অনলাইন শপিং করেন? কোন প্ল্যাটফর্মে দাম কম, ক্যাশব্যাক কোথায় বেশি জানিয়ে দেবে Microsoft AI

অনলাইন শপিং করেন? কোন প্ল্যাটফর্মে দাম কম, ক্যাশব্যাক কোথায় বেশি জানিয়ে দেবে Microsoft AI
Microsoft AI : ব্যবহারকারীরা জানতে পারবেন, ক্যাশব্যাক, দামের তারতম্য, প্রাইস হিস্ট্রি, প্রডাক্ট ইনসাইট এবং প্রাইস ট্র্য়াকিং
Published : November 26, 2025 at 5:30 PM IST
হায়দরাবাদ : অনলাইন শপিংয়ে এবার আপনার পাশে থাকবে মাইক্রোসফট ৷ কারণ তাদের ওয়েব ব্রাউজার Edge এ ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে AI ফিচার ৷ যার মাধ্যমে অনলাইন শপিং করার সময় ব্যবহারকারীরা জানতে পারবেন যে প্রডাক্টটি কিনতে চাইছেন সেটা অন্য কোনও ইকমার্স প্ল্য়াটফর্মে কম দামে বিক্রি হচ্ছে কিনা ৷ অথবা অন্য কোনও প্ল্য়াটফর্মে ওই নির্দিষ্ট প্রডাক্টের উপর ডিসকাউন্ট চলছে কিনা ৷ ইতিমধ্যে Google, Open AI, Perplexity র মতো AI এজেন্টগুলি এই ফিচার চালু করেছে ৷ এবার সেই রাস্তায় হাঁটল মাইক্রোসফটের Edge ব্রাউজার ৷
এই বিষয়ে একটি ব্লগ পোস্ট করেছেন মাইক্রোসফটের প্রডাক্ট ম্যানেজার এবং গ্রোথ ম্যানেজার রোগার ক্যাপ্রিওট্টি ৷ তিনি লিখেছেন, Google, Open AI, perplexity র পর মাইক্রোসফট হচ্ছে চতুর্থ কোম্পানি যারা এই ধরনের ফিচার চালু করল ৷ আসন্ন হলিডে সিজন শুরু হচ্ছে ৷ অনলাইনে কেনাকাটা শুরু করবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এই ফিচারের ফলে ভীষণ সুবিধা হবে ক্রেতাদের ৷ তাঁরা জানতে পারবেন কোথায় কম দাম, ক্যাশব্যাক বেশি ইত্য়াদি ৷
কী কী জানা যাবে এই ফিচারে?
নতুন AI বট ইমপ্লিমেন্ট করার পর ব্যবহারকারীরা জানতে পারবেন, ক্যাশব্যাক, দামের তারতম্য, প্রাইস হিস্ট্রি, প্রডাক্ট ইনসাইট এবং প্রাইস ট্র্য়াকিং ৷ তবে এরজন্য ব্রাউজারে কোপাইলট মোডে সার্চ করতে হবে ৷ আপাতত এই ফিচারটি আমেরিকার ব্যবহারকারীদের জন্য দেওয়া হয়েছে ৷ আগামী দিনে সব রিজিয়নের ব্যবহারকারীদের জন্য চালু করা হবে ৷
এই ফিচারটি ব্যবহার করার জন্য প্রথমে একটি সাপোর্টেড রিটেলার পেজ ওপেন করতে হবে ৷ এবং সেখানে থাকা কোপাইলট অপশনটি চালু করতে হবে ৷ তাহলে প্রডাক্টের তুলনা করতে পারবে এই ফিচারটি ৷
এখানেই শেষ নয়, ক্রেতা যদি কোনও একটি নির্দিষ্ট প্রডাক্ট কেনার জন্য একসঙ্গে একাধিক ওয়েবসাইট ওপেন করেন তাহলে AI চ্যাটবট জানিয়ে দেবে কোন প্ল্য়াটফর্মে ক্যশব্যাক সবথেকে বেশি ৷ যদিও এই ফিচারটিও শুধুমাত্র আমেরিকার ব্যবহারকারীরা পাবেন ৷
বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, যেহেতু সামনেই নতুন বছর ও ক্রিসমাস সেই কারণে অনলাইন শপিং বাড়বে ৷ সেই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছে না টেক জায়ান্টগুলি ৷ গ্রাহকরাও যেমন সুবিধা পাবে তেমনই রেভিনিউ বাড়াতে পারবে সংস্থাগুলি ৷