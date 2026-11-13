দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত, সমস্যার সমাধান হল না ! ঠিক কী হয়েছে Microsoft-এর অন্দরে ?

দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত, সমস্যার সমাধান হল না ! ঠিক কী হয়েছে Microsoft-এর অন্দরে ?
মাইক্রোসফটের বিপর্যয়ের জেরে প্রভাব পড়েছে বিভিন্ন সংস্থায় ৷ কর্মী থেকে ক্লায়েন্ট- পাঠাতে পারছেন না মেইল ৷ তৈরি করতে পারছেন না PPT ৷
Published : November 13, 2026 at 3:22 PM IST
হায়দরাবাদ : বিশ্বব্যাপী বিপর্যস্ত Microsoft-এর পরিষেবা ৷ Microsoft Outlook, Microsoft 365, Teams সহ সংস্থার সব প্লাটফর্মই একপ্রকার অচল ৷ ডাউনডিটেক্টরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 12 তারিখ থেকে সমস্যা শুরু হলেও 13 নভেম্বর 2026-এ মাইক্রোসফ্টের প্রযুক্তিগত সমস্যা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয় ৷ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (13.11.26 দুপুর 2 টো 19) অনেকেই X হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন তাঁরা মাইক্রোসফটের কোনও প্রডাক্ট ব্যবহার করতে পারছেন না ৷
বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য়, বিভিন্ন টেক সংস্থা অতীতে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ৷ যদিও তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ত্রুটিমুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল ৷ কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও অচল মাইক্রোসফট ৷ কেন এখনও পুরোপুরি সচল করা গেল না মাইক্রোসফটের পরিষেবা ?
ডাউনডিটেক্টরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রায় 1 লাখ 30 হাজার মাইক্রোসফট ব্যবহারকারী রিপোর্ট করেছেন ৷ তাঁরা জানিয়েছেন, কোনও প্রডাক্টই তাঁরা ব্যবহার করতে পারছেন না ৷ বিশ্বের 74টি দেশের ব্যবহারকারীরা ওই রিপোর্ট করেছেন ৷ যেখানে ভারতীয় ব্যবহারকারীও রয়েছেন ৷ এই বিপর্যয়ের ফলে যে শুধুমাত্র মাইক্রোসফটের কোনও প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা যাচ্ছে না এমনটা কিন্তু নয় ৷ এয়ারলাইন্স, সরকারি প্রতিষ্ঠান এমনকী বিভিন্ন AI চ্যাটবটের কাজকর্ম কিছুটা ব্যাহত হয়েছে ৷
কী কারণে মাইক্রোসফটের পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে ?
মাইক্রোসফটের প্রধান সার্ভার রুমে বেশ কিছু সিস্টেমের কনফিগারেশন পরিবর্তনের কাজ চলছিল ৷ ফলে সেই সার্ভারগুলি প্রাথমিকভাবে অকেজো ছিল ৷ সেই কারণে ওই সার্ভারগুলির মাধ্যমে যেসব কাজকর্ম হয় সেগুলি বাকি সার্ভারের মাধ্যমে করার চেষ্টা হচ্ছিল ৷ সংস্থার পরিকল্পনা ছিল অকেজো সার্ভারে যে ট্র্যাফিক আসে সেগুলি কার্যকারী (অ্যাক্টিভ) সার্ভারের মধ্যে বিতরণ করা ৷ কিন্তু পরিকাঠামোগত ত্রুটির কারণে বিপুল পরিমাণ ট্র্যাফিক লোড নিতে অসমর্থ হয় কার্যকারী সার্ভারগুলি ৷ ফলে পুরোপুরিভাবে পরিষেবা ব্যাহত হয় ৷
মাইক্রোসফট তাদের X হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, সাধারণত সার্ভারগুলির হেল্থ চেক-আপ করতে সক্ষম ৷ কিন্তু বিশেষ কোনও কারণে তাদের কয়েকটি সার্ভার অটোমেটিক হেল্থ চেক-আপে অক্ষম হয়ে পড়ে ৷ সেই সমস্যা সন্ধানের জন্য কনফিগারেশন পরিবর্তন করা হচ্ছিল ৷ সেইসময়ই সার্ভারগুলি 'Unavailable' হয়ে পড়ে ৷
যদিও তারপর জানিয়ে দেওয়া হয়, কনফিগারেশন পরিবর্তনের যে কাজ চলছিল তা স্থগিত রাখা হয়েছে ৷ এবং যত দ্রুত সম্ভব সার্ভারগুলিকে পুরনো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷
কোন কোন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে ?
মাইক্রোসফটের প্রধান সার্ভার রুমের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে তাদের প্রতিটি প্ল্যাটফর্ম ৷ ফলে আউটলুক, মাইক্রোসফট টিমস, ওয়ার্ড, এক্সেল এবং পাওয়ারপয়েন্ট, ওয়ানড্রাইভ এবং শেয়ারপয়েন্ট এছাড়াও মাইক্রোসফট কোপাইলট ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে ৷ যাঁরা এই প্ল্য়াটফর্মগুলিতে নিয়মিত কাজ করেন তাঁরা কোনওভাবেই এই প্ল্যাটফর্মগুলি অ্যাকসেস করতে পারছেন না ৷
BBC-র একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা গিয়েছে, আমেরিকা ও লন্ডন প্রশাসনিক কাজকর্মে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে ৷ এই সমস্যা সমাধান করতে মার্কিন প্রশাসন সরাসরি মাইক্রোসফটের সঙ্গে কাজ করছে ৷
সমস্যা সমাধানে কেন দেরি হচ্ছে ?
NDTV সহ একাধিক সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে প্রকাশ, ট্র্যাফিক লোড বিতরণ করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে মাইক্রোসফটকে ৷ কোনও একটি সার্ভারকে সচল করা সম্ভব হলে অন্য সার্ভারে ভিন্ন সমস্যা তৈরি হচ্ছে ৷ আর সেই কারণেই দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও সমস্যা সমাধান করা যাচ্ছে না ৷
সমস্যায় AI এজেন্ট ChatGPT
মাইক্রোসফটের এই সমস্যার জেরে বেশ কিছুটা সমস্যায় পড়েছে ChatGPT-ও ৷ এই বিষয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, মাইক্রোসফট ও চ্যাটজিপিটি আলাদা সংস্থা ৷ তাহলে কেন মাইক্রোসফটের কারণে সমস্যায় চ্যাটজিপিটি ?
Microsoft 365-এর কানেক্টর ও ইন্টিগ্রেশন টুলগুলি অনেকক্ষেত্রেই AI নির্ভর ৷ যেগুলি মাইক্রোসফটের ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে লাইভ ডেটা সংগ্রহ করে ৷ এবং সেগুলি ইমেল ও অন্য প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার করা হয় ৷ এক্ষেত্রে যেহেতু মাইক্রোসফটের ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার অকেজো সেই কারণে সমস্যায় ChatGPT সহ বিভিন্ন AI এজেন্ট ৷
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