AI রিসার্চে আরও শক্তিধর দেশ হবে ভারত, 1750 কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ Microsoft- এর

AI রিসার্চে আরও শক্তিধর দেশ হবে ভারত, 1750 কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ Microsoft- এর
Microsoft invest in India : আগামী চার বছরের মধ্যে অর্থাৎ 2026 থেকে 2029 এর মধ্যে 17.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারতে বিনিয়োগ করবে ৷
Published : December 10, 2025 at 1:20 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে 17.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে চলেছে মাইক্রোসফট ৷ সংস্থার CEO সত্য নাদেলা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে জানিয়েছে ৷ পাশাপাশি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি ৷
কী লিখেছেন সত্য নাদেলা ?
নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রথমেই মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে লেখা শুরু করেছেন মাইক্রোসফট CEO ৷ লিখেছেন, "ভারতে AI রিসার্চে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মোদিজিকে অনেক ধন্যবাদ ৷ ভারতে AI লক্ষ্যপূরণে যে আশা বা আকাঙ্খা রয়েছে তা পূরণে এশিয়ার মধ্যে শুধুমাত্র ভারতে 17.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে মাইক্রোসফট ৷ "
Thank you, PM @narendramodi ji, for an inspiring conversation on India’s AI opportunity. To support the country’s ambitions, Microsoft is committing US$17.5B—our largest investment ever in Asia—to help build the infrastructure, skills, and sovereign capabilities needed for… pic.twitter.com/NdFEpWzoyZ— Satya Nadella (@satyanadella) December 9, 2025
বিনিয়োগের সময়সীমা জানিয়ে তিনি আরও লিখেছেন, মাইক্রোসফট বর্তমানে 3.64 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কোম্পানি ৷ আগামী চার বছরের মধ্যে অর্থাৎ 2026 থেকে 2029 এর মধ্যে 17.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারতে বিনিয়োগ করবে ৷
তবে এখনই প্রথম নয় ৷ এর আগেও চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে 3 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারতে বিনিয়োগ করার কথা জানিয়েছিল মাইক্রোসফট ৷
এর আগে অবশ্য Google এর তরফেও জানানো হয়েছিল, অন্ধ্রপ্রদেশের ভাইজাকে তারা AI রিসার্চ ল্যাব তৈরি করবে ৷ তারজন্য সুন্দর পিচাইয়ের সংস্থা 15 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে বলে জানিয়েছে ৷ সেই সময় মনে করা হচ্ছিল ভারতের বাজারে Google এর এই বিনিয়োগ সর্বোচ্চ ৷ যদিও মাইক্রোসফটের বিনিয়োগের পর Google এর বিনিয়োগ অনেকটাই পিছনে পড়ে গিয়েছে ৷
এই বিনিয়োগের পর নরেন্দ্র মোদী নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে লিখেছেন, দেশের যুবসমাজ এই বিনিয়োগের সুবিধা পাবেন ৷ AI কে বিভিন্ন ভাবে কাজে লাগিয়ে উন্নততর দেশ গঠন করতে পারবেন ৷
এবিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিণী বৈষ্ণ জানিয়েছেন, এই বিনিয়োগের ফলে প্রমাণিত হয় প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে ৷ এই বিনিয়োগের ফলে ভারতের মুকুটে নতুন পালক যুক্ত হল ৷ AI এর উপর নির্ভরশীলতা আরও বাড়বে ৷ শুধু মাইক্রোসফট বা Google নয়, একাধিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে বিভিন্ন AI কোম্পানি ৷
তিন দিনের জন্য ভারত সফরে এসেছিলেন সত্য নাদেলা ৷ মুম্বইয়ের একাধিক পলিসি মেকারের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন ৷ পাশাপাশি ভারতে AI এ বিনিয়োগেরও ঘোষণা করেন তিনি ৷