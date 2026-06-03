AI গ্যাজেটের জন্য নতুন অপারেটিং সিস্টেম আনল মাইক্রোসফট, সামনে এল ‘প্রজেক্ট সোলারা’
মাইক্রোসফটের দাবি, প্রযুক্তি দুনিয়া এখন ধীরে ধীরে ‘অ্যাপ-ফার্স্ট’ যুগ থেকে ‘এজেন্ট-ফার্স্ট’ যুগে প্রবেশ করছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন অ্যাপ খুলে কাজ করতে হবে না।
Published : June 3, 2026 at 4:10 PM IST
হায়দরাবাদ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI-কে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতের ডিভাইস তৈরির দৌড়ে বড় পদক্ষেপ নিল মাইক্রোসফট। Build 2026 ডেভেলপার সম্মেলনে এই টেক জায়ান্ট লঞ্চ করছে ‘প্রজেক্ট সোলারা’ (Project Solara) নামে একটি নতুন অপারেটিং সিস্টেম। এটি মূলত AI এজেন্ট-চালিত গ্যাজেটের জন্য তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ বিষয় হল, এই প্ল্যাটফর্ম উইন্ডোজের উপর নয়, অ্যান্ড্রয়েড-ভিত্তিক প্রযুক্তির উপর নির্মিত।
মাইক্রোসফটের দাবি, প্রযুক্তি দুনিয়া এখন ধীরে ধীরে ‘অ্যাপ-ফার্স্ট’ যুগ থেকে ‘এজেন্ট-ফার্স্ট’ যুগে প্রবেশ করছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন অ্যাপ খুলে কাজ করতে হবে না। তার বদলে AI এজেন্টই ব্যবহারকারীর নির্দেশ বুঝে বিভিন্ন পরিষেবা থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং কাজ সম্পন্ন করবে।
কী এই প্রজেক্ট সোলারা?
প্রজেক্ট সোলারা হল এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যা ছোট আকারের AI-চালিত ডিভাইস পরিচালনার জন্য তৈরি করা হয়েছে। মাইক্রোসফটের মতে, এটি কম শক্তি খরচ করে কাজ করতে পারে এবং একই সঙ্গে কর্পোরেট পর্যায়ের নিরাপত্তা ও ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট সুবিধা দেবে।
সামনে এল দুই কনসেপ্ট ডিভাইস
প্রজেক্ট সোলারার সক্ষমতা দেখাতে মাইক্রোসফট দুটি কনসেপ্ট ডিভাইসও প্রকাশ্যে এনেছে।
প্রথমটি একটি ডেস্ক ডিভাইস, যা দেখতে অনেকটা স্মার্ট ডিসপ্লের মতো। এতে ফেসিয়াল রিকগনিশনের মাধ্যমে লগ-ইন করা যাবে এবং সরাসরি AI এজেন্টের সাহায্য নেওয়া যাবে।
দ্বিতীয়টি একটি ‘ব্যাজ’ জাতীয় ওয়্যারেবল ডিভাইস। অফিসে ব্যবহৃত পরিচয়পত্রের মতো দেখতে এই গ্যাজেটে রয়েছে ক্যামেরা ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার। এক টাচেই AI এজেন্ট সক্রিয় করা যাবে। এমনকী কথোপকথন রেকর্ড করে তাৎক্ষণিকভাবে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরিও করতে পারবে এই ডিভাইস।
বাজারে আসছে কি এই ডিভাইস?
মাইক্রোসফট স্পষ্ট করেছে, আপাতত এই দুটি ডিভাইস বাজারে বিক্রির জন্য আনা হবে না। এগুলি মূলত ‘রেফারেন্স ডিজাইন’ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। ভবিষ্যতে হার্ডওয়্যার নির্মাতা সংস্থাগুলি এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নিজেদের AI গ্যাজেট তৈরি করতে পারবে।
AI হার্ডওয়্যারের ভবিষ্যৎ দখলের লড়াই
প্রজেক্ট সোলারার মাধ্যমে AI হার্ডওয়্যার বাজারে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করতে চাইছে মাইক্রোসফট। ইতিমধ্যেই গুগল, মেটা এবং ওপেনএআই-এর মতো সংস্থাগুলিও AI-কেন্দ্রিক ডিভাইস নিয়ে কাজ করছে। এই পরিস্থিতিতে মাইক্রোসফটের নতুন উদ্যোগ প্রযুক্তি বিশ্বের আগামী দিনের প্রতিযোগিতাকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে।
মাইক্রোসফটের সিইও Satya Nadella-র মতে, প্রযুক্তি জগতের পরবর্তী বড় পরিবর্তন হবে অপারেটিং সিস্টেম বা অ্যাপ থেকে AI এজেন্টের দিকে। আর সেই ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়তেই তৈরি করা হয়েছে প্রজেক্ট সোলারা।