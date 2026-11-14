Microsoft বিপর্যয়ের জের, ব্যবহারকারীরা কত টাকা করে ক্ষতিপূরণ পাবেন ? জানুন সেই হিসেব

Microsoft বিপর্যয়ের জের, ব্যবহারকারীরা কত টাকা করে ক্ষতিপূরণ পাবেন ? জানুন সেই হিসেব
ওয়ানড্রাইভ ও মাইক্রোসফটের বিভিন্ন পরিষেবা ব্যবহার করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হয় ৷ তাই ক্ষতিপূরণের বিষয়টি উঠছে ৷
Published : November 14, 2026 at 4:29 PM IST
হায়দরাবাদ : 24 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বিপর্যস্ত ছিল মাইক্রোসফটের পরিষেবা ৷ আউটলুক, Office 365 সহ কোনও প্ল্যাটফর্মের পরিষেবাই পাননি বিশ্বের 74টি দেশের ব্যবহারকারীরা ৷ এমনই দাবি ডাউনডিটেক্টরের ৷ এরপরই এক্স হ্যান্ডেলে অনেকেই নিজেদের মন্তব্য পোস্ট করে লিখেছেন, দীর্ঘ সময়ের পরিষেবা ব্যহত হওয়ার জন্য ব্যবহারকারীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেবে মাইক্রোসফট ৷ কিন্তু বিষয়টি কি আদৌ সঠিক ?
দীর্ঘ বেশ কয়েকঘণ্টা পরিষেবা ব্যাহত থাকার পর শনিবার অর্থাৎ আজ থেকে সচল মাইক্রোসফটের প্রতিটি প্ল্যাটফর্ম ৷ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অনেকেই লিখছেন, তাঁরা আগের মতো কাজ করতে পারছেন ৷ তারই মধ্যে একাংশ অবশ্য সামান্য সমস্যার কথাও উল্লেখ করেছেন ৷ কিন্তু এই সব কিছুর মাঝে যে প্রশ্নটি সবথেকে বেশি উঠছে তা হল, মাইক্রোসফট কি তার কাস্টমার ও পার্টনারদের কোনও ক্ষতিপূরণ দেবে ?
@Microsoft Are we getting compensation for the disruption of businesses— agenttylergaming (@atgstreams) November 14, 2026
কেন ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উঠছে ?
ওয়ানড্রাইভ ও মাইক্রোসফটের বিভিন্ন পরিষেবা ব্যবহার করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হয় ৷ যদি কোনও ব্যবহারকারী তাঁর নিজের জন্য লাইসেন্সড প্রডাক্ট ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে টাকা দিতে হয় ৷ অন্যদিকে কোনও সংস্থার কর্মীরা যখন সেই প্রডাক্ট ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট সংস্থাই খরচ বহন করে ৷ কিন্তু দীর্ঘ সময় যেহেতু পরিষেবা বিপর্যস্ত ছিল সেই কারণে প্রশ্ন উঠছে মাইক্রোসফট কি ক্ষতিপূরণ দেবে তার ব্যবহারকারীদের ?
ক্ষতিপূরণ কি পাবেন ব্যবহারকারীরা ?
এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে yahoo Finance ৷ Quartz ও Office Watch-কে উদ্ধৃত করে Yahoo Finance জানিয়েছে, সার্ভার রুমে তৈরি হওয়া সমস্যার জেরে ব্যবহারকারীদের উপর যে প্রভাব পড়েছে তার জন্য মাইক্রোসফটকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতেই হবে, এমন কোনও নিয়ম নেই ৷ তবে ক্রেডিট দিতে পারে এই টেক জায়ান্ট ৷ যা পরবর্তী বিলের সঙ্গে অ্য়াডজাস্ট করা হতে পারে ৷
তবে এক্ষেত্রে মাইক্রোসফট নিজে থেকে কোনও ক্রেডিট অ্যাডজাস্ট করবে না ৷ কাস্টমার বা পার্টনারদের এই ক্রেডিট পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে ৷ কারা ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্য তা পরবর্তী ধাপে বিবেচনা করবে মাইক্রোসফট ৷ এক্ষেত্রে পুরোটাই মাইক্রোসফটের উপর নির্ভর করবে ৷
কত পরিমাণ ক্রেডিট পাওয়ার সম্ভাবনা ?
মাইক্রোসফটের যে-কোনও লাইসেন্সড প্রডাক্ট ব্যবহার করার সময় কাস্টমার ও পার্টনারদের সঙ্গে চুক্তি হয় ৷ যাকে কর্পোরেট পরিভাষায় বলা হয় সার্ভিস লেবেল এগ্রিমেন্ট (Service Level Agreement) ৷ এই চুক্তিতে পরিষেবা ব্যাহত ও ক্ষতিপূরণের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে ৷
মাইক্রোসফটের SLA-তে উল্লেখ রয়েছে, প্রতিমাসে প্রতিটি স্যুটের সফ্টওয়ারের জন্য 99.9 শতাংশ আপটাইম থাকবে ৷ যদি কোনও মাসে আপটাইমের সময়সীমা 99.9 শতাংশ থেকে কমে যায় তাহলে ব্যবহারকারীদের ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করার সম্ভাবনা থাকবে ৷ অর্থাৎ, মাইক্রোসফট নিশ্চিত করছে প্রতিমাসে 99.9 শতাংশ সময়ই সচল থাকবে তাদের সফ্টওয়ারগুলি ৷ যদি আপটাইম সময় তার থেকে কম হয় সেক্ষেত্রে ক্রেডিটের জন্য আবেদন করা যেতে পারে ৷
এক্ষেত্রে Quartz এবং Office Watch দুটি সংস্থাই তাদের ব্লগে 'সম্ভাবনা'-র কথা উল্লেখ করেছে ৷ তার কারণ প্রতিমাসে যে 99.9 শতাংশ আপটাইমের কথা মাইক্রোসফট জানিয়েছে তার হিসেব অত্যন্ত জটিল ৷ এই হিসেব একমাত্র মাইক্রোসফটের নিজস্ব গাণিতিক নিয়ম অনুযায়ীয় করা হয় ৷ 'ইউজার মিনিট'-ধরে আপটাইম ও ডাউনটাইম হিসেব করে মাইক্রোসফট ৷
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