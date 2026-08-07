AI পরিকাঠামো উন্নয়নে আরও একধাপ এগোল ভারত, হায়দরাবাদে চালু Microsoft Data centre

AI পরিকাঠামো উন্নয়নে আরও একধাপ এগোল ভারত, হায়দরাবাদে চালু Microsoft Data centre
এই ডাটা সেন্টারটি ঠান্ডা রাখতে কোনও জলের প্রয়োজন হবে না ৷
Published : August 7, 2026 at 6:06 PM IST
হায়দরাবাদ : হায়দরাবাদে চালু হল মাইক্রোসফ্টের নতুন ডাটা সেন্টার ৷ এটাই দেশের সর্ববৃহৎ হাইপারস্কেল ক্লাউড প্রেজেন্স ৷ এই ডাটা সেন্টার চালুর ফলে দেশে মোট চারটি ডাটা সেন্টার তৈরি হল মাইক্রোসফটের ৷ হায়দরাবাদ ছাড়া বাকি তিনটি রয়েছে পুণে, চেন্নাই ও মুম্বইয়ে ৷ এই চারটি ডাটা সেন্টার ছাড়াও রিলায়েন্স জিও-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে আরও দুটি ডাটা সেন্টার পরিচালিত করছে সংস্থাটি ৷ সেগুলি হল জিও ইন্ডিয়া ওয়েস্ট ও জিও ইন্ডিয়া সেন্ট্রাল ৷
নতুন এই ডাটা সেন্টার তৈরির ফলে দেশে AI প্রযুক্তিতে আরও গতি আসবে বলে আশাবাদী সংস্থার কর্তারা ৷ মাইক্রোসফটের দাবি, হায়দরাবাদে বিপুল পরিমাণ তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থা গড়ে উঠেছে ৷ এই সংস্থাগুলি ব্যাপক পরিমাণে AI ব্যবহার করছে ৷ ফলে সংস্থাগুলি যদি তাদের স্থানীয় এলাকার মধ্যেই ডাটা সেন্টার ব্যবহারের সুযোগ পায় তাহলে তাদের সিস্টেম আপগ্রেড, নতুন ডিজিট্যাল সার্ভিস চালু করতে বা ব্যবসার প্রসার ঘটাতে সুবিধা হবে ৷
এই ডাটা সেন্টারটি এমন সময়ে চালু করা হল যখন AI এর ব্যাপক প্রসার ঘটছে ৷ এর ফলে হায়দরাবাদ রিজিওনে তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পে ব্যাপক প্রসার ঘটবে বলে আশাবাদী ৷ ইতিমধ্যে আদানি গ্রুপ, বাজাজ ফিনসার্ভ, HDFC ব্যাঙ্ক এবং PB Pay ওই ডাটা সেন্টার ব্যবহার করতে শুরু করেছে ৷
মাইক্রোসফট ইন্ডিয়া ও সাউথ এশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুণিত চান্দোক একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন ৷ সেখানে তিনি জানান, দক্ষিণ ভারতের অতি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এই ডাটা সেন্টারটি তৈরি করা হয়েছে ৷ এর ফলে সংস্থাগুলি তাদের দফতরের কাছাকাছি ডাটা স্টোর করতে পারবে ৷ পাশাপাশি অন্য় কোনও প্রজেক্ট, এবং এক্সপেরিমেন্ট চালাতে পারবে ৷
নতুন ডাটা সেন্টার চালু করার পাশাপাশি মাইক্রোসফট ঘোষণা করেছে 2030 সালের মধ্যে তারা কার্বন নেগেটিভ, ওয়াটার পজিটিভ ও জ়িরো ওয়েস্টেজ বাস্তবায়িত করবে ৷ এদিকে হায়দরাবাদের ডাটা সেন্টারটিতে এয়ার কুলড চিলার্স ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এবং এই পদ্ধতিতেই ডাটা সেন্টার ঠান্ডা রাখার কাজ করা করা হবে ৷ এক বিন্দুও জল ব্যবহার করা হবে বা ৷
ডাটা সেন্টার সচল রাখতে সবথেকে বেশি প্রয়োজন হয় জল ৷ কারণ এর মাধ্যমেই ডাটা সেন্টারের সার্ভার ও যাবতীয় যন্ত্রাংশ সচল রাখা হয় ৷ এক্ষেত্রে যে-কোনও জল ব্যবহার করলে হয় না ৷ পরিশ্রুত ঠান্ডা পানীয় জল ব্যবহার করতে হয় ৷ এই বিষয়টি নিয়ে গবেষকদের অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৷ তাঁদের মধ্যে একাংশ জানিয়েছেন, ডাটা সেন্টার বৃদ্ধি হলেও সেখানে বিপুল পরিমাণ জলের ব্যবহার চিন্তা বাড়াবে ৷ কারণ ভবিষ্যতে জলের সংকট দেখা দিতে পারে ৷
হয়তো সেই কথা ভেবেই এয়ার কুলড টেকনোলজি ব্যবহার করছে মাইক্রোসফট ৷ যেখানে জল ছাড়াই ডাটা সেন্টারের সার্ভার ঠান্ডা রাখা হবে ৷