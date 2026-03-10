ETV Bharat / technology

অফিসের কাজ এখন আরও সহজ, Microsoft লঞ্চ করল Copilot Cowork

যেহেতু এটি একটি এজেন্টিক AI সেই কারণে কোনও চ্যাট থেকে Copilot-কে সরাসরি অ্যাকশন নেওয়ার ক্ষমতা দেবে Copilot Cowork ।

Microsoft Launches Copilot Cowork
Microsoft লঞ্চ করল Copilot Cowork (ছবি- Microsoft)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 10, 2026 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : মাইক্রোসফট সোমবার Copilot Cowork নামে একটি নতুন এজেন্টিক AI টুল চালু করেছে ৷ যা মূলত ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবসায়ী ও বড় কোনও সংস্থা (enterprise) ৷ এই টুলটি Anthropic-এর Claude AI মডেল এবং Work IQ ইন্টেলিজেন্স লেয়ারের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে ।

যেহেতু এটি একটি এজেন্টিক AI সেই কারণে কোনও চ্যাট থেকে Copilot-কে সরাসরি অ্যাকশন নেওয়ার ক্ষমতা দেবে Copilot Cowork । কোনো অতিরিক্ত কানেক্টর বা কমপ্লেক্স ইন্টিগ্রেশন ছাড়াই Microsoft 365-এর অ্যাপ থেকে ডাটা সংগ্রহ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারবে এটি ৷

মাইক্রোসফট জানিয়েছে, ব্যবহারকারীরা Copilot Cowork-এর মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ অটোমেট করতে পারবেন। মাইক্রোসফটের নিউজরুম পোস্টে এই এজেন্টিক টুলের বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়েছে।

যেহেতু Anthropic এর সহযোগিতায় এই এজেন্টিক AI তৈরি করা হয়েছে সেই কারণে এই টুলের প্রযুক্তির সঙ্গে Claud CoWork এর প্রযুক্তি মিল রয়েছে ৷ তবে Copilot-Cowork এর সঙ্গে Microsoft 365 স্যুটের বিল্ট-ইন সাপোর্ট রয়েছে ৷ এর পাশাপশি Work IQ ইন্টেলিজেন্স লেয়ার রয়েছে। মাইক্রোসফট জানিয়েছে, চলতি মাসের শেষের দিকে Frontier প্রোগ্রাম-এর মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হবে ।

Copilot Cowork কীভাবে কাজ করে?

ব্যবহারকারী যে কাজ করতে চান, সেই কাজের একটি প্রম্পট দিতে হবে Copilot coworker কে ৷ প্রম্পট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এজেন্টিক AI পুরো কাজটিকে একটি প্ল্যানে রূপান্তরিত করবে । তারপর ব্যাকগ্রাউন্ডে ধাপে ধাপে কাজ সম্পাদন করে । প্রতিটি ধাপের কাজের প্রোগ্রেস ব্যবহারকারী যেকোনো সময় দেখতে পারেন। পাশাপাশি থিঙ্কিং ফেজ়েও প্রম্পট দিয়ে কাজ পজ করা বা পরিবর্তন করা বা ক্ল্যারিফিকেশন চাওয়া যায় ।

এই টুল স্বয়ংক্রিয়ভাবে যেসব কাজ করতে পারে সেগুলি হল-

  • মিটিং রিভিউ করে রিশিডিউল করা,
  • ডকুমেন্ট তৈরি করা,
  • ডেটা কম্পাইল করে রিপোর্ট ও প্রেজেন্টেশন বানানো,
  • কাজ শেষ হলে ইমেল পাঠিয়ে ডক শেয়ার করা।

মাইক্রোসফট জানিয়েছে, এই এন্টারপ্রাইজ টুলটি কোম্পানির সিকিউরিটি ও গভর্ন্যান্স সংক্রান্ত যাবতীয় কিছু সুরক্ষিত থাকবে । কমপ্লায়েন্স পলিসি, আইডেন্টিটি অথেনটিকেশন এবং পারমিশন রিকোয়েস্ট ডিফল্টভাবে চালু থাকবে । সব অ্যাকশন ও আউটপুট অডিট করা যায় । এমনকি ডিভাইস পরিবর্তন করলেও সব ডাটা সুরক্ষিত থাকবে ৷ Copilot Cowork-এর এই লঞ্চ Microsoft 365-কে আরও শক্তিশালী এজেন্টিক এআই প্ল্যাটফর্মে পরিণত করছে, যা অফিসের কাজকে আরও স্মার্ট ও অটোমেটেড করে তুলবে।

Read More - 10 হাজারের আশপাশে স্মার্টফোন কিনবেন ? বেস্ট অপশন হতে পারে Poco C85x 5G

TAGGED:

COPILOT COWORK
AUTONOMOUS AI AGENTS
TASK AUTOMATION
MICROSOFT 365 AI
MICROSOFT COPILOT COWORK

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.