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TAGGED:

MICROSOFT
FAKE CLOUDFLARE CAPTCHA HACK
POWERSHELL HACK
TERMINALFIX ATTACK
CLICKFIX MALWARE

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