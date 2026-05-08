এই ভুল করলেই হ্যাকার হানার সম্ভাবনা ! মাইক্রোসফটের রিপোর্টে চাঞ্চল্য
যে সব পদ্ধতিতে সাইবার হানা হয় তারমধ্যে সবথেকে বেশি ব্যবহার করা হয় ফিশিং পদ্ধতিটি ৷
Published : May 8, 2026 at 5:22 PM IST
হায়দরাবাদ : সাইবার হামলা দিন দিন বেড়েই চলেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করল মাইক্রোসফট ৷ তাদের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী 2026 সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে QR কোড এবং CAPTCHA-র মাধ্যমে ফিশিং অ্য়াটাক ৷ ফলে হ্যাকাররা হাতিয়ে নিয়েছে সাধারণ ব্যবহারকারীদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ৷
ফিশিং অ্যাটাক কী ?
সাইবার হানার এটি একটি পদ্ধতি ৷ বলা ভালো, যে সব পদ্ধতিতে সাইবার হানা হয় তারমধ্যে সবথেকে বেশি ব্যবহার করা হয় এই পদ্ধতিটি ৷ এর মাধ্যমে কোনও জনপ্রিয় ওয়েবসাইটের একটি হুবহু নকল ওয়েবসাইট তৈরি করা হয় ৷ যা সাধারণভাবে বা অতি দ্রুত দেখে আসল ওয়েবসাইটের সঙ্গে পার্থক্য করা সম্ভব নয় ৷ ওই ফিশিং ওয়েবসাইটে QR কোড এবং CAPTCHA র মাধ্যমে ঢুকে হ্য়াকাররা হাতিয়ে নেয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ৷
ধরে নিন আপনি XYZ ব্যাঙ্কের গ্রাহক এবং ওই ব্যাঙ্কের অনলাইন ব্যাঙ্কিং ব্যবহার করেন ৷ ওই অনলাইন ব্যাঙ্কিংয়ের ওয়েব URL হল xyz.com ৷ এরপর প্রতারকরা এই ওয়েবসাইটের একটি ফিশিং ওয়েবসাইট তৈরি করে ইমেল বা অন্য কোনও মাধ্যমে আপনার কাছে সেই লিঙ্ক পাঠালো ৷ এক্ষেত্রে ওয়েব অ্যাড্রেসও এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে সন্দেহ না হয় ৷ এই ক্ষেত্রে প্রতারকরা হয়তো URL তৈরি করেছে xyz.co.in ৷ আপনি না বুঝেই ক্লিক করে দেখলেন XYZ ব্যাঙ্কের চেনা ওয়েব সাইট আপনার সামনে খুলেছে ৷ কিন্তু ওটি আসল না ৷ কারণ আসল ওয়েবসাইটের মতোই তৈরি করা হয় ফিশিং সাইটের ওয়েবসাইট ৷
এবার ফিশিং সাইটে প্রবেশ করে আপনি একাধিক তথ্য সাবমিট করলেন ৷ এমনকি হয়তো কোনও কিছু স্ক্যান করলেন ৷ ব্যাস তখনই আপনার গোপন তথ্য হাতিয়ে নিতে পারে হ্যাকাররা ৷
মাইক্রোসফটের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রথম ত্রৈমাসিকে 8.3 মিলিয়ন ইমেলের মাধ্যমে ফিশিং অ্যাটাক হয়েছে ৷ যার মধ্যে 78 শতাংশ লিঙ্ক নির্ভর ফিশিং এবং 94 শতাংশ টার্গেটিং ক্রেডিনশিয়াল ৷ অন্যদিকে QR কোড ফিশিং অ্যাটাক 146 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ যা 7.6 শতাংশ থেকে বেড়ে 18.7 শতাংশ হয়েছে ৷
ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, সবথেকে বেশি ম্যালঅয়ার পাঠানো হয়েছে PDF অ্যাটাচমেন্টের মাধ্যমে ৷ প্রায় 70 শতাংশ ম্যালঅয়ার ডেলিভার করেছে প্রথম ত্রৈমাসিকে ৷ অন্যদিকে CAPTCHA-র মাধ্যমে ফিশিং হয়েছে 125 শতাংশ ৷ যা 11.9 মিলিয়নে পৌঁছেছে ৷
এর থেকে বাঁচতে উপায় কী ?
সাইবার বিশেষজ্ঞদের একাংশ এই বিষয়ে জানিয়েছে, প্রতিটি সংস্থাই ফিশিং অ্যাটাক আটকাতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে ৷ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমেও আটকানো হচ্ছে অ্যাটাক ৷ কিন্তু তারপরও সাইবার হানার শিকার হচ্ছেন অনেকেই ৷ এর জন্য সতর্ক ও সচেতন থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ URL ভালোভাবে দেখে ক্লিক করার পরামর্শ যেমন দেওয়া হয়েছে তেমনই বিশেষজ্ঞদের মত, যে কোনও QR কোড স্ক্যান করা উচিত নয় ৷