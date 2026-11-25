বিশ্বজুড়ে Microsoft 365 পরিষেবা বিপর্যয়ের জের! Code Red ঘোষণা সংস্থার, কী সুবিধা হবে ?
পরিষেবা বিপর্যয়ের প্রভাব পড়েছিল বিভিন্ন দেশের সরকারি দফতর, বেসরকারি সংস্থা, ট্রেডিং ফার্ম এবং বিমান পরিষেবায়
Published : November 25, 2026 at 9:04 PM IST
হায়দরাবাদ : গত 12 ও 13 নভেম্বর 2026-এ বড়সড় পরিষেবা বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল Microsoft। প্রায় 24 ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বিশ্বজুড়ে বহু ব্যবহারকারী Outlook, Exchange Online, Teams, Copilot-সহ Microsoft 365-এর একাধিক পরিষেবা ব্যবহার করতে পারেননি। এই ঘটনার পর এবার সংস্থার অভ্যন্তরে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 'Code Red' ঘোষণা করেছে Microsoft।
এই পরিষেবা বিপর্যয়ের প্রভাব পড়েছিল বিভিন্ন দেশের সরকারি দফতর, বেসরকারি সংস্থা, ট্রেডিং ফার্ম এবং বিমান পরিষেবায়। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং আমেরিকা-সহ একাধিক দেশে কাজকর্ম ব্যাহত হয়।
ঘটনার জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন Microsoft-এর CEO সত্য নাদেলা। সংস্থার তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে, এই বিপর্যয়ের পিছনে কোনও সাইবার হামলা কিংবা AI এজেন্টের হাত ছিল না। বরং সার্ভারের একটি কনফিগারেশন ত্রুটির কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছিল।
Microsoft 365 Core-এর প্রেসিডেন্ট জেসন হেন্ডারসন অভ্যন্তরীণ একটি বার্তায় জানিয়েছেন, Exchange Online-এর ইতিহাসে গ্রাহকদের উপর প্রভাব ফেলা সবচেয়ে বড় ঘটনা এটি। এর আগে এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে এত দীর্ঘ সময়ের জন্য ইমেল পরিষেবা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়নি। এই কারণেই Code Red ঘোষণা করেছে সংস্থা।
We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026
কী এই Code Red?
Microsoft-এর ক্ষেত্রে Code Red হল সর্বোচ্চ স্তরের জরুরি সতর্কতা। এর অর্থ, ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি দ্রুত চিহ্নিত করে ঠিক করাই এখন সংস্থার প্রধান অগ্রাধিকার।
Microsoft 365 Core এবং Work IQ-এর কর্পোরেট ভাইস প্রেসিডেন্ট আমান্ডা সিলভার একটি সংস্থার কর্মীদের পাঠানো একটি মেমোতে এই বিপর্যয় মোকাবিলার পরিস্থিতিকে 'Fog of War' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পরিস্থিতি সামাল দিতে সংস্থার শীর্ষ ইঞ্জিনিয়াররা Microsoft Teams-এর 11টি আলাদা চ্যাটে 11 হাজারেরও বেশি বার্তা আদানপ্রদান করেছিলেন। কিন্তু মূল ত্রুটিটি ধরতে সমস্যা হচ্ছিল ।
পরিষেবা বিপর্যয় ঠেকাতে Microsoft-এর তিনটি বড় পদক্ষেপ
Code Red ঘোষণার পর মোট পাঁচটি প্রধান কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছে Microsoft। তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে তিনটি বিষয়—
- - Better Load Shedding: অতিরিক্ত চাপের সময় গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলি সচল রাখতে সিস্টেমের উপর থেকে চাপ নিয়ন্ত্রণ করা।
- - আঞ্চলিক সার্ভারে ট্রাফিক ভাগ করা: একটি নির্দিষ্ট সার্ভারের উপর অতিরিক্ত চাপ না দিয়ে বিভিন্ন সার্ভারের মধ্যে ব্যবহারকারীদের ট্রাফিক ছড়িয়ে দেওয়া।
- - দ্রুত পরিষেবা পুনরুদ্ধার: বড়সড় বিপর্যয়ের পর যত দ্রুত সম্ভব পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য নতুন ব্যবস্থা তৈরি করা।
Microsoft-এর প্রধান লক্ষ্য, ভবিষ্যতে কোনও বড় আন্তর্জাতিক পরিষেবা বিপর্যয় ঘটলে এক ঘণ্টার মধ্যে তা ঠিক করা। এই কাজে ইঞ্জিনিয়ারদের দ্রুত সিস্টেমের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করবে AI এজেন্ট।
এছাড়া, অগ্রগতির উপর নজর রাখতে জেসন হেন্ডারসন প্রতিদিন Substrate নেতৃত্ব দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন। পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে বিস্তারিত পর্যালোচনার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।
We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete.— Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026
বিশ্বজুড়ে জরুরি আপডেট পৌঁছে দিতেও বড় পরিবর্তন
পরিষেবা বিপর্যয়ের পাশাপাশি জরুরি আপডেট পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও Microsoft একটি বড় দুর্বলতা চিহ্নিত করেছে। সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় জরুরি প্যাচ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিতে পাঁচ থেকে ছয় দিন সময় লেগেছিল।
এবার সেই সময়সীমা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়েছে Microsoft। সংস্থার পরিকল্পনা, গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা আপডেট বা Security Fix বিশ্বজুড়ে এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হবে।
ব্যবহারকারীদের কী লাভ হবে?
Microsoft Code Red-এর নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ করতে পারলে ভবিষ্যতে পরিষেবা বিপর্যয়ের সময় ব্যবহারকারীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। দ্রুত পরিষেবা পুনরুদ্ধার এবং দীর্ঘস্থায়ী বিঘ্নের ঘটনা কমানোই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।
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