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প্রায় দু'দিন অতিক্রান্ত, মাইক্রোসফটের 'যান্ত্রিক ত্রুটি' কি সমাধান হল ? যা জানাল এই টেক জায়ান্ট

সার্ভার রুমে একটি কনফিগারেশন আপগ্রেড করার সময়ই প্রযুক্তিগত সমস্যা তৈরি হয় ৷ এবং কয়েকটি সার্ভার পুরোপুরি বিকল হয়ে পড়ে ৷

Microsoft outage resolved after more than 24 hrs
সমাধান হল মাইক্রোসফটের সমস্যা (ছবি - AFP)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 14, 2026 at 2:12 PM IST

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হায়দরাবাদ : 24 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা মাইক্রোসফটের যান্ত্রিক ত্রুটি অবশেষে সমাধান হল ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, তাদের প্রতিটি সার্ভিস বর্তমানে সচল রয়েছে ৷

12 নভেম্বর রাত থেকে শুরু হয় মাইক্রোসফটে একাধিক সমস্যা ৷ ব্যবহারকারীরা অভিযোগ করেন, Office 365, Teams সহ কোনও প্ল্যাটফর্মই সচল নেই ৷ বিশ্বের 74টি দেশ থেকে ব্যবহারকারীরা এই সমস্যার কথা জানান ৷ ডাউনডিটেক্টরের প্রায় দেড় লাখ ব্যবহারকারী এই সংক্রান্ত অভিযোগ করেন ৷

Microsoft এর তরফে কী জানানো হয়েছে ?

সংস্থার সার্ভার রুমে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তা সমাধান করে মাইক্রোসফট জানিয়েছে, "আমরা মূল সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান করেছি এবং পরিষেবা চালু করেছি ৷" এই বিপর্যয়ের জন্য দুঃখপ্রকাশও করেছে সংস্থাটি ৷ তারা লিখেছে, "আমাদের কাস্টমার ও পার্টনারদের সঙ্গে পরিষেবার যে ব্যাঘাত ঘটেছে তার জন্য ভীষণ দুঃখিত ৷"

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আগেই একাধিক বিষয় জানিয়েছিল গ্লোবাল টেক জায়ান্ট ৷ একটি এক্স পোস্টে সংস্থার তরফে পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া হয়, কোনও সাইবার অ্যাটাকের ঘটনা ঘটেনি ৷ অথবা AI এর কোনও ত্রুটির ঘটনা ঘটেনি এক্ষেত্রে ৷ মূলত সার্ভার রুমে একটি কনফিগারেশন আপগ্রেড করার সময়ই প্রযুক্তিগত সমস্যা তৈরি হয় ৷ এবং কয়েকটি সার্ভার পুরোপুরি বিকল হয়ে পড়ে ৷

মাইক্রোসফট আনুষ্ঠানিকভাবে সমস্যা সমাধানের বিষয়টি জানালেও এক্স হ্যান্ডলে অনেকে জানিয়েছেন, কো পাইলট, মাইক্রোসফট 365 সহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তাঁদের সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে ৷

সর্বপ্রথম মাইক্রোসফট আউটলুকে এই সমস্যা তৈরি হয়েছিল ৷ তারপর তা Office 365-এও ছড়িয়ে পড়ে ৷

কী কারণে মাইক্রোসফটের পরিষেবা ব্যাহত হয়েছিল ?

মাইক্রোসফটের প্রধান সার্ভার রুমে বেশ কিছু সিস্টেমের কনফিগারেশন পরিবর্তনের কাজ চলছিল ৷ ফলে সেই সার্ভারগুলি প্রাথমিকভাবে অকেজো ছিল ৷ সেই কারণে ওই সার্ভারগুলির মাধ্যমে যেসব কাজকর্ম হয় সেগুলি বাকি সার্ভারের মাধ্যমে করার চেষ্টা হচ্ছিল ৷ সংস্থার পরিকল্পনা ছিল অকেজো সার্ভারে যে ট্র্যাফিক আসে সেগুলি কার্যকারী (অ্যাক্টিভ) সার্ভারের মধ্যে বিতরণ করা ৷ কিন্তু পরিকাঠামোগত ত্রুটির কারণে বিপুল পরিমাণ ট্র্যাফিক লোড নিতে অসমর্থ হয় কার্যকারী সার্ভারগুলি ৷ ফলে পুরোপুরিভাবে পরিষেবা ব্যাহত হয় ৷

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MICROSOFT OUTAGE RESOLVED
OFFICE 365 OUTAGE
মাইক্রোসফটের সমস্যা
IS MICROSOFT ISSUE RESOLVED

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