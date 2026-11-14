প্রায় দু'দিন অতিক্রান্ত, মাইক্রোসফটের 'যান্ত্রিক ত্রুটি' কি সমাধান হল ? যা জানাল এই টেক জায়ান্ট

প্রায় দু'দিন অতিক্রান্ত, মাইক্রোসফটের 'যান্ত্রিক ত্রুটি' কি সমাধান হল ? যা জানাল এই টেক জায়ান্ট
সার্ভার রুমে একটি কনফিগারেশন আপগ্রেড করার সময়ই প্রযুক্তিগত সমস্যা তৈরি হয় ৷ এবং কয়েকটি সার্ভার পুরোপুরি বিকল হয়ে পড়ে ৷
Published : November 14, 2026 at 2:12 PM IST
হায়দরাবাদ : 24 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা মাইক্রোসফটের যান্ত্রিক ত্রুটি অবশেষে সমাধান হল ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, তাদের প্রতিটি সার্ভিস বর্তমানে সচল রয়েছে ৷
12 নভেম্বর রাত থেকে শুরু হয় মাইক্রোসফটে একাধিক সমস্যা ৷ ব্যবহারকারীরা অভিযোগ করেন, Office 365, Teams সহ কোনও প্ল্যাটফর্মই সচল নেই ৷ বিশ্বের 74টি দেশ থেকে ব্যবহারকারীরা এই সমস্যার কথা জানান ৷ ডাউনডিটেক্টরের প্রায় দেড় লাখ ব্যবহারকারী এই সংক্রান্ত অভিযোগ করেন ৷
Microsoft এর তরফে কী জানানো হয়েছে ?
সংস্থার সার্ভার রুমে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তা সমাধান করে মাইক্রোসফট জানিয়েছে, "আমরা মূল সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান করেছি এবং পরিষেবা চালু করেছি ৷" এই বিপর্যয়ের জন্য দুঃখপ্রকাশও করেছে সংস্থাটি ৷ তারা লিখেছে, "আমাদের কাস্টমার ও পার্টনারদের সঙ্গে পরিষেবার যে ব্যাঘাত ঘটেছে তার জন্য ভীষণ দুঃখিত ৷"
We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete.— Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আগেই একাধিক বিষয় জানিয়েছিল গ্লোবাল টেক জায়ান্ট ৷ একটি এক্স পোস্টে সংস্থার তরফে পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া হয়, কোনও সাইবার অ্যাটাকের ঘটনা ঘটেনি ৷ অথবা AI এর কোনও ত্রুটির ঘটনা ঘটেনি এক্ষেত্রে ৷ মূলত সার্ভার রুমে একটি কনফিগারেশন আপগ্রেড করার সময়ই প্রযুক্তিগত সমস্যা তৈরি হয় ৷ এবং কয়েকটি সার্ভার পুরোপুরি বিকল হয়ে পড়ে ৷
মাইক্রোসফট আনুষ্ঠানিকভাবে সমস্যা সমাধানের বিষয়টি জানালেও এক্স হ্যান্ডলে অনেকে জানিয়েছেন, কো পাইলট, মাইক্রোসফট 365 সহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তাঁদের সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে ৷
সর্বপ্রথম মাইক্রোসফট আউটলুকে এই সমস্যা তৈরি হয়েছিল ৷ তারপর তা Office 365-এও ছড়িয়ে পড়ে ৷
কী কারণে মাইক্রোসফটের পরিষেবা ব্যাহত হয়েছিল ?
মাইক্রোসফটের প্রধান সার্ভার রুমে বেশ কিছু সিস্টেমের কনফিগারেশন পরিবর্তনের কাজ চলছিল ৷ ফলে সেই সার্ভারগুলি প্রাথমিকভাবে অকেজো ছিল ৷ সেই কারণে ওই সার্ভারগুলির মাধ্যমে যেসব কাজকর্ম হয় সেগুলি বাকি সার্ভারের মাধ্যমে করার চেষ্টা হচ্ছিল ৷ সংস্থার পরিকল্পনা ছিল অকেজো সার্ভারে যে ট্র্যাফিক আসে সেগুলি কার্যকারী (অ্যাক্টিভ) সার্ভারের মধ্যে বিতরণ করা ৷ কিন্তু পরিকাঠামোগত ত্রুটির কারণে বিপুল পরিমাণ ট্র্যাফিক লোড নিতে অসমর্থ হয় কার্যকারী সার্ভারগুলি ৷ ফলে পুরোপুরিভাবে পরিষেবা ব্যাহত হয় ৷
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